РБ Лейпциг — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матн

·51·Спорт
РБ Лейпциг — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги РБ Лейпциг — Манчестер Сити учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

РБ Лейпциг бошланғич таркиби: 26. Вандевоордт М., 17. Баку Р., 4. Орбан В., 23. Лукеба К., 22. Раум Д. (капитан), 21. Эль-Айнауи Н., 14. Баумгартнер К., 6. Банзузи Э., 10. Груда Б., 40. Ромуло, 7. Нуса А.

РБ Лейпциг захирадагилари: 11. Бакайоко Ж., 3. Эстеве М., 27. Гомис Т., 39. Хенрикс Б., 16. Клостерманн Л., 2. Коне А., 30. Максимович А., 28. Нкунку К., 1. Нюланд О., 20. Райтц Р., 13. Зейвальд Н.

РБ Лейпциг бош мураббийи: Демичелис М.

Манчестер Сити бошланғич таркиби: 1. Доннарумма Ж., 27. Нунес М., 45. Хусанов А., 6. Гехи М., 33. О'Рейли Н., 5. Андерсон Э., 17. Фернандес Э., 47. Фоден Ф., 10. Шерки Р., 7. Ндиайе И., 9. Холанд Э. (капитан).

Манчестер Сити захирадагилари: 21. Аит-Нури Р., 37. Аллан Элиас, 13. Беттинелли М., 32. Буадди А., 3. Диаш Р., 11. Доку Ж., 24. Гвардиол Ж., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 28. Рульи Ж., 75. Самба Ф., 22. Витор Рейс.

Манчестер Сити бош мураббийи: Мареска Э.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
15
РБ Лейпциг бурчак зарбасини қисқа узатма билан ўйинга киритди.
15
Антонио Нуса (РБ Лейпциг) ҳимоячилардан қочиб кетди ва жарима майдончаси ташқарисидан дарвозага зарба берди. Тўп дарвозанинг юқори бурчаги томон йўналди, аммо Жанлуижи Доннарумма ажойиб сейв билан голнинг олдини олди. РБ Лейпциг бурчак зарбасини амалга оширади.
14
Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг) кучли зарба йўллади, аммо ҳимоячи тўпни қайтариб қолди.
12
Раян Шерки (Манчестер Сити) деярли хавфли вазият яратди, аммо унинг шеригига узатган тўпи ўхшамади.
11
Давид Раум (РБ Лейпциг) ажойиб узатмани қабул қилиб олди, бу уни қулай вазиятга чиқариши мумкин эди, аммо ҳимоячилар хавфни ўз вақтида сезишди.
8
Хавфли вазият! Раян Шерки (Манчестер Сити) бўш ҳудудда тўпни қабул қилиб олди ва жарима майдони ичидан йўллаган зарбаси чап устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва РБ Лейпциг дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
7
Антонио Нуса (РБ Лейпциг) олдинга узатилган тўпга етиб олишга уринди, аммо тўп жуда узоққа кетиб қолди.
4
Манчестер Сити ҳозир тўпни кўпроқ назорат қилмоқда.
3
Манчестер Сити ҳозир тўпни кўпроқ назорат қилмоқда.
2
Эзекиел Банзузи (РБ Лейпциг) рақибига нисбатан қўполлик ишлатганига қарамай, ҳакам томонидан ҳеч қандай жазосиз қолди.
1
Ўйин эндигина бошланди.
01:02
Ниҳоят ўйинчилар майдонга чиқиб келишди! Манчестер Сити ўйинни бошлаб беради.
01:00
Бугунги ўйинни бошқариб бориш Марко Гуидага ишониб топширилди.
01:00
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
01:00
Барча футбол мухлисларига салом, биз сизга ушбу учрашувнинг жонли шарҳини тақдим этиш учун шу ердамиз ва энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизга кафолат берамиз, шунчаки жойлашиб олинг ва завқланинг.
РБ ЛейпцигМанчестер СитиЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?“Манчестер Сити” “Лейпциг” меҳмони бўлади — Ўйинни жонли эфирда қаерда кўриш мумкин?Кеча 16:12Эллиот Андерсон “Брайтон”дан учралган мағлубият ҳақида гапирдиЭллиот Андерсон “Брайтон”дан учралган мағлубият ҳақида гапирди31 октябр 23:13Реал Мадрид — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матнРеал Мадрид — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн21 октябр 23:00Манчестер Сити Ян Диоманде учун курашга қўшилди: Реал Мадрид ва PSJ билан рақобатМанчестер Сити Ян Диоманде учун курашга қўшилди: Реал Мадрид ва PSJ билан рақобат26 июл 12:16Шальке — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матнШальке — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн31 октябр 18:19РБ Лейпциг — Элверсберг: таркиблар ва жонли матнРБ Лейпциг — Элверсберг: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози