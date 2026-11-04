РБ Лейпциг — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги РБ Лейпциг — Манчестер Сити учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
РБ Лейпциг бошланғич таркиби: 26. Вандевоордт М., 17. Баку Р., 4. Орбан В., 23. Лукеба К., 22. Раум Д. (капитан), 21. Эль-Айнауи Н., 14. Баумгартнер К., 6. Банзузи Э., 10. Груда Б., 40. Ромуло, 7. Нуса А.
РБ Лейпциг захирадагилари: 11. Бакайоко Ж., 3. Эстеве М., 27. Гомис Т., 39. Хенрикс Б., 16. Клостерманн Л., 2. Коне А., 30. Максимович А., 28. Нкунку К., 1. Нюланд О., 20. Райтц Р., 13. Зейвальд Н.
РБ Лейпциг бош мураббийи: Демичелис М.
Манчестер Сити бошланғич таркиби: 1. Доннарумма Ж., 27. Нунес М., 45. Хусанов А., 6. Гехи М., 33. О'Рейли Н., 5. Андерсон Э., 17. Фернандес Э., 47. Фоден Ф., 10. Шерки Р., 7. Ндиайе И., 9. Холанд Э. (капитан).
Манчестер Сити захирадагилари: 21. Аит-Нури Р., 37. Аллан Элиас, 13. Беттинелли М., 32. Буадди А., 3. Диаш Р., 11. Доку Ж., 24. Гвардиол Ж., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 28. Рульи Ж., 75. Самба Ф., 22. Витор Рейс.
Манчестер Сити бош мураббийи: Мареска Э.
Изоҳлар 0
…