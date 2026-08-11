«Реал» таклиф қилса, «йўқ» дея олмайсиз: Ян Диоманде илк ҳис-туйғуларини очиқлади

·33·Спорт
«Реал» таклиф қилса, «йўқ» дея олмайсиз: Ян Диоманде илк ҳис-туйғуларини очиқлади
Қисқача

Ян Диоманде «Реал Мадрид» сафига «РБ Лейпсиг»дан 125 миллион евро эвазига кўчиб ўтди. У Жозе Моуриню ва клуб раҳбариятининг ишончи трансфер қарорида ҳал қилувчи рол ўйнаганини айтди. Диоманде жамоанинг юлдузли таркиби, юқори рақобат ва талаблардан ҳайратда эканини билдириб, «Реал Мадрид» билан катта совринларни қўлга киритишни мақсад қилганини таъкидлади.

«РБ Лейпциг» клубидан мадридликлар сафига кўчиб ўтган ва жорий ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли харидларидан бирига айланган иқтидорли вингер Ян Диоманде «Реал Мадрид»даги илк кунлари, Жозе Моуринью билан суҳбати ҳамда кийиниш хонасидаги муҳит ҳақида тўлқинланиб сўзлаб берди.

Ушбу ҳаяжонли ва самимий иқрорликлар «Қироллик клуби»нинг расмий веб-сайтида эълон қилинди.

«Моуриньюнинг суҳбати ва билдирилган ишонч»

125 миллион евро эвазига Мадридга кўчиб ўтган ёш ва умидли вингер Жозе Моуриньюнинг омили ушбу трансферда ҳал қилувчи роль ўйнаганини яширмади:

«Энг аввало, Жозе Моуриньюга ўз миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Аввалроқ у билан мулоқот қилган эдик. Айнан Жозе ва клуб раҳбариятининг менга билдирган ишончи сабабли бугун «Реал» либосини кийиш бахтига муяссар бўлдим. Менга шундай юксак ишонч билдирган барчага раҳмат айтаман», — деди Диоманде.

Сўнгги йилларда дунё футболининг энг ёрқин иқтидорларидан бири сифатида эътироф этилаётган футболчи жамоадаги юлдузли муҳитдан ҳайратда эканини қўшимча қилди:

«Кийиниш хонасида бундай топ-футболчилар билан ёнма-ён бўлиш — ажойиб туйғу. Илгари уларнинг ўйинларини фақат телевизор орқали томоша қилардим, энди эса битта кийиниш хонасида улар билан бирга ўтирибман».

«Бу ерда рақобат ва талаблар мутлақо бошқача»

Ян Диоманде «Сантьяго Бернабеу»даги босим ва юқори стандартларни жуда яхши ҳис қилаётганини ва жамоанинг муваффақиятларига ҳисса қўшишга тайёрлигини таъкидлади:

«Бу ерда ҳамма нарса ажойиб, аммо бари мутлақо бошқача. Рақобат ҳам, қўйиладиган талаблар ҳам жуда юқори. Бу табиий ҳол, чунки гап «Реал» ҳақида кетмоқда. Дунёнинг энг кучли жамоаси бўлиб қолиш учун бошқа ҳар қандай жойдан кўра кўпроқ ва тинимсиз меҳнат қилишимиз керак. Мен ушбу буюк жамоанинг ажралмас қисмига айланишни ва катта зафарларга эришишда ёрдам беришни истайман».

«Реал» қўнғироқ қилса, «йўқ» деб бўлмайди»

Клубини ўзгартириш қарори ҳақида гапирар экан, вингер Мадрид клубидан таклиф тушганида иккиланмай рози бўлганини билдирди:

«Қачонки «Реал Мадрид» каби клуб сенга қўнғироқ қилар экан, асло «йўқ» дея олмайсан. Ҳаммаси жуда оддий. Бу клуб билан биргаликда энг юқори чўққиларни забт этишни ва жамоамга барча мумкин бўлган кубок ҳамда совринларни қўлга киритишда кўмаклашишни мақсад қилганман. Бизни олдинда кўплаб буюк ғалабалар кутмоқда деб умид қиламан», — дея сўзини якунлади футболчи.

Моуринью лойиҳасининг асосий козири

Эслатиб ўтамиз, Ян Диоманде Жозе Моуринью бошчилигидаги «Реал Мадрид»нинг ушбу ёздаги энг қимматбаҳо трансфери ҳисобланади. Португалиялик мутахассис янги мавсумда иқтидорли вингерни жамоа ҳужум чизиғидаги марказий вакиллардан бири сифатида кўрмакда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ян ДиомандеРеал МадридЖозе МоуриньюРБ ЛейпцигСантьяго Бернабеу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабон борасида кутилмаган режани туздиЮвентус дарвозабон борасида кутилмаган режани туздиБугун, 22:58Луис Энрике Бредли Барколянинг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиЛуис Энрике Бредли Барколянинг трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 22:53«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн» тор-мор этилди (видео)«Пахтакор»дан йирик ғалаба: «Ал Ҳусайн» тор-мор этилди (видео)Бугун, 22:40Рафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйдиРафаел Леау келажаги ҳақидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 22:11«Нефтчи»да сенсацион трансфер: Куао нима учун Европани ташлаб Ўзбекистонни танлади?«Нефтчи»да сенсацион трансфер: Куао нима учун Европани ташлаб Ўзбекистонни танлади?Бугун, 22:11Крузейро ҳужумчисининг тақдимотдаги ноқулай вазияти ижтимоий тармоқларни лунж қилдиКрузейро ҳужумчисининг тақдимотдаги ноқулай вазияти ижтимоий тармоқларни лунж қилдиБугун, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди