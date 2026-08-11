«Реал» таклиф қилса, «йўқ» дея олмайсиз: Ян Диоманде илк ҳис-туйғуларини очиқлади
Ян Диоманде «Реал Мадрид» сафига «РБ Лейпсиг»дан 125 миллион евро эвазига кўчиб ўтди. У Жозе Моуриню ва клуб раҳбариятининг ишончи трансфер қарорида ҳал қилувчи рол ўйнаганини айтди. Диоманде жамоанинг юлдузли таркиби, юқори рақобат ва талаблардан ҳайратда эканини билдириб, «Реал Мадрид» билан катта совринларни қўлга киритишни мақсад қилганини таъкидлади.
«РБ Лейпциг» клубидан мадридликлар сафига кўчиб ўтган ва жорий ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли харидларидан бирига айланган иқтидорли вингер Ян Диоманде «Реал Мадрид»даги илк кунлари, Жозе Моуринью билан суҳбати ҳамда кийиниш хонасидаги муҳит ҳақида тўлқинланиб сўзлаб берди.
Ушбу ҳаяжонли ва самимий иқрорликлар «Қироллик клуби»нинг расмий веб-сайтида эълон қилинди.
«Моуриньюнинг суҳбати ва билдирилган ишонч»
125 миллион евро эвазига Мадридга кўчиб ўтган ёш ва умидли вингер Жозе Моуриньюнинг омили ушбу трансферда ҳал қилувчи роль ўйнаганини яширмади:
«Энг аввало, Жозе Моуриньюга ўз миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Аввалроқ у билан мулоқот қилган эдик. Айнан Жозе ва клуб раҳбариятининг менга билдирган ишончи сабабли бугун «Реал» либосини кийиш бахтига муяссар бўлдим. Менга шундай юксак ишонч билдирган барчага раҳмат айтаман», — деди Диоманде.
Сўнгги йилларда дунё футболининг энг ёрқин иқтидорларидан бири сифатида эътироф этилаётган футболчи жамоадаги юлдузли муҳитдан ҳайратда эканини қўшимча қилди:
«Кийиниш хонасида бундай топ-футболчилар билан ёнма-ён бўлиш — ажойиб туйғу. Илгари уларнинг ўйинларини фақат телевизор орқали томоша қилардим, энди эса битта кийиниш хонасида улар билан бирга ўтирибман».
«Бу ерда рақобат ва талаблар мутлақо бошқача»
Ян Диоманде «Сантьяго Бернабеу»даги босим ва юқори стандартларни жуда яхши ҳис қилаётганини ва жамоанинг муваффақиятларига ҳисса қўшишга тайёрлигини таъкидлади:
«Бу ерда ҳамма нарса ажойиб, аммо бари мутлақо бошқача. Рақобат ҳам, қўйиладиган талаблар ҳам жуда юқори. Бу табиий ҳол, чунки гап «Реал» ҳақида кетмоқда. Дунёнинг энг кучли жамоаси бўлиб қолиш учун бошқа ҳар қандай жойдан кўра кўпроқ ва тинимсиз меҳнат қилишимиз керак. Мен ушбу буюк жамоанинг ажралмас қисмига айланишни ва катта зафарларга эришишда ёрдам беришни истайман».
«Реал» қўнғироқ қилса, «йўқ» деб бўлмайди»
Клубини ўзгартириш қарори ҳақида гапирар экан, вингер Мадрид клубидан таклиф тушганида иккиланмай рози бўлганини билдирди:
«Қачонки «Реал Мадрид» каби клуб сенга қўнғироқ қилар экан, асло «йўқ» дея олмайсан. Ҳаммаси жуда оддий. Бу клуб билан биргаликда энг юқори чўққиларни забт этишни ва жамоамга барча мумкин бўлган кубок ҳамда совринларни қўлга киритишда кўмаклашишни мақсад қилганман. Бизни олдинда кўплаб буюк ғалабалар кутмоқда деб умид қиламан», — дея сўзини якунлади футболчи.
Моуринью лойиҳасининг асосий козири
Эслатиб ўтамиз, Ян Диоманде Жозе Моуринью бошчилигидаги «Реал Мадрид»нинг ушбу ёздаги энг қимматбаҳо трансфери ҳисобланади. Португалиялик мутахассис янги мавсумда иқтидорли вингерни жамоа ҳужум чизиғидаги марказий вакиллардан бири сифатида кўрмакда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…