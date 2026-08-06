«Реал» бу трансфер учун тарихий пул сарфлади: Диоманде даври бошланди

·48·Спорт
«Реал» бу трансфер учун тарихий пул сарфлади: Диоманде даври бошланди
Қисқача

«Реал» «Лейпсиг»нинг 19 ёшли вингери Ян Диомандени 125 миллион евро кафолатланган маблағ эвазига трансфер қилди, бонуслар билан битим қиймати 140 миллион еврога етиши мумкин. Диоманде Мадрид клуби билан 2033 йилгача шартнома имзолади ва «Реал» тарихидаги энг қиммат футболчига айланди. У 2025/26 йилги мавсумда «Лейпсиг» сафида Бундеслиганинг 33 та учрашувида 12 та гол ва 8 та голли узатма қайд этди.

«Реал» Европа футболида шов-шувли трансферни амалга ошириб, «Лейпциг»нинг 19 ёшли вингери Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олди. Мадридликлар асосий сумманинг ўзи учун 125 миллион евро тўлайди — бонуслар бажарилса, битим қиймати 140 миллион еврогача кўтарилиши мумкин.

Шу тариқа, ҳали икки йил олдин Европада деярли ҳеч ким танимаган иқтидор «Реал» тарихидаги энг қиммат футболчига айланди. Аммо клубни бундай улкан маблағ сарфлашга ундаган сабаб фақат унинг ёши эмас.

125 миллион евролик янги рекорд

AS ва El País нашрларининг ёзишича, «Реал» Диоманде учун «Лейпциг»га 125 миллион евро кафолатланган маблағ тўлайди. Шартномада яна 15 миллион евролик бонуслар ҳам кўзда тутилган.

Бу кўрсаткич асосий трансфер пули бўйича Жуд Беллингем, Гарет Бэйл ва Эден Азар каби юлдузларни ортда қолдиради. Бонуслар тўлиқ ишга тушса, операциянинг умумий қиймати 140 миллион еврога етади.

AS маълумотига кўра, ивуарлик футболчи Мадрид клуби билан 2033 йилгача мўлжалланган етти мавсумлик шартнома имзолаган.

33 ўйинда 20 та самарали ҳаракат

«Реал» Диомандега фақат келажак учун сармоя сифатида қарамаяпти. У 2025/26 йилги мавсумдаёқ Бундеслиганинг энг ёрқин ёш футболчиларидан бирига айланди.

Германия футбол иттифоқи ва Бундеслига маълумотларига кўра, вингер «Лейпциг» сафида чемпионатнинг 33 та учрашувида:

— 12 та гол урди;

— 8 та голли узатма берди;

— жами 20 та голда бевосита иштирок этди.

Диоманде тезлиги, яккама-якка вазиятларда рақибни алдаб ўтиши ва икки қанотда ҳам ҳаракат қила олиши билан ажралиб туради. У чап қанотда кўпроқ ўйнаса-да, зарурат туғилганда ўнг томонда ҳам ҳужумни кучайтириши мумкин.

Эркин агентдан 125 миллион евролик юлдузгача

Диоманденинг футболдаги кўтарилиши жуда тез кечди. «Леганес» уни 2024 йил ноябрида эркин агент сифатида ўз сафига қўшиб олган эди. Ўша пайтда 18 ёшда бўлган ҳужумчи дастлаб клубнинг иккинчи жамоаси учун мўлжалланганди.

Бироқ унинг иқтидори асосий жамоа мураббийлари эътиборини тезда тортди. Диоманде 2024/25 йилги мавсумда Ла Лигада 10 та учрашув ўтказиб, 2 та гол ва битта ассист қайд этди. Демак, Испания чемпионати муҳити ва унинг талаблари футболчи учун мутлақо бегона эмас.

2025 йил ёзида «Лейпциг» уни 20 миллион еврога сотиб олди. Орадан атиги бир мавсум ўтиб эса Германия клуби футболчини 125 миллион евролик асосий сумма эвазига сотишга муваффақ бўлди.

«Реал» нимани қўлга киритди?

Диоманде ҳозироқ натижа кўрсата оладиган, бир вақтнинг ўзида ривожланиш учун катта захирага эга футболчи ҳисобланади. Унинг асосий устунликлари — юқори тезлик, кескин дриблинг, жарима майдонига дадил кириб бориш ва ҳужумни гол ёки ассист билан якунлаш қобилияти.

19 ёшли вингернинг трансфери «Реал» фақат тайёр юлдузларни эмас, Европа футболида янги порлашни бошлаган иқтидорларни ҳам энг юқори нархда қўлга киритишга тайёр эканини кўрсатди.

Энди Диоманде олдидаги вазифа оддий эмас: у рекорд нарх босимини енгиб, Бундеслигада намойиш этган ўйинини «Сантьяго Бернабеу»да ҳам такрорлаши керак. 125 миллион евро иқтидор учун тўланди, аммо бу нархни майдонда оқлаш энди футболчининг ўзига боғлиқ.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Реал МадридЯн ДиомандеРБ ЛейпцигЛеганес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)