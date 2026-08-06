«Реал» бу трансфер учун тарихий пул сарфлади: Диоманде даври бошланди
«Реал» «Лейпсиг»нинг 19 ёшли вингери Ян Диомандени 125 миллион евро кафолатланган маблағ эвазига трансфер қилди, бонуслар билан битим қиймати 140 миллион еврога етиши мумкин. Диоманде Мадрид клуби билан 2033 йилгача шартнома имзолади ва «Реал» тарихидаги энг қиммат футболчига айланди. У 2025/26 йилги мавсумда «Лейпсиг» сафида Бундеслиганинг 33 та учрашувида 12 та гол ва 8 та голли узатма қайд этди.
«Реал» Европа футболида шов-шувли трансферни амалга ошириб, «Лейпциг»нинг 19 ёшли вингери Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олди. Мадридликлар асосий сумманинг ўзи учун 125 миллион евро тўлайди — бонуслар бажарилса, битим қиймати 140 миллион еврогача кўтарилиши мумкин.
Шу тариқа, ҳали икки йил олдин Европада деярли ҳеч ким танимаган иқтидор «Реал» тарихидаги энг қиммат футболчига айланди. Аммо клубни бундай улкан маблағ сарфлашга ундаган сабаб фақат унинг ёши эмас.
125 миллион евролик янги рекорд
AS ва El País нашрларининг ёзишича, «Реал» Диоманде учун «Лейпциг»га 125 миллион евро кафолатланган маблағ тўлайди. Шартномада яна 15 миллион евролик бонуслар ҳам кўзда тутилган.
Бу кўрсаткич асосий трансфер пули бўйича Жуд Беллингем, Гарет Бэйл ва Эден Азар каби юлдузларни ортда қолдиради. Бонуслар тўлиқ ишга тушса, операциянинг умумий қиймати 140 миллион еврога етади.
AS маълумотига кўра, ивуарлик футболчи Мадрид клуби билан 2033 йилгача мўлжалланган етти мавсумлик шартнома имзолаган.
33 ўйинда 20 та самарали ҳаракат
«Реал» Диомандега фақат келажак учун сармоя сифатида қарамаяпти. У 2025/26 йилги мавсумдаёқ Бундеслиганинг энг ёрқин ёш футболчиларидан бирига айланди.
Германия футбол иттифоқи ва Бундеслига маълумотларига кўра, вингер «Лейпциг» сафида чемпионатнинг 33 та учрашувида:
— 12 та гол урди;
— 8 та голли узатма берди;
— жами 20 та голда бевосита иштирок этди.
Диоманде тезлиги, яккама-якка вазиятларда рақибни алдаб ўтиши ва икки қанотда ҳам ҳаракат қила олиши билан ажралиб туради. У чап қанотда кўпроқ ўйнаса-да, зарурат туғилганда ўнг томонда ҳам ҳужумни кучайтириши мумкин.
Эркин агентдан 125 миллион евролик юлдузгача
Диоманденинг футболдаги кўтарилиши жуда тез кечди. «Леганес» уни 2024 йил ноябрида эркин агент сифатида ўз сафига қўшиб олган эди. Ўша пайтда 18 ёшда бўлган ҳужумчи дастлаб клубнинг иккинчи жамоаси учун мўлжалланганди.
Бироқ унинг иқтидори асосий жамоа мураббийлари эътиборини тезда тортди. Диоманде 2024/25 йилги мавсумда Ла Лигада 10 та учрашув ўтказиб, 2 та гол ва битта ассист қайд этди. Демак, Испания чемпионати муҳити ва унинг талаблари футболчи учун мутлақо бегона эмас.
2025 йил ёзида «Лейпциг» уни 20 миллион еврога сотиб олди. Орадан атиги бир мавсум ўтиб эса Германия клуби футболчини 125 миллион евролик асосий сумма эвазига сотишга муваффақ бўлди.
«Реал» нимани қўлга киритди?
Диоманде ҳозироқ натижа кўрсата оладиган, бир вақтнинг ўзида ривожланиш учун катта захирага эга футболчи ҳисобланади. Унинг асосий устунликлари — юқори тезлик, кескин дриблинг, жарима майдонига дадил кириб бориш ва ҳужумни гол ёки ассист билан якунлаш қобилияти.
19 ёшли вингернинг трансфери «Реал» фақат тайёр юлдузларни эмас, Европа футболида янги порлашни бошлаган иқтидорларни ҳам энг юқори нархда қўлга киритишга тайёр эканини кўрсатди.
Энди Диоманде олдидаги вазифа оддий эмас: у рекорд нарх босимини енгиб, Бундеслигада намойиш этган ўйинини «Сантьяго Бернабеу»да ҳам такрорлаши керак. 125 миллион евро иқтидор учун тўланди, аммо бу нархни майдонда оқлаш энди футболчининг ўзига боғлиқ.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…