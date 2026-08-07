"Болаликдаги орзуим ушалди": Ян Диоманде "Реал"га ўтгач баёнот берди
Ян Диоманде "Реал" клубига 125 миллион евро кафолатланган тўлов ва 15 миллион евро бонус эвазига, жами 140 миллион еврога ўтди. Кот-дъИвуар терма жамоасининг 19 ёшли футболчиси "Лейпсиг" клуби ва мухлисларига ишончи ҳамда қўллаб-қувватлови учун миннатдорчилик билдирди. Диоманде "Реал"га ўтишни болаликдаги орзусининг ушалиши деб атади ва Мадридда ҳаётининг янги саҳифаси очилаётганини айтди.
Европа футбол бозоридаги навбатдаги астрономик трансфер расман якунланди. Мадриднинг "Реал" клуби сафига кўчиб ўтган Кот-д'Ивуар терма жамоасининг 19 ёшли иқтидорли футболчиси Ян Диоманде германиялик мухлислар ва "Лейпциг" жамоасига таъсирли хайрлашув мурожаатини йўллади.
Эслатиб ўтамиз, "қаймоқранглилар" ёш юлдузнинг трансфери учун "Лейпциг"га кафолатланган 125 миллион евро ва қўшимча 15 миллион евро бонус (жаъми 140 млн евро) тўлаб беришди.
"Лейпциг"сиз ҳеч нарсага эриша олмасдим"
Диоманде германияликларнинг ишончи ва уни юқори даражага олиб чиққани учун чин дилдан миннатдорчилик билдирди:
" 'Лейпциг'дан беҳад миннатдорман. Клуб ва унинг раҳбарияти бир йил аввал менга ишонди, гарчи ўша пайтда профессионал даражада атиги бир нечта ўйин ўтказган бўлсам ҳам. Улар менга имконият беришди ва энг юқори савияда ўзимни кўрсатишимга шароит яратишди. Шу ерда мен Европанинг энг кучли чемпионатларидан бирида ўз ўрнимни топдим, Кот-д'Ивуар миллий жамоасидан жой олдим ва мамлакатим шарафини жаҳон чемпионатида ҳимоя қилиш бахтига муяссар бўлдим", — деб ёзади футболчи.
"Реал"га ўтиш — болаликдаги орзу"
Ивуарлик иқтидор соҳиби Мадридга трансфер унинг энг катта орзуси бўлганини яширмади ва раҳбариятга бу имконият учун раҳмат айтди:
" 'Реал'га ўтиш — болаликдаги орзуимнинг ушалишидир. Шунинг учун ҳам шартномам амалда бўлишига қарамай, бу трансфернинг амалга ошишига рухсат берган 'Лейпциг' раҳбариятига алоҳида раҳмат айтаман. Мухлисларга ҳам чексиз миннатдорчилик билдираман. Илк кунданоқ кўрсатган қўллаб-қувватлашингиз ва меҳрингиз мен учун беқиёс аҳамиятга эга бўлди.
Бугун ҳаётимнинг янги саҳифаси очилмоқда. Хайрлашиш ҳар доим оғир, аммо олдинда мени кутаётган янги чақириқларни интизорлик билан кутяпман. Ким билади, балки бир куни яна Чемпионлар лигасида учрашармиз", — дея мурожаатини якунлади Диоманде.
19 ёшли футболчининг Мадриддаги янги босқичи ва "қироллик клуби"даги келажаги футбол жамоатчилиги томонидан катта қизиқиш билан кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…