"Болаликдаги орзуим ушалди": Ян Диоманде "Реал"га ўтгач баёнот берди

·54·Спорт
"Болаликдаги орзуим ушалди": Ян Диоманде "Реал"га ўтгач баёнот берди
Қисқача

Ян Диоманде "Реал" клубига 125 миллион евро кафолатланган тўлов ва 15 миллион евро бонус эвазига, жами 140 миллион еврога ўтди. Кот-дъИвуар терма жамоасининг 19 ёшли футболчиси "Лейпсиг" клуби ва мухлисларига ишончи ҳамда қўллаб-қувватлови учун миннатдорчилик билдирди. Диоманде "Реал"га ўтишни болаликдаги орзусининг ушалиши деб атади ва Мадридда ҳаётининг янги саҳифаси очилаётганини айтди.

Европа футбол бозоридаги навбатдаги астрономик трансфер расман якунланди. Мадриднинг "Реал" клуби сафига кўчиб ўтган Кот-д'Ивуар терма жамоасининг 19 ёшли иқтидорли футболчиси Ян Диоманде германиялик мухлислар ва "Лейпциг" жамоасига таъсирли хайрлашув мурожаатини йўллади.

Эслатиб ўтамиз, "қаймоқранглилар" ёш юлдузнинг трансфери учун "Лейпциг"га кафолатланган 125 миллион евро ва қўшимча 15 миллион евро бонус (жаъми 140 млн евро) тўлаб беришди.

"Лейпциг"сиз ҳеч нарсага эриша олмасдим"

Диоманде германияликларнинг ишончи ва уни юқори даражага олиб чиққани учун чин дилдан миннатдорчилик билдирди:

" 'Лейпциг'дан беҳад миннатдорман. Клуб ва унинг раҳбарияти бир йил аввал менга ишонди, гарчи ўша пайтда профессионал даражада атиги бир нечта ўйин ўтказган бўлсам ҳам. Улар менга имконият беришди ва энг юқори савияда ўзимни кўрсатишимга шароит яратишди. Шу ерда мен Европанинг энг кучли чемпионатларидан бирида ўз ўрнимни топдим, Кот-д'Ивуар миллий жамоасидан жой олдим ва мамлакатим шарафини жаҳон чемпионатида ҳимоя қилиш бахтига муяссар бўлдим", — деб ёзади футболчи.

"Реал"га ўтиш — болаликдаги орзу"

Ивуарлик иқтидор соҳиби Мадридга трансфер унинг энг катта орзуси бўлганини яширмади ва раҳбариятга бу имконият учун раҳмат айтди:

" 'Реал'га ўтиш — болаликдаги орзуимнинг ушалишидир. Шунинг учун ҳам шартномам амалда бўлишига қарамай, бу трансфернинг амалга ошишига рухсат берган 'Лейпциг' раҳбариятига алоҳида раҳмат айтаман. Мухлисларга ҳам чексиз миннатдорчилик билдираман. Илк кунданоқ кўрсатган қўллаб-қувватлашингиз ва меҳрингиз мен учун беқиёс аҳамиятга эга бўлди.

Бугун ҳаётимнинг янги саҳифаси очилмоқда. Хайрлашиш ҳар доим оғир, аммо олдинда мени кутаётган янги чақириқларни интизорлик билан кутяпман. Ким билади, балки бир куни яна Чемпионлар лигасида учрашармиз", — дея мурожаатини якунлади Диоманде.

19 ёшли футболчининг Мадриддаги янги босқичи ва "қироллик клуби"даги келажаги футбол жамоатчилиги томонидан катта қизиқиш билан кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Ян ДиомандеРеал МадридРБ ЛейпцигКот-д'Ивуар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансфер«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансферБугун, 18:39Родри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиРодри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиБугун, 18:35Родри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиРодри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиБугун, 18:33Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)