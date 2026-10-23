“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди
Россия миллий терма жамоаси бош мураббийи Валерий Карпин ноябрь ойидаги ФИФА кунлари доирасида бўлиб ўтадиган ўртоқлик учрашувлари ҳамда бўлажак рақиблар борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Ноябрь ойидаги халқаро йиғин доирасида Россия терма жамоаси иккита жиддий синовдан ўтади — жамоа Ўзбекистон ҳамда Жанубий Американинг номдор вакили Венесуэла терма жамоаларига қарши яшил майдонга тушиши белгиланган.
«Кучли томонларини кўрсатиб берамиз»: Карпиннинг баёноти
Россиялик мутахассис рақибларнинг даражасига ижобий баҳо бериб, тайёргарлик режаларини қисқача баён қилди:
Рақибларга баҳо: «Бу жуда яхши ва муносиб рақиблар;
Тактик таҳлил: Ўқув-машғулот йиғинлари давомида уларнинг ўйин услубини синчковлик билан таҳлил қиламиз ва футболчиларимизга рақибларнинг кучли томонларини кўрсатиб, керакли кўрсатмаларни берамиз;
Таркиб танлови: Яқин кунлар ичида бўлажак ўйинларга жалб этиладиган кенгайтирилган таркибни ҳам расман эълон қиламиз», — дея таъкидлади Валерий Карпин.
Ўзбекистон — Россия: Ўйин қачон ва қаерда бўлиб ўтади?
Мухлислар катта қизиқиш билан кутаётган марказий ўртоқлик учрашуви тафсилотлари:
Сана: 12 ноябрь;
Манзил: Тошкент шаҳри, «Пахтакор» марказий стадиони.
Тошкентдаги мазкур тўқнашув ҳар икки терма жамоа учун ўз кучини синаб кўриш, янги тактик схемаларни синовдан ўтказиш ва футбол ишқибозларига ёрқин футбол байрамини тақдим этиш учун ажойиб имконият бўлади.
Изоҳлар 0
…