“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди

·62·Спорт
“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди

Россия миллий терма жамоаси бош мураббийи Валерий Карпин ноябрь ойидаги ФИФА кунлари доирасида бўлиб ўтадиган ўртоқлик учрашувлари ҳамда бўлажак рақиблар борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Ноябрь ойидаги халқаро йиғин доирасида Россия терма жамоаси иккита жиддий синовдан ўтади — жамоа Ўзбекистон ҳамда Жанубий Американинг номдор вакили Венесуэла терма жамоаларига қарши яшил майдонга тушиши белгиланган.

«Кучли томонларини кўрсатиб берамиз»: Карпиннинг баёноти

Россиялик мутахассис рақибларнинг даражасига ижобий баҳо бериб, тайёргарлик режаларини қисқача баён қилди:

  • Рақибларга баҳо: «Бу жуда яхши ва муносиб рақиблар;

  • Тактик таҳлил: Ўқув-машғулот йиғинлари давомида уларнинг ўйин услубини синчковлик билан таҳлил қиламиз ва футболчиларимизга рақибларнинг кучли томонларини кўрсатиб, керакли кўрсатмаларни берамиз;

  • Таркиб танлови: Яқин кунлар ичида бўлажак ўйинларга жалб этиладиган кенгайтирилган таркибни ҳам расман эълон қиламиз», — дея таъкидлади Валерий Карпин.

Ўзбекистон — Россия: Ўйин қачон ва қаерда бўлиб ўтади?

Мухлислар катта қизиқиш билан кутаётган марказий ўртоқлик учрашуви тафсилотлари:

  • Сана: 12 ноябрь;

  • Манзил: Тошкент шаҳри, «Пахтакор» марказий стадиони.

Тошкентдаги мазкур тўқнашув ҳар икки терма жамоа учун ўз кучини синаб кўриш, янги тактик схемаларни синовдан ўтказиш ва футбол ишқибозларига ёрқин футбол байрамини тақдим этиш учун ажойиб имконият бўлади.

Валерий КарпинЎзбекистон миллий терма жамоасиРоссия миллий терма жамоасиПахтакор стадиони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Катта футбол кутилмоқда: Россия терма жамоаси ноябрда Ўзбекистонга сафар қиладими?Катта футбол кутилмоқда: Россия терма жамоаси ноябрда Ўзбекистонга сафар қиладими?13 октябр 07:09«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!2 октябр 10:56Норчаевдан дубль ва ассист: «Оқ бўрилар» Сурияни йирик ҳисобда тор-мор этди (видео)Норчаевдан дубль ва ассист: «Оқ бўрилар» Сурияни йирик ҳисобда тор-мор этди (видео)1 октябр 21:02Ўзбекистон — Сурия тўқнашуви: Ноқулай рақибга қарши 28 йиллик тарихий реванш баҳсиЎзбекистон — Сурия тўқнашуви: Ноқулай рақибга қарши 28 йиллик тарихий реванш баҳси30 сентябр 07:55Головиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этдиГоловиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этди30 сентябр 07:46“Темиров — ҳақиқий махлуқ, унинг даҳшатли куч бор”: Дастин Порье бўлажак жанг ҳақида“Темиров — ҳақиқий махлуқ, унинг даҳшатли куч бор”: Дастин Порье бўлажак жанг ҳақидаБугун 09:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди