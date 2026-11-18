Александр Бубнов Ўзбекистон ва Венесуэлага қарши ўйинларни таққослади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиялик эксперт Александр Бубнов Россия терма жамоасининг Ўзбекистон ва Венесуелага қарши ўтказган ўртоқлик учрашувларини солиштириб, жанубий америкаликлар жисмоний босим ва ўйин услуби жиҳатидан устунроқ бўлганини таъкидлади.
- Мутахассис Венесуела жамоаси россиялик футболчиларни кўпроқ югуришга мажбур қилганини қайд этган бўлса-да, улар ўйин давомида бирорта ҳам аниқ голли вазият ярата олмади.
Россиялик таниқли футбол эксперти ва шарҳловчи Александр Бубнов Россия миллий терма жамоасининг ноябрь ойидаги йиғини доирасида Ўзбекистон ҳамда Венесуэла терма жамоаларига қарши кечган ўртоқлик учрашувларини ўзаро солиштирди. Унинг фикрича, гарчи Венесуэла дарвоза томон хавфли вазият ярата олмаган бўлса-да, россиялик футболчиларга Ўзбекистонга нисбатан кўпроқ жисмоний босим ўтказган.
«Жанубий америкаликлар ҳақиқий футбол ўйнашга мажбур қилди»
Мутахассис Краснодарда бўлиб ўтган баҳсдаги кескинлик ва Жанубий Америка жамоаларининг ўйин услубига алоҳида тўхталиб ўтди:
«Ўзбекистон билан солиштирганда, Венесуэла жамоаси бизни майдонда анча югуришга мажбур қилди. Ҳатто майдонда тортишувлар, деярли жанжал даражасигача етиб борган вазиятлар ҳам бўлди. Жанубий Америка терма жамоаларига хос жиҳат шу: ҳаммасининг техникаси кучли, тўпни яхши назорат қилади, ҳужум уюштиради. Ҳаммаси жойида бўлгандек кўринади.
Лекин бутун ўйин давомида бирорта ҳам аниқ голли вазият ярата олишмади. Умуман ноль. Бу — Венесуэла ҳақида. Шунга қарамай, Ўзбекистонга нисбатан улар устун кўринди, чунки бизнинг футболчиларни кўпроқ югуришга, ҳақиқий футбол ўйнашга мажбур қилди.»
— Александр Бубнов
Статистика бошқача сўзлайди: Фақат Ўзбекистон Россия дарвозасига йўл топа олди
Бубнов Венесуэлани кучлироқ деб баҳолаганига қарамай, амалдаги натижалар бунинг аксини кўрсатмоқда. Эътиборли жиҳати шундаки, Россия миллий терма жамоаси ўзининг охирги 6 та учрашувида фақатгина Ўзбекистон терма жамоасидан гол ўтказиб юборган.
Россия терма жамоасининг ноябрь ойидаги назорат ўйинлари
Сана
Манзил
Учрашув ва натижа
Ўйин тафсилотлари ва муҳим фактлар
12 ноябрь
Тошкент
Ўзбекистон 2:3 Россия
Вакилларимиз 2:0 ҳисобида олдинда бориб, якунда камбэк қурбонига айланди; сўнгги 6 ўйинда Россияга гол урган ягона жамоа
17 ноябрь
Краснодар
Россия 2:0 Венесуэла
Алексей Миранчук дубль қайд этди; меҳмонлар бирорта аниқ голли вазият ярата олмади
Маълумот учун, Валерий Карпин бошчилигидаги Россия терма жамоаси учун Тошкент ва Краснодарда ўтган мазкур икки учрашув 2026 йил ҳисобидан сўнгги расмий баҳслар бўлди.
Сизнингча, Александр Бубновнинг фикри қанчалик тўғри — Россия дарвозасига 2 та гол урган Ўзбекистон кучлироқ ўйнадими ёки гол уролмаган бўлса-да, тўпни назорат қилган Венесуэлами?
Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи мухлисларига ушбу қизиқарли мунозарани дарҳол улашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…