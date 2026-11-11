«Локомотив» собиқ президенти Ўзбекистон – Россия ўйинида ким фаворит эканини айтди
Москванинг «Локомотив» клуби собиқ президенти, таниқли рус футбол функционери Илья Геркус 12 ноябрь куни Тошкентда кечадиган Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги принципиал ўртоқлик учрашуви олдидан ўз кузатувлари билан ўртоқлашди. «Евро-Футбол» нашрига берган эксклюзив интервьюсида у майдон эгаларининг яқинда мундиалда тўплаган тажрибасини эътироф этган бўлса-да, бўлажак баҳсда ким асосий устунликка эга экани борасида қатъий позициясини билдирди.
«ЖЧда қатнашган жамоани кўриш қизиқ, аммо фаворит — Россия»
Геркус Россия терма жамоасининг ноябрь ойидаги тақвими ҳақида гапирар экан, Тошкентдаги баҳс унда Венесуэла билан ўйиндан кўра анча каттароқ қизиқиш уйғотаётганини таъкидлади:
«Ўзбекистонга қарши ўйинни албатта томоша қиламан, Венесуэла билан бўладиган баҳс борасида эса ҳали аниқ қарорга келмадим ва буни билмайман. Сафардаги биринчи ўйинимиз ҳақида гапирадиган бўлсак, Ўзбекистон ёзда АҚШда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида қатнашди. Бунинг ўзиёқ жамоа маълум тажриба тўплаганини кўрсатади, шу боис уларнинг ўйинини кузатиш ниҳоятда қизиқ».
Шу билан бирга, функционердан «Ўзбекистон Россияни мағлуб этиши мумкинми?» деб сўралганда, у ўз терма жамоасининг устунлигига ишонишини яширмади:
«Футболда ҳамма нарса рўй бериши мумкин. Лекин барибир биз кучлироқмиз, деб ўйлайман. Ўйинга фаворит сифатида чиқамиз, десам тўғри бўлади».
Параметр / Жиҳат
Илья Геркуснинг қарашлари ва баҳоси
Қаҳрамон
Илья Геркус («Локомотив» Москва собиқ президенти)
Рақибга баҳо
Ўзбекистон АҚШдаги ЖЧ–2026 орқали катта тажриба орттирди
Ўйинга қизиқиш
Тошкентдаги ўйинни кўради, Венесуэла билан баҳсни эса ноаниқ қолдирди
Асосий фаворит
Россия миллий терма жамоаси («Биз барибир кучлироқмиз»)
Баҳс вақти ва стадион
12 ноябрь, пайшанба — 20:00, «Пахтакор» марказий стадиони
Манба
«Евро-Футбол» нашри
«Россия томони Тошкентга фаворит мақомида келмоқда, бироқ мундиал ҳавосидан нафас олган ва ўз мухлислари қаршисида тўлиқ аншлагда тўп сурадиган рақибни менсимаслик қимматга тушиши мумкин».
Москвадаги экспертлар қутби: Ким ҳақ чиқади?
Геркуснинг ушбу ишончли баёноти аввалроқ Ўзбекистон миллий жамоасининг собиқ бош мураббийи Валерий Непомняшчий билдирган фикрларга тўлиқ зид келади. Эслатиб ўтамиз, Непомняшчий таркибдаги муаммолар ва легионерлар салоҳиятини ҳисобга олиб, Тошкентдаги учрашувнинг ягона ҳақиқий фаворити айнан Ўзбекистон эканини айтган эди.
12 ноябрь оқшомида 35 минглик «Пахтакор» аренасида бўлиб ўтадиган тўқнашув ушбу икки хил қарашдан қай бири ҳақиқатга яқин эканини кўрсатиб беради.
Сизнингча, Илья Геркуснинг «Россия барибир кучлироқ ва фаворит» деган даъвоси қанчалик асосли? Тошкентдаги баҳсда ким устунлик қилади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…