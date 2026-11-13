Валерий Непомняшчий кечаги ўйин ҳақида: «Ўзбекистоннинг захира ўриндиғи кучсиз экан»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда ўтган Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви меҳмонларнинг 3:2 ҳисобидаги иродали ғалабаси билан якунланди.
- Собиқ бош мураббий Валерий Непомняшчийнинг фикрича, Ўзбекистон терма жамоаси захира ўриндиғининг рақибникига нисбатан кучсизроқлиги ўйин натижасига таъсир кўрсатган.
Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасида кечган шиддатли ҳамда муросасиз ўртоқлик учрашуви (2:3) кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Меҳмонлар 0:2 ҳисобида ортда қола туриб, иккинчи бўлимда ўйинни тубдан ўзгартириб юборгани ва иродали ғалаба қозонгани футбол жамоатчилиги томонидан қизғин муҳокама қилиняпти.
Ўзбекистон терма жамоасининг собиқ бош мураббийи Валерий Непомняшчий «РБ Спорт» нашрига берган интервьюсида ушбу матбуотда кенг ёритилаётган беллашув юзасидан ўз фикрларини билдириб ўтди.
«Биринчи бўлимдаги ҳисоб майдондаги воқеаларни тўлиқ акс эттирмаган»
Тажрибали мутахассиснинг фикрича, дастлабки бўлимдан кейинги таблодаги рақамлар ўйиндаги ҳақиқий манзарани тўлақонли кўрсатиб бермаган. Россия терма жамоаси иккита ўта омадсиз ва ғалати гол ўтказиб юборганини, бироқ шунга қарамай мезбонлар дарвозаси олдида ҳам хавфли вазиятлар етарлича бўлганини таъкидлади.
«Россия футболчилари бу ўйиндан чиқариши керак бўлган асосий хулоса шуки, миллий терма жамоалар даражасида бундай хатолар кечирилмайди. Шу билан бирга, Валерий Карпин шогирдларининг характерини ва ғалабага бўлган катта интилишини алоҳида қайд этмоқчиман», — деди Непомняшчий.
Мутахассис таҳлилининг асосий бандлари
Тафсилотлар ва изоҳлар
Биринчи таймдаги манзара
Ҳисоб майдондаги ҳақиқий воқеаларни тўлиқ очиб бермаган
Россиянинг ютуғи
Карпин шогирдларининг характери ва ғалабага интилиши
Асосий мағлубият омили
Ўзбекистон миллий жамоаси захира ўриндиғининг рақибникига нисбатан кучсизроқлиги
Навбатдаги синовлар
17 ноябрь куни иккала жамоа учун ҳам янги ўртоқлик баҳслари
Захира ўриндиғининг роли ва олдиндаги режалар
Шунингдек, Валерий Непомняшчий ўйиндаги бурилиш ва меҳмонларнинг ғалаба қозонишига таъсир қилган яна бир муҳим жиҳатга тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоаси захира ўриндиғининг Россияникига нисбатан кучсизроқ бўлгани баҳс тақдирига ўз таъсирини кўрсатган.
Эслатиб ўтамиз, Россия терма жамоаси ноябрь ойидаги йиғин дастури доирасида навбатдаги назорат учрашувини 17 ноябрь, сешанба куни Краснодардаги «Озон Арена» стадионида Венесуэла миллий жамоасига қарши ўтказади. Ўзбекистон миллий терма жамоаси эса худди шу куни Қатар пойтахти Доҳа шаҳридаги стадионда Саудия Арабистони терма жамоаси билан куч синашади (учрашув Тошкент вақти билан 20:00 да бошланади).
Сизнингча, тажрибали мутахассис таъкидлаганидек, захира ўриндиқларидаги фарқ ҳақиқатан ҳам ўйиннинг сўнгги дақиқаларидаги натижани ҳал қилдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…