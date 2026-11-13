Валерий Непомняшчий кечаги ўйин ҳақида: «Ўзбекистоннинг захира ўриндиғи кучсиз экан»

2 дақиқа ўқиш95
Валерий Непомняшчий кечаги ўйин ҳақида: «Ўзбекистоннинг захира ўриндиғи кучсиз экан»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентда ўтган Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви меҳмонларнинг 3:2 ҳисобидаги иродали ғалабаси билан якунланди.
  • Собиқ бош мураббий Валерий Непомняшчийнинг фикрича, Ўзбекистон терма жамоаси захира ўриндиғининг рақибникига нисбатан кучсизроқлиги ўйин натижасига таъсир кўрсатган.

Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасида кечган шиддатли ҳамда муросасиз ўртоқлик учрашуви (2:3) кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Меҳмонлар 0:2 ҳисобида ортда қола туриб, иккинчи бўлимда ўйинни тубдан ўзгартириб юборгани ва иродали ғалаба қозонгани футбол жамоатчилиги томонидан қизғин муҳокама қилиняпти.

Ўзбекистон терма жамоасининг собиқ бош мураббийи Валерий Непомняшчий «РБ Спорт» нашрига берган интервьюсида ушбу матбуотда кенг ёритилаётган беллашув юзасидан ўз фикрларини билдириб ўтди.

«Биринчи бўлимдаги ҳисоб майдондаги воқеаларни тўлиқ акс эттирмаган»

Тажрибали мутахассиснинг фикрича, дастлабки бўлимдан кейинги таблодаги рақамлар ўйиндаги ҳақиқий манзарани тўлақонли кўрсатиб бермаган. Россия терма жамоаси иккита ўта омадсиз ва ғалати гол ўтказиб юборганини, бироқ шунга қарамай мезбонлар дарвозаси олдида ҳам хавфли вазиятлар етарлича бўлганини таъкидлади.

«Россия футболчилари бу ўйиндан чиқариши керак бўлган асосий хулоса шуки, миллий терма жамоалар даражасида бундай хатолар кечирилмайди. Шу билан бирга, Валерий Карпин шогирдларининг характерини ва ғалабага бўлган катта интилишини алоҳида қайд этмоқчиман», — деди Непомняшчий.

Мутахассис таҳлилининг асосий бандлари

Тафсилотлар ва изоҳлар

Биринчи таймдаги манзара

Ҳисоб майдондаги ҳақиқий воқеаларни тўлиқ очиб бермаган

Россиянинг ютуғи

Карпин шогирдларининг характери ва ғалабага интилиши

Асосий мағлубият омили

Ўзбекистон миллий жамоаси захира ўриндиғининг рақибникига нисбатан кучсизроқлиги

Навбатдаги синовлар

17 ноябрь куни иккала жамоа учун ҳам янги ўртоқлик баҳслари

Захира ўриндиғининг роли ва олдиндаги режалар

Шунингдек, Валерий Непомняшчий ўйиндаги бурилиш ва меҳмонларнинг ғалаба қозонишига таъсир қилган яна бир муҳим жиҳатга тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоаси захира ўриндиғининг Россияникига нисбатан кучсизроқ бўлгани баҳс тақдирига ўз таъсирини кўрсатган.

Эслатиб ўтамиз, Россия терма жамоаси ноябрь ойидаги йиғин дастури доирасида навбатдаги назорат учрашувини 17 ноябрь, сешанба куни Краснодардаги «Озон Арена» стадионида Венесуэла миллий жамоасига қарши ўтказади. Ўзбекистон миллий терма жамоаси эса худди шу куни Қатар пойтахти Доҳа шаҳридаги стадионда Саудия Арабистони терма жамоаси билан куч синашади (учрашув Тошкент вақти билан 20:00 да бошланади).

Сизнингча, тажрибали мутахассис таъкидлаганидек, захира ўриндиқларидаги фарқ ҳақиқатан ҳам ўйиннинг сўнгги дақиқаларидаги натижани ҳал қилдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари