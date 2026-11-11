«Пахтакор»да аншлаг: Ўзбекистон - Россия ўйинига 30 мингдан ортиқ чипта сотиб бўлинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 12 ноябр куни Тошкентдаги «Пахтакор» марказий стадионида ўтадиган Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувига 30 мингдан ортиқ чипта сотилди.
- 35 минг томошабинга мўлжалланган аренада ўйин вақтида тўлиқ аншлаг кузатилиши кутилмоқда.
- FIFA рейтинги учун муҳим аҳамиятга эга бўлган мазкур баҳсда Россия терма жамоасини қўллаб-қувватлаш учун 1 мингга яқин россиялик мухлис ташриф буюриши режалаштирилган.
12 ноябрь куни Тошкентдаги муҳташам «Пахтакор» марказий стадионида бўлиб ўтадиган Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги халқаро ўртоқлик учрашуви олдидан чипталар бозорида ҳақиқий ажиотаж кузатилмоқда. Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизматининг маълум қилишича, 35 минг томошабинни ўз бағрига сиғдира оладиган арена трибуналари тўлиқ тўлиши ва мутлақ аншлаг қайд этилиши кутилмоқда.
30 мингдан ортиқ чипта сотилди: Пойтахтда катта футбол нафаси
Маълум бўлишича, айни пайтга қадар 30 мингдан зиёд чипта ўз эгаларини топиб улгурган ва кассаларда саноқли чипталар қолган. ЎФА вакилининг таъкидлашича, миллий терма жамоанинг ҳар бир ўйинига бўлган қизиқиш доимо юқори бўлиб келган, аммо бу галги рақибнинг мақоми ва Тошкентда кутилаётган шиддат сабабли ишқибозларнинг фаоллиги рекорд даражага етган.
Учрашув 12 ноябрь, пайшанба оқшомида маҳаллий вақт билан соат 20:00 да старт олади. Меҳмонларни қўллаб-қувватлаш учун Россия футбол иттифоқи (РФИ) маълумотига кўра, камида 1 минг нафар россиялик ишқибоз «Пахтакор» стадионига ташриф буюради.
Кўрсаткич / Маълумот
Учрашув тафсилоти ва ташкилий ҳолат
Баҳс санаси ва вақти
12 ноябрь, 20:00 (Тошкент вақти)
Ўйин майдони
«Пахтакор» марказий стадиони (сиғими 35 000)
Сотилган чипталар сони
30 000 дан ортиқ (тўлиқ аншлаг кутилмоқда)
Россиялик мухлислар сони
Тахминан 1 000 нафар сайёҳ ва мухлис
ФИФА рейтингидаги ўринлар
Россия — 35-ўрин, Ўзбекистон — 59-ўрин
Ўйин мақоми
Расмий ФИФА очколари ҳисобланадиган халқаро ўртоқлик баҳси
«Миллий терма жамоамиз майдонга тушганда мухлислар қизиқиши доим юқори бўлади. Россия терма жамоасига қарши баҳсда ҳам «Пахтакор» трибуналари лиқ тўлади — чипталар аллақачон тугаш арафасида».
— Ўзбекистон футбол ассоциацияси
ФИФА рейтинги учун муҳим очколар
Ушбу беллашув оддий назорат баҳси бўлиб қолмай, унинг якуний натижаси Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) рейтингини қайта ҳисоблашда тўлиқ инобатга олинади. Айни пайтда Россия терма жамоаси дунё рейтингида 35-поғонани эгаллаб турган бўлса, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон термаси 59-ўринда бормоқда.
Тошкентдаги тўқнашувда эришиладиган ғалаба «оқ бўрилар»га рейтингда янада юқорига кўтарилиш ва Осиё қитъасининг етакчи саватчаларидаги мавқеини мустаҳкамлаш имкониятини тақдим этади.
Сиз ҳам 12 ноябрь куни «Пахтакор» стадионидан туриб жамоамизни қўллаб-қувватлайсизми ёки ўйинни телевизор орқали кузатасизми? Баҳс бўйича ҳисоб тахминингизни изоҳларда қолдиринг!
- #Ўзбекистон миллий терма жамоаси
- #Россия миллий терма жамоаси
- #Ўзбекистон футбол ассоциацияси
- #Пахтакор стадиони
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…