Каннаваро Россияга қарши ўйин олдидан Карпин ва унинг жамоаси ҳақида нималар деди?

1 дақиқа ўқиш45
Каннаваро Россияга қарши ўйин олдидан Карпин ва унинг жамоаси ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 12 ноябр куни Тошкент шаҳрида Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади.
  • Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро рақиб жамоани агрессив, интизомли ва зич ўйин кўрсатадиган кучли жамоа сифатида баҳолади.
  • Мутахассис Россия терма жамоаси бош мураббийи Валерий Карпинни ўз вақтида кучли футболчи бўлгани учун яхши танишини таъкидлади.

Эртага, 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Россияга қарши навбатдаги нуфузли ўртоқлик баҳсида майдонга тушади. Мазкур муҳим учрашув олдидан миллий жамоамиз бош мураббийи Фабио Каннаваро матбуот анжуманида иштирок этиб, бўлажак рақиб ва жамоанинг тайёргарлиги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

«Россия терма жамоаси агрессив ва интизомли ўйнайди»

Бўлажак жиддий синов олдидан гапирган таниқли мутахассис Фабио Каннаваро Россия терма жамоасининг ўйин услубини юқори баҳолади. У рақиб жамоани ҳам, унинг футболчиларини ҳам яхши билишини ва кўплаб ўйинларини чуқур таҳлил қилганини таъкидлади.

«Бу жамоани ҳам, унинг футболчиларини ҳам яхши биламан. Россия терма жамоасининг кўп ўйинларини таҳлил қилдик. Жуда оғир рақиб. Карпинни ҳам яхши танийман, у ўз вақтида жуда кучли футболчи бўлган. Жамоа агрессив, майдонда жуда зич ва интизомли ҳаракат қилади. Биз учун осон бўлмайди», — деди Фабио Каннаваро.

Ўйин олдидан муҳим жиҳатлар

Мураббий баҳоси ва тафсилотлар

Рақиб таҳлили

Россия терма жамоасининг кўплаб ўйинлари чуқур таҳлил қилинган

Рақибнинг ўйин услуби

Агрессив, майдонда жуда зич ва юқори интизомли

Мураббийлар муносабати

Фабио Каннаваро Валерий Карпинни ўз вақтида кучли футболчи бўлганини эътироф этди

Учрашув мақоми

Юқори даражадаги рақибга қарши ўзини синаб кўриш ва тажриба тўплаш имконияти

«Бу биз учун жуда яхши синов, чунки юқори даражадаги жамоага қарши ўйнаймиз. Ўзимизни синаб кўриш, футболчилар учун тажриба тўплаш учун яхши имконият».

Тошкентдаги кутилмаган ва муҳим тўқнашув

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги мазкур қизиқарли ўртоқлик учрашуви эртага, 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтади. Фабио Каннаваро таъкидлаганидек, бундай юқори савиядаги рақибга қарши баҳс футболчиларимиз учун ўз имкониятларини яна бир бор кўрсатиш ва халқаро майдонда катта тажриба тўплаш йўлида муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.

Сизнингча, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий жамоаси ўз майдонида ҳимояда зич ва агрессив ҳаракат қиладиган Россияга қарши қандай тактика танлайди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари