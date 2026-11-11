Каннаваро Россияга қарши ўйин олдидан Карпин ва унинг жамоаси ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 12 ноябр куни Тошкент шаҳрида Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади.
- Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро рақиб жамоани агрессив, интизомли ва зич ўйин кўрсатадиган кучли жамоа сифатида баҳолади.
- Мутахассис Россия терма жамоаси бош мураббийи Валерий Карпинни ўз вақтида кучли футболчи бўлгани учун яхши танишини таъкидлади.
Эртага, 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси Россияга қарши навбатдаги нуфузли ўртоқлик баҳсида майдонга тушади. Мазкур муҳим учрашув олдидан миллий жамоамиз бош мураббийи Фабио Каннаваро матбуот анжуманида иштирок этиб, бўлажак рақиб ва жамоанинг тайёргарлиги ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
«Россия терма жамоаси агрессив ва интизомли ўйнайди»
Бўлажак жиддий синов олдидан гапирган таниқли мутахассис Фабио Каннаваро Россия терма жамоасининг ўйин услубини юқори баҳолади. У рақиб жамоани ҳам, унинг футболчиларини ҳам яхши билишини ва кўплаб ўйинларини чуқур таҳлил қилганини таъкидлади.
«Бу жамоани ҳам, унинг футболчиларини ҳам яхши биламан. Россия терма жамоасининг кўп ўйинларини таҳлил қилдик. Жуда оғир рақиб. Карпинни ҳам яхши танийман, у ўз вақтида жуда кучли футболчи бўлган. Жамоа агрессив, майдонда жуда зич ва интизомли ҳаракат қилади. Биз учун осон бўлмайди», — деди Фабио Каннаваро.
Ўйин олдидан муҳим жиҳатлар
Мураббий баҳоси ва тафсилотлар
Рақиб таҳлили
Россия терма жамоасининг кўплаб ўйинлари чуқур таҳлил қилинган
Рақибнинг ўйин услуби
Агрессив, майдонда жуда зич ва юқори интизомли
Мураббийлар муносабати
Фабио Каннаваро Валерий Карпинни ўз вақтида кучли футболчи бўлганини эътироф этди
Учрашув мақоми
Юқори даражадаги рақибга қарши ўзини синаб кўриш ва тажриба тўплаш имконияти
«Бу биз учун жуда яхши синов, чунки юқори даражадаги жамоага қарши ўйнаймиз. Ўзимизни синаб кўриш, футболчилар учун тажриба тўплаш учун яхши имконият».
Тошкентдаги кутилмаган ва муҳим тўқнашув
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги мазкур қизиқарли ўртоқлик учрашуви эртага, 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтади. Фабио Каннаваро таъкидлаганидек, бундай юқори савиядаги рақибга қарши баҳс футболчиларимиз учун ўз имкониятларини яна бир бор кўрсатиш ва халқаро майдонда катта тажриба тўплаш йўлида муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.
Сизнингча, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий жамоаси ўз майдонида ҳимояда зич ва агрессив ҳаракат қиладиган Россияга қарши қандай тактика танлайди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…