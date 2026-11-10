Тошкентда катта футбол: Карпин шогирдлари Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан нималар деди?

·46·Спорт
Тошкентда катта футбол: Карпин шогирдлари Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 12 ноябр куни Тошкент шаҳрида Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади.
  • Валерий Карпин бошчилигидаги россиялик футболчилар бўлажак баҳс муросасиз ўтишини таъкидлаб, рақиб кучли эканлигини қайд этишди.
  • Мазкур ўйинлар Россия терма жамоаси учун халқаро турнирлардан четлатилганидан кейинги назорат босқичи, Ўзбекистон учун эса таркибни синовдан ўтказиш имконияти ҳисобланади.

Халқаро FIFA кунлари доирасида Тошкент яна бир катта футбол оқшомига мезбонлик қилади. 12 ноябрь куни Ўзбекистон пойтахтида Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади.

Валерий Карпин бошчилигидаги Россия терма жамоаси Тошкентдаги баҳсдан сўнг 17 ноябрда Краснодарда Жанубий Америка вакили — Венесуэла билан куч синашади. Ўзбекистон миллий терма жамоаси эса шу куни Қатарнинг Доҳа шаҳрида Саудия Арабистонига қарши йиғин доирасидаги навбатдаги синовдан ўтади.

Мазкур муҳим учрашувлар олдидан россиялик футболчилар Ўзбекистон терма жамоаси ва бўлажак синовлар ҳақидаги ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Россиялик футболчилар нигоҳида: Ўзбекистон қандай рақиб?

Карпин томонидан миллий жамоа йиғинига жалб этилган футболчилар бўлажак тўқнашувларнинг муросасиз ўтишини таъкидламоқда:

  • Станислав Агкацев («Краснодар» дарвозабони):

    «Ўзбекистон ва Венесуэла — жуда кучли рақиблар. Уларга қарши майдонга тушиш барчамиз учун жуда қизиқ бўлади, албатта. Ҳам ўзимизнинг, ҳам рақибларнинг ҳақиқий даражасини амалда кўриб оламиз. Шунингдек, терма жамоанинг сўнгги пайтларда учинчи марта Краснодарда ўйнаётгани ҳам қувонарли ҳолат».

  • Матвей Кисляк (ЦСКА яримҳимоячиси):

    «Терма жамоа йиғинига борганимизда клуб ишлари ва босимидан бироз узилиб, янгича куч тўплаш имконияти бўлади. Олдинда бизни кучли рақиблар ва муросасиз учрашувлар кутмоқда. Ўйинлар жуда қизиқарли ўтишига шубҳа йўқ. Уларнинг савиясига келсак, ҳозирча аниқ бир баҳо бера олмайман, ҳаммаси майдонда ҳал бўлади».

Ноябрь ойидаги ўртоқлик ўйинлари тақвими

Терма жамоаларнинг яқин кунлардаги расмий назорат баҳслари графиги:

Сана

Ўйин

Манзил / Шаҳар

Мақоми ва аҳамияти

12 ноябрь

Ўзбекистон — Россия

Тошкент

Марказий ўртоқлик баҳси / Савиялар тўқнашуви

17 ноябрь

Россия — Венесуэла

Краснодар

Халқаро синов баҳси

17 ноябрь

Ўзбекистон — Саудия Арабистони

Доҳа (Қатар)

Осиё грандларининг назорат беллашуви

Халқаро изоляция ва ўртоқлик баҳслари аҳамияти

Эслатиб ўтамиз, 2022 йилнинг февраль ойидан буён FIFA ва UEFA’нинг қўшма қарори билан Россия терма жамоаси ҳамда клублари барча расмий халқаро турнирлардан четлатилган. Шу боис россияликлар асосан Осиё ва Лотин Америкаси жамоалари билан назорат учрашувлари ўтказиш билан чекланмоқда.

Ўзбекистон терма жамоаси учун эса кучли спарринг-рақиблар билан ўйинлар таркибни қайта синовдан ўтказиш, тактик ишланмаларни такомиллаштириш ва халқаро мусобақаларга муносиб тайёргарлик кўриш йўлида муҳим синов майдони бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон миллий терма жамоасиРоссия миллий терма жамоасиВалерий КарпинЎртоқлик учрашуви
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия термасининг Ўзбекистонга қарши майдонга тушадиган таркиби эълон қилиндиРоссия термасининг Ўзбекистонга қарши майдонга тушадиган таркиби эълон қилинди6 ноябр 18:32Валерий Карпин Тошкентдаги баҳс олдидан нималарни очиқлади?Валерий Карпин Тошкентдаги баҳс олдидан нималарни очиқлади?6 ноябр 20:19Карпиндан кутилган рўйхат: Россиянинг Тошкентдаги ўйини учун 36 нафар футболчи танландиКарпиндан кутилган рўйхат: Россиянинг Тошкентдаги ўйини учун 36 нафар футболчи танланди27 октябр 21:51“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди23 октябр 09:27Максим Глушенков терма жамоадан бош тортди: Ўзбекистон билан баҳсда майдонга тушмайдиМаксим Глушенков терма жамоадан бош тортди: Ўзбекистон билан баҳсда майдонга тушмайди30 октябр 00:08“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади23 октябр 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?