Тошкентда катта футбол: Карпин шогирдлари Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 12 ноябр куни Тошкент шаҳрида Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади.
- Валерий Карпин бошчилигидаги россиялик футболчилар бўлажак баҳс муросасиз ўтишини таъкидлаб, рақиб кучли эканлигини қайд этишди.
- Мазкур ўйинлар Россия терма жамоаси учун халқаро турнирлардан четлатилганидан кейинги назорат босқичи, Ўзбекистон учун эса таркибни синовдан ўтказиш имконияти ҳисобланади.
Халқаро FIFA кунлари доирасида Тошкент яна бир катта футбол оқшомига мезбонлик қилади. 12 ноябрь куни Ўзбекистон пойтахтида Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади.
Валерий Карпин бошчилигидаги Россия терма жамоаси Тошкентдаги баҳсдан сўнг 17 ноябрда Краснодарда Жанубий Америка вакили — Венесуэла билан куч синашади. Ўзбекистон миллий терма жамоаси эса шу куни Қатарнинг Доҳа шаҳрида Саудия Арабистонига қарши йиғин доирасидаги навбатдаги синовдан ўтади.
Мазкур муҳим учрашувлар олдидан россиялик футболчилар Ўзбекистон терма жамоаси ва бўлажак синовлар ҳақидаги ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Россиялик футболчилар нигоҳида: Ўзбекистон қандай рақиб?
Карпин томонидан миллий жамоа йиғинига жалб этилган футболчилар бўлажак тўқнашувларнинг муросасиз ўтишини таъкидламоқда:
Станислав Агкацев («Краснодар» дарвозабони):
«Ўзбекистон ва Венесуэла — жуда кучли рақиблар. Уларга қарши майдонга тушиш барчамиз учун жуда қизиқ бўлади, албатта. Ҳам ўзимизнинг, ҳам рақибларнинг ҳақиқий даражасини амалда кўриб оламиз. Шунингдек, терма жамоанинг сўнгги пайтларда учинчи марта Краснодарда ўйнаётгани ҳам қувонарли ҳолат».
Матвей Кисляк (ЦСКА яримҳимоячиси):
«Терма жамоа йиғинига борганимизда клуб ишлари ва босимидан бироз узилиб, янгича куч тўплаш имконияти бўлади. Олдинда бизни кучли рақиблар ва муросасиз учрашувлар кутмоқда. Ўйинлар жуда қизиқарли ўтишига шубҳа йўқ. Уларнинг савиясига келсак, ҳозирча аниқ бир баҳо бера олмайман, ҳаммаси майдонда ҳал бўлади».
Ноябрь ойидаги ўртоқлик ўйинлари тақвими
Терма жамоаларнинг яқин кунлардаги расмий назорат баҳслари графиги:
Сана
Ўйин
Манзил / Шаҳар
Мақоми ва аҳамияти
12 ноябрь
Ўзбекистон — Россия
Тошкент
Марказий ўртоқлик баҳси / Савиялар тўқнашуви
17 ноябрь
Россия — Венесуэла
Краснодар
Халқаро синов баҳси
17 ноябрь
Ўзбекистон — Саудия Арабистони
Доҳа (Қатар)
Осиё грандларининг назорат беллашуви
Халқаро изоляция ва ўртоқлик баҳслари аҳамияти
Эслатиб ўтамиз, 2022 йилнинг февраль ойидан буён FIFA ва UEFA’нинг қўшма қарори билан Россия терма жамоаси ҳамда клублари барча расмий халқаро турнирлардан четлатилган. Шу боис россияликлар асосан Осиё ва Лотин Америкаси жамоалари билан назорат учрашувлари ўтказиш билан чекланмоқда.
Ўзбекистон терма жамоаси учун эса кучли спарринг-рақиблар билан ўйинлар таркибни қайта синовдан ўтказиш, тактик ишланмаларни такомиллаштириш ва халқаро мусобақаларга муносиб тайёргарлик кўриш йўлида муҳим синов майдони бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…