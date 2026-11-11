Дмитрий Кузнецов Россиянинг Ўзбекистонга қарши ўйини олдидан қандай фикр билдирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- СССР терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Дмитрий Кузнецов Россия миллий жамоаси Ўзбекистон ва Венесуелага қарши ўртоқлик ўйинларида ташаббусни қўлдан бой бермаслиги кераклигини таъкидлади.
- Мутахассис Россия терма жамоасидан чиройли эмас, балки ҳимояда ишончли ва ҳужумда сифатли ўйин кўрсатишини кутмоқда.
СССР терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Дмитрий Кузнецов Россия миллий терма жамоасини ноябрь ойида кутиб турган Ўзбекистон ва Венесуэлага қарши ўртоқлик учрашувлари арафасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. «РБ Спорт» нашрига берган интервьюсида собиқ футболчи Валерий Карпин шогирдларидан нималарни кутаётганини очиқ айтди.
«Россия майдонда кучли томон сифатида ҳаракат қилиши керак»
Дмитрий Кузнецовнинг фикрича, Россия терма жамоаси ҳар икки рақибга қарши баҳсда ҳам майдонда ташаббусни ҳеч қачон қўлдан бермаслиги лозим. Бунинг учун эса энг аввало ҳимояда ишончли ҳаракат қилиш ва ҳужумда имкониятлардан оқилона фойдаланиш талаб этилади.
«Мен Россия терма жамоасидан аввало чиройли эмас, сифатли футбол кутаяпман. Футболчиларимиз рақиб дарвозаси олдида юзага келадиган эпизодларда тўғри қарор қабул қилишини, ҳимояда эса ишончли ўйнашини истайман, чунки ҳар қандай ўйин асосан шундан бошланади. Менинг фикримча, миллий жамоа Ўзбекистон ва Венесуэлага қарши майдонга кучли томон сифатида чиқиши керак», — деди Дмитрий Кузнецов.
Учрашув ва жамоа параметрлари
Тафсилотлар ва маълумотлар
Мутахассис фикри
Дмитрий Кузнецов (СССР терма жамоаси собиқ ярим ҳимоячиси)
Ўзбекистон билан ўйин
12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтади
Венесуэла билан ўйин
17 ноябрь куни Краснодар шаҳрида ўтказилади
Октябрь ойидаги натижалар
Эрон (2:0), Намибия (6:0) ва Нигерия (3:3)
Халқаро мақом
Россия терма жамоалари ва клублари 2022 йил баҳоридан бери расмий мусобақалардан четлатилган
«Иккала жамоа ўртасидаги муросасиз ва қизиқарли кечадиган мазкур ўртоқлик баҳси мухлисларга ҳақиқий шиддатли футбол лаҳзаларини тақдим этиши кутилмоқда».
Олдиндаги муҳим синовлар ва жамоанинг ҳолати
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви эртага, 12 ноябрь куни Тошкентда старт олади. Шундан сўнг, Россия терма жамоаси Краснодар шаҳрига бориб, 17 ноябрь куни Венесуэла вакилларига қарши майдонга тушади.
Маълумот учун, октябрь ойида Россия терма жамоаси учта назорат учрашувини ўтказиб, Эронни 2:0, Намибияни 6:0 ҳисобида мағлуб этган эди, Нигерия билан кечган баҳс эса 3:3 ҳисобидаги дуранг билан якунланган эди. Россия терма жамоалари ва клублари 2022 йил баҳоридан бери расмий халқаро мусобақаларда қатнашишдан четлатилган шароитда, бу каби ўртоқлик ўйинлари жамоа учун асосий амалиёт майдонига айланган.
Сизнингча, Дмитрий Кузнецов айтганидек, Россия терма жамоаси Ўзбекистонга қарши сафарда ташаббусни ўз қўлига ола оладими ёки Фабио Каннаваро шогирдлари ўз мухлислари қаршисида устунликни сақлаб қоладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…