«Ўзбекистон ғалаба қозониши мумкин»: Дмитрий Огай Ўзбекистон — Россия ўйини олдидан

1 дақиқа ўқиш47
«Ўзбекистон ғалаба қозониши мумкин»: Дмитрий Огай Ўзбекистон — Россия ўйини олдидан
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистонлик тажрибали мураббий Дмитрий Огай Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувида мезбонларнинг ғалаба қозониши ёки дуранг қайд этилиши эҳтимоли юқорилигини таъкидлади.
  • Мутахассис ўзбек футболчиларининг ҳозирги кучли формаси ва ўз майдонида тўп суриши жамоага катта устунлик беришини қайд этди.
  • Мазкур баҳс 12 ноябр куни соат 20:00 да Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида бўлиб ўтади.

Қозоғистон футболидаги энг номдор ва тажрибали мураббийлардан бири Дмитрий Огай Sports24.kz мухбири билан суҳбатда яқинлашиб келаётган Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мутахассиснинг фикрича, бу қарама-қаршиликда майдон омили ва ўзбек футболчиларининг ҳозирги кучли формаси муҳим рол ўйнайди.

«Ўзбекистон ўз майдонида ўйнашини ҳисобга олсак...»

Дмитрий Огайнинг таъкидлашича, Россия терма жамоаси жуда кучли ва рақобатбардош ҳисобланса-да, Ўзбекистон миллий жамоаси ўз мухлислари қаршисида, туғма майдонда ҳаракат қилиши устунлик беради. Шу боис, ушбу баҳсда мезбонларнинг имкониятлари юқори баҳоланмоқда.

«Ўзбекистон ўз майдонида ўйнашини ҳисобга олсак, менимча, учрашув дуранг билан якунланиши ёки ўзбекистонлик футболчилар ғалаба қозониши мумкин. Гарчи Россия жамоаси ҳам жуда кучли бўлса-да», — деди таниқли мутахассис.

Ўйин ва мутахассис таҳлили параметрлари

Тафсилотлар ва маълумотлар

Мутахассис фикри

Дмитрий Огай (Қозоғистоннинг номдор ва тажрибали мураббийи)

Ахборот манбаси

Sports24.kz нашри

Ўйиннинг тахминий натижаси

Ўзбекистоннинг ғалабаси ёки дуранг

Учрашув ўтказиладиган жой

Тошкент шаҳридаги «Пахтакор» стадиони

Ўйин санаси ва вақти

12 ноябрь куни соат 20:00 да старт олади

«Шуни тушуниш керакки, ўртоқлик учрашувлари принципиал аҳамиятга эга бўлмайди. Жаҳон ёки Европа чемпионати саралаш босқичидаги ўйинлар эса бутунлай бошқача кечади».

Ўртоқлик баҳсининг мақоми ва Тошкентдаги кутилмаган тўқнашув

Шунингдек, Дмитрий Огай бундай учрашувлар асосан тажриба алмашиш ва синов мақсадини кўзлашини, расмий саралаш баҳслари эса бутунлай бошқача психологик босим ва шиддат билан ўтишини алоҳида эслатиб ўтди.

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги мазкур қизиқарли ўртоқлик учрашуви бугун, 12 ноябрь куни Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида соат 20:00 да бошланади. Мухлислар катта қизиқиш билан кутаётган бу тўқнашув жамоаларнинг салоҳиятини яна бир бор кўрсатиб беради.

Сизнингча, қозоғистонлик мураббий Дмитрий Огай башорат қилганидек, Ўзбекистон миллий жамоаси ўз майдонида Россия устидан зафар қуча оладими ёки муроса йўли (дуранг) танланадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари