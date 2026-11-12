«Ўзбекистон ғалаба қозониши мумкин»: Дмитрий Огай Ўзбекистон — Россия ўйини олдидан
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистонлик тажрибали мураббий Дмитрий Огай Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувида мезбонларнинг ғалаба қозониши ёки дуранг қайд этилиши эҳтимоли юқорилигини таъкидлади.
- Мутахассис ўзбек футболчиларининг ҳозирги кучли формаси ва ўз майдонида тўп суриши жамоага катта устунлик беришини қайд этди.
- Мазкур баҳс 12 ноябр куни соат 20:00 да Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида бўлиб ўтади.
Қозоғистон футболидаги энг номдор ва тажрибали мураббийлардан бири Дмитрий Огай Sports24.kz мухбири билан суҳбатда яқинлашиб келаётган Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мутахассиснинг фикрича, бу қарама-қаршиликда майдон омили ва ўзбек футболчиларининг ҳозирги кучли формаси муҳим рол ўйнайди.
«Ўзбекистон ўз майдонида ўйнашини ҳисобга олсак...»
Дмитрий Огайнинг таъкидлашича, Россия терма жамоаси жуда кучли ва рақобатбардош ҳисобланса-да, Ўзбекистон миллий жамоаси ўз мухлислари қаршисида, туғма майдонда ҳаракат қилиши устунлик беради. Шу боис, ушбу баҳсда мезбонларнинг имкониятлари юқори баҳоланмоқда.
«Ўзбекистон ўз майдонида ўйнашини ҳисобга олсак, менимча, учрашув дуранг билан якунланиши ёки ўзбекистонлик футболчилар ғалаба қозониши мумкин. Гарчи Россия жамоаси ҳам жуда кучли бўлса-да», — деди таниқли мутахассис.
Ўйин ва мутахассис таҳлили параметрлари
Тафсилотлар ва маълумотлар
Мутахассис фикри
Дмитрий Огай (Қозоғистоннинг номдор ва тажрибали мураббийи)
Ахборот манбаси
Sports24.kz нашри
Ўйиннинг тахминий натижаси
Ўзбекистоннинг ғалабаси ёки дуранг
Учрашув ўтказиладиган жой
Тошкент шаҳридаги «Пахтакор» стадиони
Ўйин санаси ва вақти
12 ноябрь куни соат 20:00 да старт олади
«Шуни тушуниш керакки, ўртоқлик учрашувлари принципиал аҳамиятга эга бўлмайди. Жаҳон ёки Европа чемпионати саралаш босқичидаги ўйинлар эса бутунлай бошқача кечади».
Ўртоқлик баҳсининг мақоми ва Тошкентдаги кутилмаган тўқнашув
Шунингдек, Дмитрий Огай бундай учрашувлар асосан тажриба алмашиш ва синов мақсадини кўзлашини, расмий саралаш баҳслари эса бутунлай бошқача психологик босим ва шиддат билан ўтишини алоҳида эслатиб ўтди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Россия миллий терма жамоалари ўртасидаги мазкур қизиқарли ўртоқлик учрашуви бугун, 12 ноябрь куни Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида соат 20:00 да бошланади. Мухлислар катта қизиқиш билан кутаётган бу тўқнашув жамоаларнинг салоҳиятини яна бир бор кўрсатиб беради.
Сизнингча, қозоғистонлик мураббий Дмитрий Огай башорат қилганидек, Ўзбекистон миллий жамоаси ўз майдонида Россия устидан зафар қуча оладими ёки муроса йўли (дуранг) танланадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…