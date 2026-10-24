“Сен ақллисан, аммо мен аҳмоқ эмасман”: Моуриньо “Эл Класико” олдидан тактикани очиқламади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринио «Барселона»га қарши бўладиган «Эль Класико» олдидан ўтказилган матбуот анжуманида жамоанинг тактик режалари ва таркибга оид сирларни ошкор қилишдан бош тортди.
- Португалиялик мутахассис журналистнинг тактикага оид саволларига жавоб беришни истамай, ўзининг кескин ва кинояли мулоқоти билан диққат марказига тушди.
Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида бўлиб ўтадиган марказий тўқнашув — «Эл Класико» олдидан Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо матбуот анжуманида журналист билан кечган кескин ва кинояли мулоқоти билан диққат марказига тушди.
Сафарда «Барселона»га қарши майдонга тушадиган «қаймоқранглилар» устози бўлажак учрашувнинг тактик режалари ва таркибга оид сирларни муддатидан олдин ошкор қилишдан қатъиян бош тортди.
«Сенга жавоб бермайман»: Моуриньо режаларини сир тутди
Испаниянинг машҳур AS нашри хабарига кўра, матбуот анжумани чоғида журналист ва португалиялик мутахассис ўртасида қизиқарли диалог юз берди:
Биринчи савол: «Сизнинг “Эл Класико” учун режаларингиз қандай?»
Моуриньонинг жавоби: «Сенга жавоб бермайман… яхшиси бошқа саволга ўтайлик. Режалар, ким ўйнаши, тизим ҳақидаги саволларга жавоб бермайман…»;
Журналистнинг қайта ҳужуми: «“Барселона”нинг кучсиз нуқтаси — бу ҳимоя, шу сабабли сиз кўпроқ ҳужум қиласизми?»
Мураббийнинг реакцияси: «Сен ақллисан, аммо мен аҳмоқ эмасман!» — дея кулиб жавоб қайтарди Жозе Моуриньо.
Турнир жадвали: 6 очколик фарқ ва муҳим тўқнашув
Бўлажак баҳс нафақат принципиал рақобат, балки чемпионлик пойгаси учун ҳам стратегик аҳамиятга эга:
«Барселона» пешқадам: Ханс-Дитер Флик бошчилигидаги Каталония клуби 9-турдан сўнг 27 очко тўплаб, Ла Лига турнир жадвалида якка пешқадамлик қилмоқда;
«Реал» учинчи ўринда: Жозе Моуриньо шогирдлари эса 21 очко билан 3-поғонада бормоқда ва орадаги фарқ 6 очкони ташкил этмоқда.
Мадридликлар учун ушбу сафар учрашуви фарқни қисқартириш ва пешқадамни тўхтатиб қолиш учун ҳал қилувчи синов бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…