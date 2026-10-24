“Сен ақллисан, аммо мен аҳмоқ эмасман”: Моуриньо “Эл Класико” олдидан тактикани очиқламади

·65·Спорт
“Сен ақллисан, аммо мен аҳмоқ эмасман”: Моуриньо “Эл Класико” олдидан тактикани очиқламади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринио «Барселона»га қарши бўладиган «Эль Класико» олдидан ўтказилган матбуот анжуманида жамоанинг тактик режалари ва таркибга оид сирларни ошкор қилишдан бош тортди.
  • Португалиялик мутахассис журналистнинг тактикага оид саволларига жавоб беришни истамай, ўзининг кескин ва кинояли мулоқоти билан диққат марказига тушди.

Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида бўлиб ўтадиган марказий тўқнашув — «Эл Класико» олдидан Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо матбуот анжуманида журналист билан кечган кескин ва кинояли мулоқоти билан диққат марказига тушди.

Сафарда «Барселона»га қарши майдонга тушадиган «қаймоқранглилар» устози бўлажак учрашувнинг тактик режалари ва таркибга оид сирларни муддатидан олдин ошкор қилишдан қатъиян бош тортди.

«Сенга жавоб бермайман»: Моуриньо режаларини сир тутди

Испаниянинг машҳур AS нашри хабарига кўра, матбуот анжумани чоғида журналист ва португалиялик мутахассис ўртасида қизиқарли диалог юз берди:

  • Биринчи савол: «Сизнинг “Эл Класико” учун режаларингиз қандай?»

    • Моуриньонинг жавоби: «Сенга жавоб бермайман… яхшиси бошқа саволга ўтайлик. Режалар, ким ўйнаши, тизим ҳақидаги саволларга жавоб бермайман…»;

  • Журналистнинг қайта ҳужуми: «“Барселона”нинг кучсиз нуқтаси — бу ҳимоя, шу сабабли сиз кўпроқ ҳужум қиласизми?»

    • Мураббийнинг реакцияси: «Сен ақллисан, аммо мен аҳмоқ эмасман!» — дея кулиб жавоб қайтарди Жозе Моуриньо.

Турнир жадвали: 6 очколик фарқ ва муҳим тўқнашув

Бўлажак баҳс нафақат принципиал рақобат, балки чемпионлик пойгаси учун ҳам стратегик аҳамиятга эга:

  • «Барселона» пешқадам: Ханс-Дитер Флик бошчилигидаги Каталония клуби 9-турдан сўнг 27 очко тўплаб, Ла Лига турнир жадвалида якка пешқадамлик қилмоқда;

  • «Реал» учинчи ўринда: Жозе Моуриньо шогирдлари эса 21 очко билан 3-поғонада бормоқда ва орадаги фарқ 6 очкони ташкил этмоқда.

Мадридликлар учун ушбу сафар учрашуви фарқни қисқартириш ва пешқадамни тўхтатиб қолиш учун ҳал қилувчи синов бўлиши кутилмоқда.

Эл КласикоРеал МадридБарселонаЖозе Моуринио
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринио «Реал Мадрид» клубига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга жавоб бердиЖозе Моуринио «Реал Мадрид» клубига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга жавоб берди29 апрел 15:59Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...8 июн 10:52Ханси Флик Эль Класико олдидан оғир жудоликка учрадиХанси Флик Эль Класико олдидан оғир жудоликка учради10 май 18:56Реал Мадрид Эль Класико олдидан 8 нафар футболчисидан айрилдиРеал Мадрид Эль Класико олдидан 8 нафар футболчисидан айрилди10 май 16:10Килиан Мбаппе Эль Класико таркибидан четлатилдиКилиан Мбаппе Эль Класико таркибидан четлатилди10 май 15:50Ҳанси Фликк Эл Класико олдидан Реал Мадриддаги вазият ва Кйлиан Мбаппе ҳақидаҲанси Фликк Эл Класико олдидан Реал Мадриддаги вазият ва Кйлиан Мбаппе ҳақида9 май 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди