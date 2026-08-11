Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?

·0·Спорт
Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?

Мадриднинг «Реал» клубида трансфер ойнаси ёпилиши арафасида кескин қайта қуриш жараёни кечмоқда. Бош мураббий Жозе Моуринио янги мавсум учун ўз талабларини аниқ белгилаб олди: португалиялик мутахассисга 20 нафар асосий майдон ўйинчиси ва жароҳатдан тикланаётган футболчилар кирадиган компакт таркиб етарли. Бироқ ҳозирда жамоа ихтиёрида 26 та футболчи бор ва трансфер ойнаси ёпилгунга қадар камида уч киши билан хайрлашишга тўғри келади.

Испаниянинг нуфузли AS нашри хабарига кўра, клуб раҳбарияти Моуринионинг талабларини қондириш учун аллақачон жиддий маблағ сарфлаб бўлди.

225 миллион евролик харидлар ва «Родри операцияси»нинг барбод бўлиши

«Қироллик клуби» ёзги трансферлар даврида янги харидлар учун 225 миллион евро ажратди. Жамоага 6 нафар янги футболчи келиб қўшилди:

  • Ян Диоманде

  • Марк Кукурелья

  • Дензел Дюмфрис

  • Ибраима Конате

  • Бернарду Силва

  • Карлос Эспи

Трансфер кампаниясининг асосий «бомбаси» «Манчестер Сити» ярим ҳимоячиси Родри бўлиши керак эди. Аммо испаниялик футболчининг Мадридга кўчиб ўтишни истамагани клубнинг дастлабки режаларини чиппакка чиқарди. Ҳозирда «Реал» майдон маркази учун бошқа муқобил вакил изламоқчи эмас.

Моуринионинг асосий козири: Кўп вазифали (универсал) футболчилар

Жозе Моуринио Будапештдаги учрашувдан сўнг қисқа таркиб билан ишлаш афзаллигини очиқ айтган эди. Таркибда майдонга кам тушадиган ва ўйин амалиётисиз қоладиган футболчиларнинг кўпайиши жамоадаги соғлом муҳитни бузиши мумкин.

Португалиялик мураббий бу муаммони универсал футболчилар эвазига ҳал этмоқчи:

  • Арда Гюлер ва Бернарду Силва ҳужумнинг барча позицияларида ҳамда ярим ҳимоя марказида ҳаракат қила олади.

  • Джуд Беллингем ҳам майдон маркази ва ҳужум чизиғини боғлашда кенг имкониятларга эга.

  • Дензел Дюмфрис эса мавсумолди йиғинларида ҳатто марказий ярим ҳимоячи сифатида ҳам синовдан ўтказилди.

Кетиши кутилаётган учлик: Камавинга, Менди ва Асенсио

Ҳозирда Эдер Милитао, Ферлан Менди ва Родриго узоқ муддатли жароҳат олганлар рўйхатида турибди. Аммо Моуринио истаган 20 кишилик «ишчи таркиб»га эришиш учун «Реал» яна 3 нафар футболчи билан хайрлашиши керак.

1. Эдуардо Камавинга — Сотиш имконияти очиқ

Клуб француз ярим ҳимоячисининг трансферидан яхшигина маблағ ишлаб олишни кўзламоқда. Футболчининг ўзи Мадридда қолишни истаётган бўлса-да, топ-клублардан бирортаси жиддий таклиф билан чиқса, «Реал» уни қўйиб юборишга тайёр. Қизиғи шундаки, Моуринио Камавинганинг мавсумолди машғулотлардаги меҳнатсеварлиги ва профессионализмидан жуда мамнун.

2. Ферлан Менди — Чап қанотдаги ортиқча юк

Чап қанот ҳимоясида ўйинчилар сони кўпайиб кетгани ва Мендининг тез-тез жароҳат олиши Моуриниони хавотирга солмоқда. Клуб уни сотиб юборишни афзал билади, аммо француз ҳимоячисининг ўзи шартномани охиригача бажариб, жамоада қолиш фикридан қайтмаяпти.

3. Рауль Асенсио — Кутилмаган жароҳат ва издан чиққан режалар

Академия тарбияланувчиси Моуриниога ўз даражасини исботлаб, таркибда қолмоқчи эди. Аммо у машғулотлар вақтида соннинг тўғри мушагидан жиддий жароҳат олди ва камида 6 ҳафтага сафдан чиқди. Бу ҳолат унинг бошқа клубга трансфер қилинишини сезиларли даражада қийинлаштирди. Агар Асенсио бўйича фойдали таклиф тушса, «Реал» янги марказий ҳимоячи харид қилиши мумкин.

Эндрик жамоада қолади

Бразилиялик иқтидор соҳиби Эндрикни ижарага бериш масаласи ҳам муҳокамада эди. Аммо Жозе Моуринионинг шахсий талаби билан ёш ҳужумчини бошқа клубга вақтинча бериб юбориш режаси бекор қилинди. Моуринио унга асосий таркибдан жой беришга ва салоҳиятини очишга тайёр.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиФрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиБугун, 16:08Робби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиРобби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиБугун, 15:53Аёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиАёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиБугун, 15:51Интер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиИнтер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:38Арсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айландиАрсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айландиБугун, 15:32Беҳруз Каримов трансфери бўйича «Лугано» спорт директори баёнот бердиБеҳруз Каримов трансфери бўйича «Лугано» спорт директори баёнот бердиБугун, 14:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)