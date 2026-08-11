Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?
Мадриднинг «Реал» клубида трансфер ойнаси ёпилиши арафасида кескин қайта қуриш жараёни кечмоқда. Бош мураббий Жозе Моуринио янги мавсум учун ўз талабларини аниқ белгилаб олди: португалиялик мутахассисга 20 нафар асосий майдон ўйинчиси ва жароҳатдан тикланаётган футболчилар кирадиган компакт таркиб етарли. Бироқ ҳозирда жамоа ихтиёрида 26 та футболчи бор ва трансфер ойнаси ёпилгунга қадар камида уч киши билан хайрлашишга тўғри келади.
Испаниянинг нуфузли AS нашри хабарига кўра, клуб раҳбарияти Моуринионинг талабларини қондириш учун аллақачон жиддий маблағ сарфлаб бўлди.
225 миллион евролик харидлар ва «Родри операцияси»нинг барбод бўлиши
«Қироллик клуби» ёзги трансферлар даврида янги харидлар учун 225 миллион евро ажратди. Жамоага 6 нафар янги футболчи келиб қўшилди:
Ян Диоманде
Марк Кукурелья
Дензел Дюмфрис
Ибраима Конате
Бернарду Силва
Карлос Эспи
Трансфер кампаниясининг асосий «бомбаси» «Манчестер Сити» ярим ҳимоячиси Родри бўлиши керак эди. Аммо испаниялик футболчининг Мадридга кўчиб ўтишни истамагани клубнинг дастлабки режаларини чиппакка чиқарди. Ҳозирда «Реал» майдон маркази учун бошқа муқобил вакил изламоқчи эмас.
Моуринионинг асосий козири: Кўп вазифали (универсал) футболчилар
Жозе Моуринио Будапештдаги учрашувдан сўнг қисқа таркиб билан ишлаш афзаллигини очиқ айтган эди. Таркибда майдонга кам тушадиган ва ўйин амалиётисиз қоладиган футболчиларнинг кўпайиши жамоадаги соғлом муҳитни бузиши мумкин.
Португалиялик мураббий бу муаммони универсал футболчилар эвазига ҳал этмоқчи:
Арда Гюлер ва Бернарду Силва ҳужумнинг барча позицияларида ҳамда ярим ҳимоя марказида ҳаракат қила олади.
Джуд Беллингем ҳам майдон маркази ва ҳужум чизиғини боғлашда кенг имкониятларга эга.
Дензел Дюмфрис эса мавсумолди йиғинларида ҳатто марказий ярим ҳимоячи сифатида ҳам синовдан ўтказилди.
Кетиши кутилаётган учлик: Камавинга, Менди ва Асенсио
Ҳозирда Эдер Милитао, Ферлан Менди ва Родриго узоқ муддатли жароҳат олганлар рўйхатида турибди. Аммо Моуринио истаган 20 кишилик «ишчи таркиб»га эришиш учун «Реал» яна 3 нафар футболчи билан хайрлашиши керак.
1. Эдуардо Камавинга — Сотиш имконияти очиқ
Клуб француз ярим ҳимоячисининг трансферидан яхшигина маблағ ишлаб олишни кўзламоқда. Футболчининг ўзи Мадридда қолишни истаётган бўлса-да, топ-клублардан бирортаси жиддий таклиф билан чиқса, «Реал» уни қўйиб юборишга тайёр. Қизиғи шундаки, Моуринио Камавинганинг мавсумолди машғулотлардаги меҳнатсеварлиги ва профессионализмидан жуда мамнун.
2. Ферлан Менди — Чап қанотдаги ортиқча юк
Чап қанот ҳимоясида ўйинчилар сони кўпайиб кетгани ва Мендининг тез-тез жароҳат олиши Моуриниони хавотирга солмоқда. Клуб уни сотиб юборишни афзал билади, аммо француз ҳимоячисининг ўзи шартномани охиригача бажариб, жамоада қолиш фикридан қайтмаяпти.
3. Рауль Асенсио — Кутилмаган жароҳат ва издан чиққан режалар
Академия тарбияланувчиси Моуриниога ўз даражасини исботлаб, таркибда қолмоқчи эди. Аммо у машғулотлар вақтида соннинг тўғри мушагидан жиддий жароҳат олди ва камида 6 ҳафтага сафдан чиқди. Бу ҳолат унинг бошқа клубга трансфер қилинишини сезиларли даражада қийинлаштирди. Агар Асенсио бўйича фойдали таклиф тушса, «Реал» янги марказий ҳимоячи харид қилиши мумкин.
Эндрик жамоада қолади
Бразилиялик иқтидор соҳиби Эндрикни ижарага бериш масаласи ҳам муҳокамада эди. Аммо Жозе Моуринионинг шахсий талаби билан ёш ҳужумчини бошқа клубга вақтинча бериб юбориш режаси бекор қилинди. Моуринио унга асосий таркибдан жой беришга ва салоҳиятини очишга тайёр.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…