«Футболчилар ухламаган»: Моуриньо «Сельта» устидан қозонилган иродали ғалаба ҳақида
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо Испания Ла Лигаси 13-туридан ўрин олган «Сельта»га қарши кечган қийин ва иродали ғалабадан (2:1) сўнг ўйин тафсилотлари, футболчиларнинг жисмоний чарчоғи ҳамда жамоанинг руҳий матонати ҳақида фикр билдирди.
«Жисмоний чарчоқ руҳиятга ҳам таъсир қилади»
Португалиялик мутахассис терма жамоалар йиғинидан қайтган футболчиларда тикланиш учун вақт етишмаганини алоҳида таъкидлаб ўтди:
«Ўйин жуда қийин кечди. Бу, аввало, «Сельта»нинг ҳаракатлари билан боғлиқ. Улар қандай ҳимояланишни, тўпни назорат қилишни ва ғалаба қозонишга интилаётган рақибга қандай қаршилик кўрсатишни яхши билишади.
Бундан ташқари, кўплаб футболчиларимиз яхши ҳолатда эмас эди. Айримлари пайшанба куни қайтиб келишди, чоршанба куни ухлашмади, соатлаб самолётда учишди. Жисмоний чарчоқ руҳий ҳолатга ҳам таъсир қилади. Конатенинг ўйиндаги биринчи узатмаси майдон ташқарисига чиқиб кетди.»
— Жозе Моуриньо
Арда Гюлер, Беллингҳэм ва трибуналар босими
Моуриньо учрашувнинг сўнгги дақиқаларида чарчоққа қарамай борини берган ёш етакчиларни эътироф этди ҳамда жамоанинг кетма-кет 9-ғалабасини қайд этди:
«Лекин ижобий жиҳатлар ҳам бор. Улардан бири — футболчиларимизнинг ғалабага бўлган интилиши ва матонати. Учрашув охирида Арда Гюлер ва Жуд Беллингҳэм жуда чарчаган бўлса-да, бор кучини ишга солди. Ҳисобни тенглаштирганимиздан кейин ўйин тўпни йўқотиш ва уни қайта эгаллашлар билан кечди. Энг муҳими, якунда очколарни қўлга киритдик.
Иккинчи бўлимдаги муҳим жиҳатлардан бири прессингни кучайтирганимиз ва тўпни йўқотганимиздан кейин тезда қайтариб олганимиз бўлди. Бу руҳият масаласи. Бизда қийинчиликларга қарши кураша оладиган кучли жамоа бор. Ҳисобда ортда қолиш ва трибуналардан ҳуштакбозлик эшитиш ҳам осон эмас. Биз кетма-кет 9 та ўйинда ғалаба қозондик ва сешанба куни навбатдаги ғалабамизни ҳам қўлга киритамиз.»
«Реал» — «Сельта» (2:1) учрашувининг асосий жиҳатлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва Моуриньо таҳлили
Мусобақа ва натижа
Испания Ла Лигаси, 13-тур — «Реал» 2:1 «Сельта»
Ғалабали серия
«Реал» барча мусобақаларда кетма-кет 9 та ўйинда зафар қучди
Асосий қийинчилик
Терма жамоадан қайтган футболчилардаги уйқусизлик ва парвоз чарчоғи
Алоҳида эътироф
Чарчоққа қарамай охиригача курашган Арда Гюлер ва Жуд Беллингҳэм
Тактик бурилиш
2-бўлимдаги кучайтирилган юқори прессинг ва тўпни тез қайтариб олиш
Кейинги беллашув
Сешанба куни (Моуриньо кетма-кет 10-ғалабани мақсад қилган)
Сизнингча, Жозе Моуриньо бошқарувидаги «Реал»нинг ушбу 9 ўйинлик ғалабали серияси сешанба кунги баҳсда ҳам давом этадими?
Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Қироллик клуби» мухлисларига мураббийнинг ушбу интервьюсини дарҳол улашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…