Моуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқлади
«Олтин тўп» соҳиби Родрининг «Манчестер Сити»дан тўғридан-тўғри «Барселона»га трансфер қилиниши ортидаги энг катта сир ниҳоят ошкор бўлди. «Реал Мадрид» бош мураббийи Жозе Моуринио испаниялик ярим ҳимоячи билан шахсан музокара олиб борганини ва нима сабабдан бу келишувдан воз кечганини эълон қилди. «Қироллик клуби» устозини аслида футболчининг қайси ҳаракати шубҳага солди?
«Унда шубҳа пайдо бўлди»: Моуринионинг очиқ эътирофи
Моуринионинг таъкидлашича, Мадрид клуби 30 ёшли футболчига жуда катта ва жозибадор таклиф билан чиққан, бироқ музокараларнинг ҳал қилувчи палласида Родрининг иккиланиши мураббийга маъқул келмаган:
"Мен у билан бир неча марта гаплашдим ва «Реал» унга жуда яхши таклиф берди. Клуб «Сити» билан расмий музокарага киришмасдан туриб, Родри билан боғланди ва катта таклиф қилди. Бироқ Родрида шубҳалар пайдо бўлди, у иккиланиб қолди ва унинг иккиланиши менда ҳам шубҳа уйғотди.
«Реал» шундай буюк клубки, унда ўз танловига шубҳа қиладиган футболчи бўлмаслиги керак. Сиз футболчига таклиф билан чиқасиз, у эса фақат битта нарсани: «Қачон келишим керак?» деб сўраши лозим. Концепция мана шундай бўлиши шарт. Шунга қарамай, у бизга ҳурмат билан муносабатда бўлди. Унга омад тилайман.", - деди Жозе Моуринио.
Родри трансфери ва «Эл-Класико» рақобати фактлари
Кўрсаткич
«Реал Мадрид» музокаралари
«Барселона» билан якуний битим
Футболчи / Ёши
Родри (30 ёш, таянч ярим ҳимоячиси)
Родри (2024 йилги «Олтин тўп» соҳиби)
Клуб таклифи
Моуринио томонидан шахсан қилинган катта таклиф
Тўлиқ қабул қилинган таклиф
Шартнома муддати
Келишилмаган (музокаралар тўхтатилган)
2030 йил 30 июнга қадар (5 йиллик битим)
Муносабат
Футболчининг иккиланиши сабаб «Реал» воз кечган
18 август куни расман эълон қилинди
Аввалги хабарлар
«Реал» билан шахсий шартлар келишилгани айтилганди
Пойгага кеч қўшилиб, ғалаба қозонди
«Реал» билан келишувдан Каталониягача
Аввалроқ тарқалган маълумотларга кўра, Родри Мадрид клуби билан шахсий шартнома шартларини деярли келишиб олган эди. Бироқ «Барселона» трансфер пойгасига қўшилгач, футболчи ўз фикрини ўзгартириб, каталонияликлар лагерини танлади ва 18 август куни «кўк-анорранглилар» билан 2030 йилгача мўлжалланган шартномага қўл қўйди.
Сизнингча, Родри «Реал»ни рад этиб, «Барселона»га ўтиш орқали тўғри қарор қабул қилдими ёки Моуринио қўл остида у кўпроқ ғалабаларга эришармиди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу эксклюзив янгиликни дарҳол улашинг!
…