Моуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқлади

·0·Спорт
Моуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқлади

«Олтин тўп» соҳиби Родрининг «Манчестер Сити»дан тўғридан-тўғри «Барселона»га трансфер қилиниши ортидаги энг катта сир ниҳоят ошкор бўлди. «Реал Мадрид» бош мураббийи Жозе Моуринио испаниялик ярим ҳимоячи билан шахсан музокара олиб борганини ва нима сабабдан бу келишувдан воз кечганини эълон қилди. «Қироллик клуби» устозини аслида футболчининг қайси ҳаракати шубҳага солди?

«Унда шубҳа пайдо бўлди»: Моуринионинг очиқ эътирофи

Моуринионинг таъкидлашича, Мадрид клуби 30 ёшли футболчига жуда катта ва жозибадор таклиф билан чиққан, бироқ музокараларнинг ҳал қилувчи палласида Родрининг иккиланиши мураббийга маъқул келмаган:

"Мен у билан бир неча марта гаплашдим ва «Реал» унга жуда яхши таклиф берди. Клуб «Сити» билан расмий музокарага киришмасдан туриб, Родри билан боғланди ва катта таклиф қилди. Бироқ Родрида шубҳалар пайдо бўлди, у иккиланиб қолди ва унинг иккиланиши менда ҳам шубҳа уйғотди.

«Реал» шундай буюк клубки, унда ўз танловига шубҳа қиладиган футболчи бўлмаслиги керак. Сиз футболчига таклиф билан чиқасиз, у эса фақат битта нарсани: «Қачон келишим керак?» деб сўраши лозим. Концепция мана шундай бўлиши шарт. Шунга қарамай, у бизга ҳурмат билан муносабатда бўлди. Унга омад тилайман.", - деди Жозе Моуринио.

Родри трансфери ва «Эл-Класико» рақобати фактлари

Кўрсаткич

«Реал Мадрид» музокаралари

«Барселона» билан якуний битим

Футболчи / Ёши

Родри (30 ёш, таянч ярим ҳимоячиси)

Родри (2024 йилги «Олтин тўп» соҳиби)

Клуб таклифи

Моуринио томонидан шахсан қилинган катта таклиф

Тўлиқ қабул қилинган таклиф

Шартнома муддати

Келишилмаган (музокаралар тўхтатилган)

2030 йил 30 июнга қадар (5 йиллик битим)

Муносабат

Футболчининг иккиланиши сабаб «Реал» воз кечган

18 август куни расман эълон қилинди

Аввалги хабарлар

«Реал» билан шахсий шартлар келишилгани айтилганди

Пойгага кеч қўшилиб, ғалаба қозонди

«Реал» билан келишувдан Каталониягача

Аввалроқ тарқалган маълумотларга кўра, Родри Мадрид клуби билан шахсий шартнома шартларини деярли келишиб олган эди. Бироқ «Барселона» трансфер пойгасига қўшилгач, футболчи ўз фикрини ўзгартириб, каталонияликлар лагерини танлади ва 18 август куни «кўк-анорранглилар» билан 2030 йилгача мўлжалланган шартномага қўл қўйди.

Сизнингча, Родри «Реал»ни рад этиб, «Барселона»га ўтиш орқали тўғри қарор қабул қилдими ёки Моуринио қўл остида у кўпроқ ғалабаларга эришармиди?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу эксклюзив янгиликни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкинКриштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкинБугун, 19:07Наполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодларНаполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодларБугун, 18:57Арсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқладиАрсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқладиБугун, 18:32Мурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилдиМурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилдиБугун, 18:26Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?Бугун, 18:21Ювентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкинЮвентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкинБугун, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди