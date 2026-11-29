Моуриньо «Алавес»дан учралган мағлубиятдан сўнг ҳакамлар ва рақиб тактикасини танқид қилди
Испания Ла Лигасининг 14-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида «Алавес»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берганидан сўнг «қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуриньо матбуот анжуманида иштирок этиб, мағлубият сабаблари, рақибнинг вақт чўзиши ва ҳакамлик борасида кескин фикрлар билдирди.
«Бизга рақиб жарима майдонида фаоллик етишмади»
Португалиялик мутахассис учрашув давомида тўп назорати «Реал» томонида бўлганини, бироқ зич ҳимояланган рақиб мудофаасини ёриб ўтиш учун бўш ҳудудлар топилмаганини таъкидлади:
«Биз зич ҳимояланган ва тўпни эгаллаб олгач, узатмалар орқали ўйин қуришга интилмаган жамоага қарши ўйнадик. Уларнинг мақсади ҳужумчиларга узун паслар бериш ва қарши ҳужумлар уюштириш эди. Бизга эса рақиб жарима майдонида фаоллик етишмади.
Тўп назоратида устунлик қилдик, аммо бўш ҳудудларни топа олмадик. Бернарду Силва ва Арда Гулер — ўхшаш услубда ўйнайдиган футболчилар. Шу сабабли ҳужумда ўзгариш қилишга қарор қилдим.
Кике Флорес ўз режасини амалга оширди. Бу биз учун кутилмаган ҳолат эмас эди. Кеча айнан шундай ҳимоявий футболга қарши ўйнаш учун машғулот ўтказгандик».
Майдонга ташланган тўплар ва ҳакамга эътироз
Моуриньо «Алавес» бош мураббийи Кике Санчес Флоресни танлаган тактикаси билан табриклаган ҳолда, ўйин давомида майдонга ташланган ортиқча тўплар ва ҳакамнинг бунга муносабатини кескин қоралади:
«Уларга ҳакамнинг вақт чўзиш ҳолатларига кўз юмгани қўл келди. Улар икки марта майдонга тўп ташлашди. Қоидага кўра, мураббийлар штаби вакилларидан бири шундай қилса, бош мураббий қизил карточка олиши керак.
Кикени танлаган тактикаси билан табриклайман. Фақат майдонга тўп ташлаш билан боғлиқ хунук хатти-ҳаракатни танқид қилишим мумкин. Ҳозир футболда ҳеч ким бундай қилмайди».
«Бу ҳакам ўз ҳокимиятини намойиш этишни яхши кўради»
Шунингдек, Жозе Моуриньо 89-дақиқада Жуд Беллингҳэмнинг майдондан четлатилишига тўхталар экан, айнан ушбу ҳакам «Реал» юлдузларига мунтазам қизил карточка кўрсатиб келаётганини эслатиб ўтди:
«Беллингҳэмнинг четлатилиши? Икки мавсум аввал бу ҳакам Мбаппени, ўтган мавсум Винисиусни, бу мавсум эса Беллингҳэмни майдондан четлатди. Кўрамиз, келаси мавсум Куртуани ҳам четлатармикан.
Бу ҳакам ўз ҳокимиятини намойиш этишни яхши кўради. Ҳакам туфайли мағлуб бўлдик демоқчи эмасман. Лекин Мбаппенинг либосидан тортган рақиб сариқ карточка олмаганидан жаҳлим чиқди», — деди Жозе Моуриньо.
Жозе Моуриньо баёнотининг асосий нуқталари
Мавзу йўналиши
Мураббийнинг позицияси
Ўйин ва таркиб қарорлари
Тўп назорати устун бўлса-да, рақиб жарима майдонида фаоллик етишмади; Бернарду Силва ва Арда Гулер ўхшаш услубда ўйнагани учун ҳужумда ўзгариш қилинди
«Алавес» ва Кике Флорес
Рақибнинг зич ҳимоя ва қарши ҳужум тактикасини эътироф этди, бироқ майдонга икки марта тўп ташлаб вақт чўзилганини танқид қилди
Ҳакамлик ва қизил карточка
Ҳакам аввалроқ Мбаппе ва Винисиусни, энди эса Беллингҳэмни четлатганини эслатиб, унинг ҳокимиятпарастлигини танқид қилди («Келаси мавсум Куртуани ҳам четлатармикан»)
Сизнингча, Жозе Моуриньонинг ҳакамлик ва рақибнинг вақт чўзиши борасидаги эътирозлари ўринлими ёки «Реал Мадрид» ўз майдонидаги мағлубият сабабини ўз ўйинидан излаши керакми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания Ла Лигаси ҳамда Жозе Моуриньонинг шов-шувли баёнотларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…