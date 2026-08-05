Моуринио Винисиусдан бир нарсани сўради: трансфер-чи?
Жозе Моуринио Винисиус Жуниордан ўзини ўзгартирмасдан, бахтли бўлиб, еркин ва завқ билан футбол ўйнашда давом етишини сўради. «Арсенал»нинг Винисиусга қизиқиши ҳақидаги хабарлар мавжуд, аммо «Реал» футболчини сотишга қарор қилгани тасдиқланмаган. Винисиуснинг амалдаги шартномаси 2027 йил ёзида якунланади, янги келишув бўйича музокаралар еса ҳозирча натижа бермаган.
«Реал» ҳужумчиси Винисиус Жуниор янги бош мураббий Жозе Моуринио билан илк мулоқоти қандай ўтганини очиқлади. Бразилиялик футболчининг айтишича, португалиялик мутахассис унинг ўйин услубини ўзгартириш ниятида эмас — аксинча, қанот ҳужумчисидан аввалгидек эркин ва завқ билан ҳаракат қилишни сўраган.
Бу баёнот Винисиуснинг келажаги атрофида трансфер миш-мишлари кучайган бир пайтда янгради. «Арсенал»нинг қизиқиши ҳақиқий экани айтилмоқда, аммо «Реал» футболчини сотишга қарор қилгани ҳозирча тасдиқланган эмас.
Моуринионинг Винисиусга илк талаби
Жаҳон чемпионатидан кейин жамоа машғулотларига қўшилган Винисиус мавсумолди тайёргарлигининг дастлабки кунларини ижобий баҳолади. У янги футболчилар ва мураббийлар штаби билан танишиб, интенсив машғулотларни бошлаганини айтди.
«Моуринио мендан қандай бўлган бўлсам, шундай қолишимни — бахтли бўлиб, ўз футболимни ўйнашимни истайди».
Бразилиялик ҳужумчининг сўзларига кўра, янги мураббий уни қаттиқ тактик чекловларга солишдан кўра, кучли жиҳатларини сақлаб қолишни хоҳламоқда. Reuters ҳам Моуринио Винисиуснинг эркин, ҳиссиётли ва ҳужумкор футболини қўллаб-қувватлаётганини қайд этди.
«Реал» жисмоний тайёргарликка урғу бермоқда
Винисиус мавсум бошланишидан олдин жамоанинг асосий эътибори жисмоний ҳолатни яхшилашга қаратилганини таъкидлади.
Футболчилар қисқа вақт ичида бир нечта машғулот ўтказиб, спорт залида куч ва чидамлилик устида ишламоқда. Винисиуснинг фикрича, сифатли мавсумолди тайёргарлиги йил давомида жароҳатлар сонини камайтириш ва мураббийга барча ўйинчилардан фойдаланиш имконини бериш учун муҳим.
«Реал»нинг расмий маълумотларида ҳам Моуринио жамоаси машғулотларни спорт залидаги ишлар, жисмоний юкламалар, прессинг, тўп назорати ва кичик майдондаги ўйинлар билан уйғунлаштираётгани қайд этилган.
Моуринио «Реал»га қандай режа билан қайтди?
«Реал» 2026/27 йилги мавсумга Жозе Моуринио қўл остида тайёргарлик кўрмоқда. Португалиялик мутахассис июль ойида янги мураббийлар штаби билан иш бошлади ва дастлабки кунларданоқ юқори интенсивликдаги машғулотларни йўлга қўйди.
Моуринионинг Винисиусга нисбатан ёндашуви муҳим сигнал бўлиши мумкин. Бразилиялик футболчи жамоанинг энг хавфли ҳужумчиларидан бири бўлиб, унинг тезлиги, яккама-якка вазиятлардаги маҳорати ва кутилмаган қарорлари «Реал» ҳужумида алоҳида ўрин тутади.
Reuters маълумотига кўра, Винисиус Мадрид клуби сафида барча мусобақаларда 128 та гол уриб, 100 та голли узатмани амалга оширган.
«Арсенал» ҳақиқатан ҳам Винисиусни истаяптими?
Британия манбалари «Арсенал» Винисиусни харид қилиш имкониятини ўрганаётганини хабар қилди. Лондон клуби футболчининг вакиллари билан боғлиқ вазиятни кузатмоқда, аммо дастлабки хабарлар тарқалган пайтда клублар ўртасида тўғридан-тўғри музокара бўлмаган.
Винисиуснинг амалдаги шартномаси 2027 йил ёзида якунланади. Янги келишув бўйича музокаралар ҳали натижа бермагани трансфер миш-мишларини кучайтирмоқда. Шунга қарамай, Sky Sports манбалари «Реал» футболчини шу ёзда сотиш ниятида эмаслиги ва унинг шартномасини узайтиришга ишонаётганини ёзди.
150 миллион евролик хабар қанчалик ишончли?
Айрим ОАВларда «Реал» Винисиус учун 150 миллион евродан юқори таклифларни кўриб чиқиши мумкинлиги айтилмоқда. Испания матбуотига таянган баъзи нашрлар эҳтимолий трансфер пакети 160 миллион еврога етиши кераклигини ҳам ёзган. Бироқ бу рақам Мадрид клуби томонидан расман тасдиқланган эмас.
Аксинча, ишончли британ манбаларида «Реал»нинг ҳозирги устувор вазифаси Винисиусни сотиш эмас, у билан янги шартнома тузиш экани таъкидланмоқда. Шу сабаб 150–160 миллион евролик рақамни клуб белгилаган расмий нарх сифатида кўрсатишга асос йўқ.
Моуринионинг гапи трансферга жавобми?
Винисиуснинг «ўзим бўлиб қолишимни сўради» деган гапи икки томон ўртасидаги муносабатлар яхши бошланганини кўрсатади. Моуринио футболчини режаларидан чиқариб ташлаганида, унга ўйин эркинлигини сақлаб қолиш ҳақида бундай ишонч билдириши мантиқсиз бўларди.
Бироқ футболда мураббийнинг ишончи трансфер хавфини бутунлай йўқ қилмайди. Асосий масала — «Реал» ва Винисиус янги шартноманинг молиявий ҳамда спорт шартлари бўйича келиша оладими-йўқми.
Ҳозирча бразилиялик футболчи трансфер ҳақида эмас, янги мавсумга тайёргарлик ҳақида гапирмоқда. Моуринионинг биринчи талаби эса оддий: Винисиус ўзини ўзгартирмаслиги ва майдонда уни юлдузга айлантирган футболни давом эттириши керак. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…