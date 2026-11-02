Ньюкасл — Эвертон: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Ньюкасл — Эвертон учрашуви 3 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ньюкасл бошланғич таркиби: 21. Хорничек Л., 11. Барнс Х., 33. Бёрн Д. (капитан), 37. Дедич А., 19. Эланга А., 3. Холл Л., 7. Жоэлинтон, 6. Нико, 10. Осула У., 5. Шер Ф., 28. Уиллок Дж.
Ньюкасл захирадагилари: 8. Бамба А., 4. Ботман С., 23. Мёрфи Дж., 1. Поуп Н., 41. Рэмзи Ж., 14. Стейр С., 12. Тиав М., 17. Туре Б., 9. Висса И.
Ньюкасл бош мураббийи: Жайссле М.
Эвертон бошланғич таркиби: 1. Пикфорд Ж., 45. Армстронг Ҳ., 11. Барри Т., 4. Брантуэйт Ж., 8. Дьюсбери-Ҳолл К., 37. Гарнер Ж., 19. Жорж Т., 16. Миколенко В., 15. О'Брайен Ж., 34. Рёл М., 6. Тарковский Ж. (капитан).
Эвертон захирадагилари: 24. Алькарас К., 20. Диблинг Т., 58. Грэм Б., 30. Ҳакни Ҳ., 22. Жонсон Б., 5. Кин М., 2. Мейтленд-Найлз А., 23. Нёргор К., 12. Трэверс М.
Эвертон бош мураббийи: Мойес Д.
Изоҳлар 0
…