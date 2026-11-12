10 турда 7 та мағлубият ва сўнгги поғона: Англия клуби шов-шувли истеъфони эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лондоннинг «Кристал Пелас» футбол клуби жорий мавсумдаги қониқарсиз натижалар сабабли бош мураббий Пер Саж билан ҳамкорликни муддатидан олдин якунлади.
- Жамоа Англия Премер-лигасининг 10 туридан сўнг 7 та мағлубият ва атиги 2 та ғалаба билан турнир жадвалининг сўнгги, 20-ўрнида бормоқда.
- 2026-йил июн ойида Оливер Гласнернинг ўрнини эгаллаган франсиялик мутахассис жамоани хавфли зонадан чиқара олмади.
Лондоннинг «Кристал Пэлас» футбол клуби расмий сайти орқали жамоа бош мураббийи Пер Саж билан ҳамкорлик вақтидан олдин якунланганини эълон қилди. Жамоанинг премьер-лигадаги омадсиз серияси раҳбариятни шундай кескин қарорга келишга мажбур қилган.
Пер Сажнинг истеъфоси ва мавсум бошидаги натижалар
Франциялик мутахассис 2026 йил июнь ойида Оливер Гласнернинг ўрнини эгаллаб, жамоа бошқарувига келган эди. Бироқ у бошқарган даврда лондонликларнинг ўйини қовушмади. Жорий мавсум бошидан буён «Кристал Пэлас» АПЛда 7 та мағлубиятга учраб, атиги 2 та ғалабага эришди.
«Клуб Пер ва унинг мураббийлар штабига амалга оширган ишлари учун миннатдорлик билдиради ҳамда келгуси фаолиятида омад тилайди. Янги бош мураббий тайинланиши ҳақида яқин вақт ичида маълумот берилади», — дейилади клубнинг расмий баёнотида.
Клуб кўрсаткичлари ва статистика
Маълумотлар
Мураббий истеъфоси
Пер Саж («Кристал Пэлас»)
Жорий мавсумдаги натижалар
10 турда 7 та мағлубият, 2 та ғалаба
Тўпланган очколар сони
7 очко
АПЛ турнир жадвалидаги ўрни
20-ўрин (охирги поғона)
Клубни олдинда нима кутмоқда?
Англия Премьер-лигасининг 10-туридан кейин атиги 7 очко жамғарган «Кристал Пэлас» айни пайтда турнир жадвалида энг қуйи — 20-ўринни банд этган. Раҳбарият жамоани хавфли зонадан олиб чиқиш учун тез орада янги тажрибали мураббийни таништириши кутилмоқда.
Сизнингча, «Кристал Пэлас»ни инқироздан олиб чиқиш учун қайси мутахассис муносиб номзод бўла олади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…