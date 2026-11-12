10 турда 7 та мағлубият ва сўнгги поғона: Англия клуби шов-шувли истеъфони эълон қилди

1 дақиқа ўқиш0
10 турда 7 та мағлубият ва сўнгги поғона: Англия клуби шов-шувли истеъфони эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лондоннинг «Кристал Пелас» футбол клуби жорий мавсумдаги қониқарсиз натижалар сабабли бош мураббий Пер Саж билан ҳамкорликни муддатидан олдин якунлади.
  • Жамоа Англия Премер-лигасининг 10 туридан сўнг 7 та мағлубият ва атиги 2 та ғалаба билан турнир жадвалининг сўнгги, 20-ўрнида бормоқда.
  • 2026-йил июн ойида Оливер Гласнернинг ўрнини эгаллаган франсиялик мутахассис жамоани хавфли зонадан чиқара олмади.

Лондоннинг «Кристал Пэлас» футбол клуби расмий сайти орқали жамоа бош мураббийи Пер Саж билан ҳамкорлик вақтидан олдин якунланганини эълон қилди. Жамоанинг премьер-лигадаги омадсиз серияси раҳбариятни шундай кескин қарорга келишга мажбур қилган.

Пер Сажнинг истеъфоси ва мавсум бошидаги натижалар

Франциялик мутахассис 2026 йил июнь ойида Оливер Гласнернинг ўрнини эгаллаб, жамоа бошқарувига келган эди. Бироқ у бошқарган даврда лондонликларнинг ўйини қовушмади. Жорий мавсум бошидан буён «Кристал Пэлас» АПЛда 7 та мағлубиятга учраб, атиги 2 та ғалабага эришди.

«Клуб Пер ва унинг мураббийлар штабига амалга оширган ишлари учун миннатдорлик билдиради ҳамда келгуси фаолиятида омад тилайди. Янги бош мураббий тайинланиши ҳақида яқин вақт ичида маълумот берилади», — дейилади клубнинг расмий баёнотида.

Клуб кўрсаткичлари ва статистика

Маълумотлар

Мураббий истеъфоси

Пер Саж («Кристал Пэлас»)

Жорий мавсумдаги натижалар

10 турда 7 та мағлубият, 2 та ғалаба

Тўпланган очколар сони

7 очко

АПЛ турнир жадвалидаги ўрни

20-ўрин (охирги поғона)

Клубни олдинда нима кутмоқда?

Англия Премьер-лигасининг 10-туридан кейин атиги 7 очко жамғарган «Кристал Пэлас» айни пайтда турнир жадвалида энг қуйи — 20-ўринни банд этган. Раҳбарият жамоани хавфли зонадан олиб чиқиш учун тез орада янги тажрибали мураббийни таништириши кутилмоқда.

Сизнингча, «Кристал Пэлас»ни инқироздан олиб чиқиш учун қайси мутахассис муносиб номзод бўла олади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари