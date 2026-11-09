Ираола “Кристал Пэлас” устидан қозонилган ғалабадан кейин нималардан норози бўлди?
Англия Премьер-лигасининг 10-тури доирасида кечган қизиқарли баҳсда «Ливерпуль» сафарда «Кристал Пэлас» устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.
Еврокубоклардаги муваффақиятсизлик ва оғир сафар тақвими фонида мерсисайдликлар устози Андони Ираола ўйиндан сўнг матбуот анжуманида иштирок этиб, муҳим ғалабанинг қиймати, дарвозабон Алиссоннинг қаҳрамонлиги ҳамда сўнгги дақиқаларда белгиланган пенальтидан кўнгли тўлмаганини очиқлади.
Оғир сафарлар ва Алиссоннинг ҳал қилувчи сейви
Бош мураббий Европа майдонларидаги мағлубиятдан кейин жамоанинг руҳий тикланиши қанчалик оғир кечганини таъкидлади:
Мағлубиятдан кейинги реакция: «Туркиядаги мағлубиятдан сўнг бу ғалаба бизга жуда зарур эди. Пайшанба куни оғир парвоздан кеч қайтдик ва яна бевосита сафар баҳсида майдонга тушдик. Бундай мураккаб стадионларда уч очко олиш йўлини топиш ҳар доим муҳим»;
Биринчи бўлим интригаси: «Биринчи бўлим жуда очиқ ва кескин кечди, ҳар иккала жамоада қулай имкониятлар юзага келди. Шундай паллада Алиссоннинг амалга оширган сейви ўйин тақдирида ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Танаффусгача ҳисобни очиб олганимиз эса бизга руҳий устунлик берди».
«3:0 бўлгани билан осон бўлмади»: Сўнгги дақиқадаги пенальти алами
Иккинчи бўлимда жамоа тактик жиҳатдан мукаммал ҳаракат қилганига қарамай, якуний дақиқалардаги кичик эътиборсизлик мураббийнинг кайфиятига таъсир қилмай қолмади:
Ўйин назорати: «Иккинчи бўлимда ҳимоя чизиғида анча ишончли ҳаракат қилдик ва тўлиқ назоратни ўз қўлимизга олдик. Ҳисоб 3:0 кўринишига келганига қарамасдан, баҳс ҳеч ҳам осон бўлгани йўқ»;
«Қуруқ» ўйиннинг бузилиши: «Охирги дақиқаларда дарвозамиз томон белгиланган пенальтидан бироз хафаман. Натижага бевосита таъсир қилмаган бўлса-да, бундай баҳсларда гол ўтказмасдан, “қуруқ” ҳисоб билан ўйинни якунлаш жуда қийин ва муҳим эди».
АПЛ 10-туридан кейинги турнир жадвали: Етакчилар ва пойга
Ушбу ғалабадан кейин «Ливерпуль» пешқадамлар гуруҳидаги ўрнини мустаҳкамлади:
Ўрин
Клуб
Очко
Ҳолат / Мавқе
1
«Арсенал»
27
Турнир жадвали пешқадами
2–3
Таъқибчилар
21–22
Чемпионлик пойгасида
4
«Ливерпуль»
18
Кучли тўртликда мустаҳкам ўрнашди
«Арсенал» 27 очко билан мутлақ пешқадамликни давом эттираётган бўлса, 18 очко тўплаган «Ливерпуль» тўртинчи поғонада келаси мавсум Чемпионлар лигаси зонаси учун муросасиз курашни давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…