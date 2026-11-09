Ираола “Кристал Пэлас” устидан қозонилган ғалабадан кейин нималардан норози бўлди?

·0·Спорт
Ираола “Кристал Пэлас” устидан қозонилган ғалабадан кейин нималардан норози бўлди?

Англия Премьер-лигасининг 10-тури доирасида кечган қизиқарли баҳсда «Ливерпуль» сафарда «Кристал Пэлас» устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.

Еврокубоклардаги муваффақиятсизлик ва оғир сафар тақвими фонида мерсисайдликлар устози Андони Ираола ўйиндан сўнг матбуот анжуманида иштирок этиб, муҳим ғалабанинг қиймати, дарвозабон Алиссоннинг қаҳрамонлиги ҳамда сўнгги дақиқаларда белгиланган пенальтидан кўнгли тўлмаганини очиқлади.

Оғир сафарлар ва Алиссоннинг ҳал қилувчи сейви

Бош мураббий Европа майдонларидаги мағлубиятдан кейин жамоанинг руҳий тикланиши қанчалик оғир кечганини таъкидлади:

  • Мағлубиятдан кейинги реакция: «Туркиядаги мағлубиятдан сўнг бу ғалаба бизга жуда зарур эди. Пайшанба куни оғир парвоздан кеч қайтдик ва яна бевосита сафар баҳсида майдонга тушдик. Бундай мураккаб стадионларда уч очко олиш йўлини топиш ҳар доим муҳим»;

  • Биринчи бўлим интригаси: «Биринчи бўлим жуда очиқ ва кескин кечди, ҳар иккала жамоада қулай имкониятлар юзага келди. Шундай паллада Алиссоннинг амалга оширган сейви ўйин тақдирида ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Танаффусгача ҳисобни очиб олганимиз эса бизга руҳий устунлик берди».

«3:0 бўлгани билан осон бўлмади»: Сўнгги дақиқадаги пенальти алами

Иккинчи бўлимда жамоа тактик жиҳатдан мукаммал ҳаракат қилганига қарамай, якуний дақиқалардаги кичик эътиборсизлик мураббийнинг кайфиятига таъсир қилмай қолмади:

  • Ўйин назорати: «Иккинчи бўлимда ҳимоя чизиғида анча ишончли ҳаракат қилдик ва тўлиқ назоратни ўз қўлимизга олдик. Ҳисоб 3:0 кўринишига келганига қарамасдан, баҳс ҳеч ҳам осон бўлгани йўқ»;

  • «Қуруқ» ўйиннинг бузилиши: «Охирги дақиқаларда дарвозамиз томон белгиланган пенальтидан бироз хафаман. Натижага бевосита таъсир қилмаган бўлса-да, бундай баҳсларда гол ўтказмасдан, “қуруқ” ҳисоб билан ўйинни якунлаш жуда қийин ва муҳим эди».

АПЛ 10-туридан кейинги турнир жадвали: Етакчилар ва пойга

Ушбу ғалабадан кейин «Ливерпуль» пешқадамлар гуруҳидаги ўрнини мустаҳкамлади:

Ўрин

Клуб

Очко

Ҳолат / Мавқе

1

«Арсенал»

27

Турнир жадвали пешқадами

2–3

Таъқибчилар

21–22

Чемпионлик пойгасида

4

«Ливерпуль»

18

Кучли тўртликда мустаҳкам ўрнашди

«Арсенал» 27 очко билан мутлақ пешқадамликни давом эттираётган бўлса, 18 очко тўплаган «Ливерпуль» тўртинчи поғонада келаси мавсум Чемпионлар лигаси зонаси учун муросасиз курашни давом эттирмоқда.

Англия Премьер-лигасиЛиверпульКристал ПэласАлиссон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхэм — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матнТоттенхэм — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матн31 октябр 21:19АПЛда кутилмаган бурилиш: “Брайтон” “Сити”ни ортда қолдирди, “Ливерпуль” эса 4-ўриндаАПЛда кутилмаган бурилиш: “Брайтон” “Сити”ни ортда қолдирди, “Ливерпуль” эса 4-ўриндаКеча 22:19Кристал Пэлас — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матнКристал Пэлас — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матн25 октябр 17:48Нега “Ливерпуль” бош мураббийи мағлубиятдан кейин ҳам жамоасини мақтади?Нега “Ливерпуль” бош мураббийи мағлубиятдан кейин ҳам жамоасини мақтади?2 ноябр 12:17Артета жамоасидан чемпионлик юриши: “Арсенал” сафарда “Ливерпуль”ни таслим этдиАртета жамоасидан чемпионлик юриши: “Арсенал” сафарда “Ливерпуль”ни таслим этди1 ноябр 23:32Ливерпуль — Арсенал: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Арсенал: таркиблар ва жонли матн1 ноябр 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?