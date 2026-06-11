Винг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқда

·0·Техно
Винг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқда

Алпҳабет компаниясига тегишли бўлган Винг дрон-сервиси Walmart билан ҳамкорлик доирасида АҚШнинг яна етти та шаҳрида ўз фаолиятини бошламоқда. Ушбу кенгайиш келгуси йилга қадар 270 дан ортиқ Walmart савдо нуқталарини қамраб олувчи йирик дрон етказиб бериш тармоғини яратиш режасининг бир қисмидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги хизмат кўрсатиш ҳудудлари қаторига Мемфис, Янги Орлеан, Филадельфия, Феникс, Сан-Диего, Сан-Франциско ва Солт-Лейк-Сити шаҳарлари кирди. Натижада Винг ва Walmart ҳамкорлиги АҚШнинг қарийб 20 та йирик бозорини қамраб олади. Ҳозирда компания Атланта, Даллас ва Хюстон каби шаҳарларда мижозларга маҳсулотларни муваффақиятли етказиб бермоқда.

Walmart кўп йиллар давомида дронлар орқали етказиб беришни синовдан ўтказди, бироқ Винг билан амалга оширилган лойиҳалар муваффақияти сабабли ҳамкорлик кўламини оширишга қарор қилди. Январ ойида компаниялар яна 150 та Walmart дўконида ушбу хизматни йўлга қўйишларини эълон қилишган эди.

Винг маълумотларига кўра, дронлар орқали етказиб бериш энди шунчаки янгилик эмас, балки кундалик эҳтиёжга айланиб бормоқда. Компания аллақачон 1 миллиондан ортиқ тижорий парвозларни амалга оширди. Винг бизнес бўйича директори Ҳеатер Риверанинг таъкидлашича, энг фаол мижозларнинг 25 фоизи ушбу хизматдан ҳафтасига камида уч марта фойдаланмоқда.

ВингАлпҳабетWalmartДронТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КровдСтрике: АҚШ технология секторидаги хакерлик ҳужумларининг ярми КХДР ҳиссасига тўғри келмоқдаКровдСтрике: АҚШ технология секторидаги хакерлик ҳужумларининг ярми КХДР ҳиссасига тўғри келмоқдаБугун, 19:52Компутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этдиКомпутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этдиБугун, 19:23Интернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиИнтернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиКеча, 17:55SpaceX Boeing 747 ўлчамидаги сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратадиSpaceX Boeing 747 ўлчамидаги сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратадиКеча, 17:54Москва ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошладиМосква ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошладиКеча, 17:29Ёқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиЁқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиКеча, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус