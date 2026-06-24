Сунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқда

·0·Техно
Сунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқда

Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланиши молия бозорларида мисли кўрилмаган тезликни юзага келтирди. TechCrunch томонидан ташкил этилган СтриктлйВК тадбирида соҳа мутахассислари ҳозирги вазиятни таҳлил қилиб, инвестиция киритишнинг янги қоидаларини муҳокама қилдилар. М13 фирмаси ҳаммуассиси Картер Реум ва Басис Сет Вентурес ҳамкори Чанг Ху иштирокидаги мулоқотда AI инфратузилмаси атрофидаги шов-шувлар ҳамда стартапларнинг яшовчанлиги масаласи асосий мавзу бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Чанг Хунинг таъкидлашича, бугунги кунда биз гувоҳи бўлаётган ўсиш суръатлари тарихда кузатилмаган. Масалан, ChatGPT атиги олти ой ичида даромадини 1 миллион доллардан 40 миллиард долларгача оширишга муваффақ бўлди. Бундай кўрсаткичлар анъанавий бизнес моделларини бутунлай ўзгартириб юбормоқда. Инвесторнинг сўзларига кўра, айрим стартаплар бор-йўғи 20 кишилик жамоа билан бир йил ичида даромадини 10 миллиондан 70 миллион долларгача етказмоқда, бу эса бозорнинг нақадар чанқоқлигидан далолат беради.

Инноваторлар ва технологик гигантлар ўртасидаги кураш

Картер Реумнинг фикрича, ҳозирги сикл аввалги технологик инқилоблардан (булутли технологиялар ёки iPhone даври) тубдан фарқ қилади. Авваллари инноваторлар ўзаро рақобатлашган бўлса, энди улар дунёдаги энг бой ва энг кучли ўнта технологик гигантга қарши курашишга мажбур. Apple, Google ва Microsoft каби корпорациялар нафақат катта капиталга, балки улкан маълумотлар базаси ва энг сара истеъдодларга эга.

Шу сабабли, кичик стартаплар учун йирик компаниялар томонидан ютиб юборилмаслик ёки бозордан сиқиб чиқарилмаслик асосий вазифага айланган. Реумнинг таъкидлашича, ушбу жараёнда "тўсиқлар" муҳим рол ўйнайди. Яни, стартаплар йирик гигантлар ҳали етиб бормаган ёки тартибга солиш мураккаб бўлган соҳаларга, масалан, соғлиқни сақлаш ёки давлат хизматлари тизимига эътибор қаратиши лозим.

Инвестиция киритишда янгича ёндашув

Бозор шиддат билан ўзгараётган бир пайтда, инвесторлар лойиҳаларни баҳолашда эҳтиёткорлик чораларини кўрмоқда. Басис Сет Вентурес стратегиясига кўра, инвестициялар икки йўналишда амалга оширилади: AI тизимининг "остида" ва "устида".

  • AI остидаги инфратузилма: Маълумотлар базаси, версияларни бошқариш ва жойлаштириш воситалари. Илгари булар инсонлар учун яратилган бўлса, энди сунъий интеллект агентлари учун янгидан ишлаб чиқилмоқда.
  • AI устидаги ечимлар: Узоқ муддатли фарқланишга эга бўлган ва техник жиҳатдан ҳимояланган маҳсулотлар.
ixbt.com маълумотларига кўра, кўплаб инвесторлар ҳозирги ҳолатни "парадоксал давр" деб атамоқда. Бир томондан, компаниялар қиймати асоссиз равишда ошиб кетаётгандек туюлса, иккинчи томондан, уларнинг реал даромадлари бу баҳоларни оқламоқда. Бироқ, ҳар бир келишувни фақат математик ҳисоб-китобга асослаш хавфли бўлиши мумкин, чунки OpenAI ёки Anthropic каби платформалар исталган вақтда янги функцияни ишга тушириб, ўнлаб стартапларнинг бизнесини йўққа чиқариши ҳеч гап эмас.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистон технологик бозори учун ҳам ушбу тенденциялар бегона эмас. Маҳаллий стартаплар глобал гигантлар билан рақобатлашиш ўрнига, ўзига хос миллий маълумотлар ва мураккаб тартибга солинадиган соҳаларда AI ечимларини таклиф қилиш орқали муваффақиятга эришишлари мумкин.

Сунъий IntelлектИнвестицияСтартапТехнологияChatGPT
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёр“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёрБугун, 11:26SpaceXAI сунъий интеллект лойиҳалари учун дунёдаги энг йирик сув тозалаш иншоотини қурадиSpaceXAI сунъий интеллект лойиҳалари учун дунёдаги энг йирик сув тозалаш иншоотини қурадиБугун, 10:54NASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилдиNASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилдиБугун, 09:22МКСга навбатдаги экспедиция: Soyuz MS-29 экипажи парвозга тайёр деб топилдиМКСга навбатдаги экспедиция: Soyuz MS-29 экипажи парвозга тайёр деб топилдиБугун, 08:22Ҳиндистонда тезкор етказиб бериш уруши: Флипкарт ва Amazon рақобати янги босқичдаҲиндистонда тезкор етказиб бериш уруши: Флипкарт ва Amazon рақобати янги босқичдаБугун, 05:51NVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиNVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиБугун, 05:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди