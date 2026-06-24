Redmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизими
Xiaomi компаниясининг суббренди ҳисобланган Redmi ўзининг янги флагмани — Redmi К90 Ultra моделини расман эълон қилди. Ушбу смартфон нафақат ўзининг юқори унумдорлиги, балки мобил қурилмалар бозорида камдан-кам учрайдиган технологик ечимлари билан ҳам эътиборни тортмоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг мисли кўрилмаган сиғимли аккумулятори ва ўйинлар вақтида қизиб кетишнинг олдини олувчи махсус вентиляторидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги флагман Qualcomm компаниясининг энг сўнгги Snapdragon 8 Элите платформасида ишлайди. Ушбу чипсет ўзининг юқори қуввати билан бирга сезиларли даражада иссиқлик ажратиши билан ҳам маълум. Шу сабабли, муҳандислар смартфон корпусига фаол совутиш тизимини интеграция қилишган. Эълон қилинган суратларда камера блоки остида кенг ҳаво ўтказгич жойлашгани кўринади, бу эса қурилма ичида тўлақонли кулер мавжудлигидан далолат беради.
Ўйин ихлосмандлари учун махсус ечимларКомпания вакилларининг таъкидлашича, фаол совутиш тизими туфайли Redmi К90 Ultra энг оғир 3D-ўйинларда ҳам 60 дақиқа давомида барқарор кадрлар частотасини (ФПС) ушлаб тура олади. Бу жараёнда процессорнинг қувватини мажбурий пасайтириш (троттлинг) кузатилмайди, натижада фойдаланувчи динамик саҳналарда силлиқ ва сифатли графикадан баҳраманд бўлиши мумкин.
Смартфоннинг ташқи кўриниши ҳам замонавий трендларга мос келади. Қурилма 6,83 дюймли, ўта юпқа рамкали текис экран билан жиҳозланган. Спасе Силвер рангида тақдим этилган корпуснинг орқа қисмида горизонтал жойлашган йирик камералар блоки ўрин олган. Дизайннинг ўзига хослиги шундаки, у ҳам классик флагман, ҳам ўйин қурилмаси элементларини ўзида бирлаштирган.
Энергия самарадорлиги ва нарх сиёсатиRedmi К90 Ultra моделининг яна бир ҳайратланарли жиҳати — унинг 8 500 мАч сиғимли аккумуляторидир. Ҳозирги кунда аксарият флагманлар 5 000 мАч атрофидаги батарея билан чекланаётган бир пайтда, Redmi ўз фойдаланувчиларига бир неча кунлик автоном иш вақтини вада қилмоқда. Шунингдек, қурилма 100 В қувватга эга тезкор қувватланиш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Xiaomi президенти Лу Веибинг ижтимоий тармоқларда смартфон учун Хитойда олдиндан буюртмалар бошланганини маълум қилди. Дастлабки харидорлар учун махсус бонуслар, жумладан, ташқи аккумулятор ва ҳимоя ойналари тақдим этилмоқда. Смартфоннинг нархи тахминан 3 000 юан (тахминан 440 доллар) атрофида бўлиши кутилмоқда, бу эса уни бозордаги энг ҳамёнбоп ва кучли флагманлардан бирига айлантиради.
Янги моделнинг расмий тақдимоти 30-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ўзбекистон бозорига ушбу қурилма бироз кечроқ, эҳтимол бошқа ном остида (масалан, POCO бренди остида) кириб келиши мумкин. Арзон нарх ва юқори техник кўрсаткичлар уйғунлиги ушбу моделни маҳаллий геймерлар ва узоқ вақт қувват сақлайдиган телефон қидираётган фойдаланувчилар орасида оммалаштириши шубҳасиз.
…