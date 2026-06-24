Redmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизими

·27·Техно
Redmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизими

Xiaomi компаниясининг суббренди ҳисобланган Redmi ўзининг янги флагмани — Redmi К90 Ultra моделини расман эълон қилди. Ушбу смартфон нафақат ўзининг юқори унумдорлиги, балки мобил қурилмалар бозорида камдан-кам учрайдиган технологик ечимлари билан ҳам эътиборни тортмоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг мисли кўрилмаган сиғимли аккумулятори ва ўйинлар вақтида қизиб кетишнинг олдини олувчи махсус вентиляторидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги флагман Qualcomm компаниясининг энг сўнгги Snapdragon 8 Элите платформасида ишлайди. Ушбу чипсет ўзининг юқори қуввати билан бирга сезиларли даражада иссиқлик ажратиши билан ҳам маълум. Шу сабабли, муҳандислар смартфон корпусига фаол совутиш тизимини интеграция қилишган. Эълон қилинган суратларда камера блоки остида кенг ҳаво ўтказгич жойлашгани кўринади, бу эса қурилма ичида тўлақонли кулер мавжудлигидан далолат беради.

Ўйин ихлосмандлари учун махсус ечимлар

Компания вакилларининг таъкидлашича, фаол совутиш тизими туфайли Redmi К90 Ultra энг оғир 3D-ўйинларда ҳам 60 дақиқа давомида барқарор кадрлар частотасини (ФПС) ушлаб тура олади. Бу жараёнда процессорнинг қувватини мажбурий пасайтириш (троттлинг) кузатилмайди, натижада фойдаланувчи динамик саҳналарда силлиқ ва сифатли графикадан баҳраманд бўлиши мумкин.

Смартфоннинг ташқи кўриниши ҳам замонавий трендларга мос келади. Қурилма 6,83 дюймли, ўта юпқа рамкали текис экран билан жиҳозланган. Спасе Силвер рангида тақдим этилган корпуснинг орқа қисмида горизонтал жойлашган йирик камералар блоки ўрин олган. Дизайннинг ўзига хослиги шундаки, у ҳам классик флагман, ҳам ўйин қурилмаси элементларини ўзида бирлаштирган.

Энергия самарадорлиги ва нарх сиёсати

Redmi К90 Ultra моделининг яна бир ҳайратланарли жиҳати — унинг 8 500 мАч сиғимли аккумуляторидир. Ҳозирги кунда аксарият флагманлар 5 000 мАч атрофидаги батарея билан чекланаётган бир пайтда, Redmi ўз фойдаланувчиларига бир неча кунлик автоном иш вақтини вада қилмоқда. Шунингдек, қурилма 100 В қувватга эга тезкор қувватланиш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Xiaomi президенти Лу Веибинг ижтимоий тармоқларда смартфон учун Хитойда олдиндан буюртмалар бошланганини маълум қилди. Дастлабки харидорлар учун махсус бонуслар, жумладан, ташқи аккумулятор ва ҳимоя ойналари тақдим этилмоқда. Смартфоннинг нархи тахминан 3 000 юан (тахминан 440 доллар) атрофида бўлиши кутилмоқда, бу эса уни бозордаги энг ҳамёнбоп ва кучли флагманлардан бирига айлантиради.

Янги моделнинг расмий тақдимоти 30-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ўзбекистон бозорига ушбу қурилма бироз кечроқ, эҳтимол бошқа ном остида (масалан, POCO бренди остида) кириб келиши мумкин. Арзон нарх ва юқори техник кўрсаткичлар уйғунлиги ушбу моделни маҳаллий геймерлар ва узоқ вақт қувват сақлайдиган телефон қидираётган фойдаланувчилар орасида оммалаштириши шубҳасиз.

RedmiXiaomiСмартфонТехнологияSnapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятларXiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятларБугун, 12:22“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёр“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёрБугун, 11:26Сунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаСунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаБугун, 11:24SpaceXAI сунъий интеллект лойиҳалари учун дунёдаги энг йирик сув тозалаш иншоотини қурадиSpaceXAI сунъий интеллект лойиҳалари учун дунёдаги энг йирик сув тозалаш иншоотини қурадиБугун, 10:54NASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилдиNASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилдиБугун, 09:22МКСга навбатдаги экспедиция: Soyuz MS-29 экипажи парвозга тайёр деб топилдиМКСга навбатдаги экспедиция: Soyuz MS-29 экипажи парвозга тайёр деб топилдиБугун, 08:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди