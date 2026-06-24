“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёр

·0·Техно
“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёр

Бойқўнғир космодромида навбатдаги коинот миссиясига тайёргарлик кўриш жараёни қизғин паллага кирди. Россиянинг “Soyuz MS-29” транспорт бошқариладиган фазо кемаси барча зарурий техник кўрик ва синовлардан муваффақиятли ўтмоқда. Бу ҳақда “Роскосмос” давлат корпорацияси матбуот хизмати маълумот тарқатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда коинот кемасининг борт энергия таъминоти тизими, хусусан, қуёш панелларини текшириш ишлари якунланди. Мутахассислар Бойқўнғирнинг 254-майдончасидаги монтаж-синов корпусида “назорат ёритиши” деб номланган муҳим операцияни амалга оширдилар. Бу жараён коинотдаги мураккаб шароитларда кеманинг қувват манбаи узлуксиз ишлашини кафолатлаш учун ўта муҳим ҳисобланади.

Техник синовлар ва қуёш энергияси самарадорлиги

Ер устидаги текширувлар давомида “Soyuz MS-29” қуёш панелларининг фотоэлементлари штат режимида ёйиб чиқилди. Шундан сўнг, уларга юқори қувватли махсус ёритгичлар ёрдамида нур йўналтирилди. Ушбу синов ёруғлик энергиясининг электр энергиясига айланиш самарадорлигини аниқ ўлчаш имконини берди. Бундай амалиёт кема орбитага чиққанидан сўнг кутилмаган носозликлар юзага келмаслигини таъминлайди.

Муҳандислар, шунингдек, фотоэлементларнинг ҳар бир секцияси белгиланган стандартларга жавоб беришини тасдиқлашди. Маълумки, очиқ коинотда қуёш нури ягона ишончли энергия манбаи бўлиб, кема тизимларининг ҳаётий фаолиятини ушлаб туриш бевосита ушбу панелларнинг сифатига боғлиқ.

Кейинги босқич ва парвоз муддати

Яқин кунлар ичида мутахассислар кеманинг тушиш аппарати ва маиший бўлмасига махсус жиҳозлар ҳамда анжомларни ўрнатиш ишларини якунлайдилар. Бу жараён экипажнинг коинотдаги кундалик эҳтиёжлари ва илмий тадқиқотлар учун зарур бўлган асбоб-ускуналарни жойлаштиришни ўз ичига олади.

“Soyuz MS-29” кемасини орбитага олиб чиқувчи “Soyuz-2.1a” ракета-ташувчисининг старти 2026-йил 14-июльга режалаштирилган. Мазкур миссия Халқаро коинот станциясига (ХКС) 75-асосий экспедиция аъзоларини етказиб бериши кўзда тутилган. Аввалроқ давлат комиссияси ушбу миссия учун танланган асосий ва дублёр экипаж аъзоларининг тайёргарлик даражасини юқори баҳолаган эди.

Ушбу парвоз Ўзбекистон жойлашган минтақадаги энг йирик космодромдан амалга оширилиши сабабли, маҳаллий ва халқаро экспертлар эътиборида бўлиб қолмоқда. Бойқўнғирдаги тайёргарлик ишлари қатъий график асосида давом этмоқда.

КоинотБойқўнғирSoyuz MS-29РоскосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаСунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаБугун, 11:24SpaceXAI сунъий интеллект лойиҳалари учун дунёдаги энг йирик сув тозалаш иншоотини қурадиSpaceXAI сунъий интеллект лойиҳалари учун дунёдаги энг йирик сув тозалаш иншоотини қурадиБугун, 10:54NASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилдиNASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилдиБугун, 09:22МКСга навбатдаги экспедиция: Soyuz MS-29 экипажи парвозга тайёр деб топилдиМКСга навбатдаги экспедиция: Soyuz MS-29 экипажи парвозга тайёр деб топилдиБугун, 08:22Ҳиндистонда тезкор етказиб бериш уруши: Флипкарт ва Amazon рақобати янги босқичдаҲиндистонда тезкор етказиб бериш уруши: Флипкарт ва Amazon рақобати янги босқичдаБугун, 05:51NVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиNVIDIA сунъий интеллект серверларини 55 даражали иссиқ сув билан совутишни таклиф қилдиБугун, 05:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди