“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёр
Бойқўнғир космодромида навбатдаги коинот миссиясига тайёргарлик кўриш жараёни қизғин паллага кирди. Россиянинг “Soyuz MS-29” транспорт бошқариладиган фазо кемаси барча зарурий техник кўрик ва синовлардан муваффақиятли ўтмоқда. Бу ҳақда “Роскосмос” давлат корпорацияси матбуот хизмати маълумот тарқатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда коинот кемасининг борт энергия таъминоти тизими, хусусан, қуёш панелларини текшириш ишлари якунланди. Мутахассислар Бойқўнғирнинг 254-майдончасидаги монтаж-синов корпусида “назорат ёритиши” деб номланган муҳим операцияни амалга оширдилар. Бу жараён коинотдаги мураккаб шароитларда кеманинг қувват манбаи узлуксиз ишлашини кафолатлаш учун ўта муҳим ҳисобланади.
Техник синовлар ва қуёш энергияси самарадорлигиЕр устидаги текширувлар давомида “Soyuz MS-29” қуёш панелларининг фотоэлементлари штат режимида ёйиб чиқилди. Шундан сўнг, уларга юқори қувватли махсус ёритгичлар ёрдамида нур йўналтирилди. Ушбу синов ёруғлик энергиясининг электр энергиясига айланиш самарадорлигини аниқ ўлчаш имконини берди. Бундай амалиёт кема орбитага чиққанидан сўнг кутилмаган носозликлар юзага келмаслигини таъминлайди.
Муҳандислар, шунингдек, фотоэлементларнинг ҳар бир секцияси белгиланган стандартларга жавоб беришини тасдиқлашди. Маълумки, очиқ коинотда қуёш нури ягона ишончли энергия манбаи бўлиб, кема тизимларининг ҳаётий фаолиятини ушлаб туриш бевосита ушбу панелларнинг сифатига боғлиқ.
Кейинги босқич ва парвоз муддатиЯқин кунлар ичида мутахассислар кеманинг тушиш аппарати ва маиший бўлмасига махсус жиҳозлар ҳамда анжомларни ўрнатиш ишларини якунлайдилар. Бу жараён экипажнинг коинотдаги кундалик эҳтиёжлари ва илмий тадқиқотлар учун зарур бўлган асбоб-ускуналарни жойлаштиришни ўз ичига олади.
“Soyuz MS-29” кемасини орбитага олиб чиқувчи “Soyuz-2.1a” ракета-ташувчисининг старти 2026-йил 14-июльга режалаштирилган. Мазкур миссия Халқаро коинот станциясига (ХКС) 75-асосий экспедиция аъзоларини етказиб бериши кўзда тутилган. Аввалроқ давлат комиссияси ушбу миссия учун танланган асосий ва дублёр экипаж аъзоларининг тайёргарлик даражасини юқори баҳолаган эди.
Ушбу парвоз Ўзбекистон жойлашган минтақадаги энг йирик космодромдан амалга оширилиши сабабли, маҳаллий ва халқаро экспертлар эътиборида бўлиб қолмоқда. Бойқўнғирдаги тайёргарлик ишлари қатъий график асосида давом этмоқда.
…