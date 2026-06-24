Гуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи Агилитй Роботикс 2,5 млрд долларлик шартнома билан биржага чиқмоқда
Гуманоид роботлар технологияси соҳасида етакчи ҳисобланган Агилитй Роботикс стартапи Чурчилл Капитал Корп ХИ махсус мақсадли сотиб олиш компанияси (СПАК) билан бирлашиш орқали акциядорлик бозорига чиқишини эълон қилди. Мазкур келишув натижасида компаниянинг бозор қиймати тахминан 2,5 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бу қадам робототехника соҳасидаги тижорий салоҳиятнинг янги босқичга кўтарилганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Транзакция натижасида компания 620 миллион доллардан ортиқ маблағни жалб этиши кутилмоқда. Ушбу маблағларнинг қарийб 200 миллион доллари янги ва мавжуд институционал инвесторлар томонидан тақдим этилади. Агилитй Роботикс ўзининг икки оёқли Дигит роботи билан дунёга танилган бўлиб, у ҳозирда омборхона ва логистика тизимларида фаол қўлланилмоқда.
Дигит в5: Янги авлод роботлари ва ишлаб чиқариш қувватиКомпания жалб этилган сармояларни ўзининг янги авлод Дигит в5 роботларини оммавий ишлаб чиқаришга йўналтиришни режалаштирган. Ҳозирда ушбу модел учун 300 миллион доллардан ортиқ кўп йиллик буюртмалар қабул қилинган. Агилитй Роботикс маълумотларига кўра, яна 30 дан ортиқ йирик мижозлар ушбу роботларни ўз операцияларига кенг кўламда жорий этиш имкониятларини ўрганмоқда.
Ҳозирги вақтда Дигит роботлари тўққизта йирик объектда, жумладан, Счаеффлер, ГХО, Toyota Мотор Мануфактуринг Канада ва Меркадо Либре каби гигант компаниялар тизимида муваффақиятли ишламоқда. Агилитй Роботикс лойиҳасини Amazon, NVIDIA ва СофтБанк Висион Фунд 2 каби технологик гигантлар қўллаб-қувватлаб келаётгани лойиҳанинг истиқболли эканини тасдиқлайди.
Меҳнат бозоридаги танқисликка ечимАгилитй Роботикс бош директори Пеггй Джонсоннинг таъкидлашича, гуманоид роботлар яқин келажакда меҳнат унумдорлиги ва таъминот занжири барқарорлигининг асосий драйверига айланади. Унинг сўзларига кўра, компания корхоналарга ишчи кучи етишмовчилигини бартараф этиш, самарадорликни ошириш ва AI (сунъий интеллект) асосидаги автоматлаштиришни хавфсиз тарзда жорий қилишда ёрдам бермоқда.
Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бундай технологиялар келажакда логистика ва ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Айниқса, йирик логистика марказлари ва автомобилсозлик саноатида гуманоид роботларнинг қўлланилиши инсон омили билан боғлиқ хавфларни камайтиради.
Бирлашган компания Шимолий Америка фонд биржаларидан бирида АGLT тикери остида савдога чиқиши кутилмоқда. Агилитй Роботикс 2015-йилда Орегон штати университети қошида ташкил этилган бўлиб, қисқа вақт ичида лаборатория лойиҳасидан глобал технологик ўйинчига айланишга улгурди.
…