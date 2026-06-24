АҚШда Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ махсус тергов бошлади

·22·Техно
АҚШда Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ махсус тергов бошлади

АҚШ Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (НТСБ) Техас штатида содир бўлган ва инсон ўлимига сабаб бўлган Tesla автомобили иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаси бўйича расмий тергов ишларини бошлади. Мазкур воқеа электромобилларнинг автопилот тизими хавфсизлиги борасидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Фожиа Техаснинг Кети шаҳарчасида юз берган бўлиб, Tesla ҳайдовчиси Майкл Батлер бошқарувни йўқотиб, турар жой биносига бориб урилган. Оқибатда уй ичида бўлган 76 ёшли Марта Авила оғир тан жароҳатлари туфайли вафот этган. Ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан нафақат НТСБ, балки Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) ҳам параллел равишда текширув ўтказмоқда.

Ҳайдовчи ва компания ўртасидаги зиддият

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳайдовчи Майкл Батлер маҳаллий ҳуқуқ-тартибот идораларига авария содир бўлган пайтда Tesla'нинг Аутопилот тизими ёқилган бўлганини маълум қилган. Бироқ Tesla компанияси бу иддаоларни рад этмоқда. Компания вакилларининг таъкидлашича, борт компьютеридан олинган маълумотлар ҳайдовчи тезлик педалини охиригача босганини кўрсатмоқда.

Tesla берган баёнотга кўра, ҳайдовчининг педални босиши Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) дастури ишини тўхтатиб қўйган (оверриде). Натижада автомобил тезлиги соатига 73 милга (тахминан 117 км/соат) етган ва уйга бориб урилган. Шунга қарамай, компания ҳозирча ушбу маълумотларни тасдиқловчи тўлиқ техник ҳисоботларни жамоатчиликка тақдим этгани йўқ.

Вафот этган аёлнинг оиласи аллақачон судга даъво аризаси билан мурожаат қилди. Даъвода ҳайдовчи Майкл Батлер ва Tesla компанияси эҳтиётсизлик ҳамда техник носозликда айбланмоқда. Адвокатларнинг фикрича, автомобилнинг хавфсизлик тизимлари бундай фавқулодда вазиятда тўқнашувнинг олдини олиши ёки тезликни автоматик пасайтириши лозим эди.

НТСБ ва НҲТСА мутахассислари Tesla'дан автомобилнинг ички лог-файлларини ва барча рақамли маълумотларни тақдим этишни талаб қилмоқда. Ушбу маълумотлар таҳлили авария пайтида айнан ким ёки нима хатога йўл қўйганини — дастурий таъминотми ёки инсон омилими — аниқлашга ёрдам беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тергов натижалари Tesla учун жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин. Агар тизим хатоси исботланса, компания минглаб автомобилларни қайта чақириб олиши ёки дастурий таъминотга туб ўзгартиришлар киритишга мажбур бўлади. Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари ва Tesla эгалари учун ҳам бу каби янгиликлар муҳим, чунки мамлакатимизда ҳам электромобиллар оммалашиб бормоқда ва уларнинг хавфсизлик функциялари доимий эътибор марказида.

TeslaАвтопилотНТСБАварияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиРоссиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиБугун, 22:24Деэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиДеэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиБугун, 22:24Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Бугун, 22:24Facebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиFacebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиБугун, 22:20АҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаАҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаБугун, 21:58Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Бугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди