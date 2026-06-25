Base Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришди
АҚШнинг энергетика соҳасидаги истиқболли стартапларидан бири ҳисобланган Base Повер компанияси Иллинойс штатида ўзининг улкан уй аккумуляторлари тизимини сотишни бошлади. Бу қадам нафақат компания кўламини кенгайтиради, балки мамлакатнинг энг йирик электр тармоғи оператори бўлмиш ПЖМ Интерконнектион ҳудудига биринчи марта кириб боришни англатади. Мазкур ҳудуд сўнгги вақтларда маълумотлар марказларининг (дата-сентер) кескин кўпайиши ортидан жиддий энергия танқислигига дуч келмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ПЖМ оператори бошқарадиган ҳудуд, жумладан Шимолий Виржиния, дунёдаги энг зич маълумотлар марказлари жойлашган нуқталардан бири ҳисобланади. Янги энергия манбаларининг етишмаслиги ва талабнинг ортиши натижасида ҳудудда электр энергиясининг улгуржи нархлари сўнгги бир йил ичида деярли икки баравар қимматлашди. Канарй Медиа нашрининг хабар беришича, вазият шу даражага етганки, минтақадаги энг йирик коммунал хизмат кўрсатувчи корхоналардан бири бўлган АEП бозорни тарк этиш билан таҳдид қилмоқда.
Виртуал электр станциялари ва инновацион ёндашувBase Повер бундан икки йил аввал Техасда ташкил этилган бўлиб, унинг асосий ғояси турар-жой аккумуляторлари асосида виртуал электр станциясини яратишга қаратилган. Компания таклиф этаётган аккумуляторларнинг қуввати 25 кВ/соатдан бошланади, бу эса бозордаги кўплаб рақобатчиларнинг маҳсулотидан каттароқдир. Муҳим жиҳати шундаки, Base Повер аккумуляторларни шунчаки сотмайди, балки мижозлардан электр энергиясини айнан ўзидан сотиб олишни талаб қилади.
Иллинойс штатида компания таклиф қилаётган тарифлар маҳаллий КомEд етказиб берувчисининг нархларидан 25 фоизга арзонроқдир. Бу истеъмолчилар учун ҳам, тармоқ барқарорлиги учун ҳам манфаатли ҳисобланади. Стартап электр энергияси арзон бўлганда аккумуляторларни қувватлайди ва тармоқда юклама ортиб, энергия тақчиллиги юзага келганда захирадаги қувватни ишга солади.
Бюрократик тўсиқларни четлаб ўтишПЖМ оператори янги энергия манбаларини тармоққа улаш борасидаги аризаларни кўриб чиқишни 2022-йилда тўхтатиб қўйган эди ва фақат жорий йилнинг апрель ойидагина бу жараённи қайта тиклади. Бироқ Base Повер ўзининг бизнес модели туфайли ушбу бюрократик навбатларни четлаб ўтишга муваффақ бўлмоқда. Компания асосчиси ва раҳбари Зач Dellнинг тушунтиришича, аккумуляторлар бевосита хонадонларга, яни мавжуд уланиш нуқталарига ўрнатилгани сабабли, янги тармоқлараро уланиш рухсатини кутишга ҳожат қолмайди.
Компаниянинг ривожланиш суръатлари йирик инвесторлар эътиборини тортмоқда. Октябр ойида Аддитион бошчилигидаги инвестиция раундида 1 миллиард доллар жалб қилинган бўлса, ундан аввалроқ Andreessen Horowitz (a16z), Lightsпеед Вентуре Партнерс ва Валор Эқуитй Партнерс каби гигантлар стартапга 200 миллион доллар тиккан эди. Ҳозирда Base Повер Техаснинг ўзида 500 мегаватт-соатдан ортиқ энергия сақлаш қувватига эга бўлиб, ушбу тажрибани энди бутун мамлакат бўйлаб ёйишни режалаштирмоқда.
Ушбу лойиҳа нафақат АҚШ, балки глобал миқёсда энергия тақчиллиги ва маълумотлар марказларининг ўсиб бораётган эҳтиёжларини қондиришда муҳим модел бўлиши мумкин. Хусусий хонадонларнинг умумий тармоқ барқарорлигига ҳисса қўшиши келажакда анъанавий электр станцияларига бўлган боғлиқликни камайтиришга хизмат қилади.
…