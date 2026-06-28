Dragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентлади

·31·Техно
Dragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентлади

АҚШнинг Dragonфлй Энергй компанияси энергия сақлаш тизимлари соҳасида катта бурилиш ясаши кутилаётган янги технология учун патент олиш арафасида турибди. АҚШ Патент ва савдо белгилари идораси компаниянинг қаттиқ танали (солид-стате) аккумуляторларни ишлаб чиқаришнинг мутлақо янги усули бўйича аризасини маъқуллади. Ушбу янгилик замонавий электромобиллар ва гаджетлар учун янада хавфсиз ҳамда арзон энергия манбаларини яратиш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания тақдим этган технологиянинг асосий аҳамияти аккумуляторнинг кимёвий таркибида эмас, балки уни тайёрлаш жараёнининг самарадорлигидадир. Ixbt.com маълумотларига кўра, Dragonфлй Энергй анъанавий суюқ суспензиялардан воз кечиб, қуруқ кукунлар билан ишлаш услубини таклиф қилмоқда. Бу усул ишлаб чиқариш занжирини сезиларли даражада соддалаштиради ва харажатларни камайтиришга хизмат қилади.

Қуруқ электродлар ва энергия тежамкорлиги

Анъанавий аккумуляторлар ишлаб чиқаришда электродларни қуритиш учун улкан печлар ва кўп миқдорда электр энергияси талаб этилади. Dragonфлй технологияси эса қуруқ кукунларни пресслаш ва ламинация қилиш орқали бу босқични четлаб ўтади. Натижада, ишлаб чиқариш линияларининг майдони қисқаради ва атроф-муҳитга зарарли бўлган токсик эритувчилардан фойдаланишга ҳожат қолмайди.

Эътиборли жиҳати шундаки, шунга ўхшаш "қуруқ электрод" технологияси устида кўп йиллардан буён Tesla компанияси ҳам иш олиб бормоқда. Бироқ Dragonфлй Энергй ўз ёндашувини янада универсаллашган деб ҳисоблайди. Янги усул нафақат қаттиқ танали батареялар, балки литий-темир-фосфат, литий-металл ва ҳатто натрий-ионли аккумуляторлар учун ҳам мос келиши таъкидланмоқда.

Саноат миқёсидаги истиқболлар

Ўзбекистон каби электромобиллар бозори жадал ривожланаётган мамлакатлар учун бундай технологиялар келажакда транспорт воситаларининг нархи пасайишига олиб келиши билан аҳамиятлидир. Қаттиқ танали батареялар одатдаги литий-ионли аналогларига қараганда анча хавфсиз, ёниб кетиш эҳтимоли паст ва энергия сиғими юқорироқдир. Ишлаб чиқаришнинг арзонлашиши эса ушбу технологияни оммавий бозорга тезроқ кириб келишини таъминлайди.

Dragonфлй Энергй бош директори Денис Фареснинг сўзларига кўра, мазкур патентланган жараён қаттиқ танали аккумуляторларни тижорий мақсадларда кенг миқёсда ишлаб чиқаришни ҳақиқатга айлантиради. Компания эндиликда технологияни саноат даражасида синовдан ўтказиш ва йирик автогигантлар билан ҳамкорлик қилишни режалаштирмоқда. Янги усулнинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:

  • Ишлаб чиқариш операциялари сонининг камайиши;
  • Энергия сарфининг сезиларли даражада қисқариши;
  • Токсик эритувчилардан буткул воз кечиш;
  • Ишлаб чиқариш линиялари ихчамлиги ва самарадорлиги.
Ҳозирда барча расмиятчиликлар якунланиб, патент божи тўлангач, Dragonфлй Энергй ушбу технологиянинг тўлақонли эгасига айланади. Бу эса компанияга глобал аккумулятор бозорида йирик ўйинчилар, жумладан, Жанубий Корея ва Хитой ишлаб чиқарувчилари билан рақобатлашиш имконини беради.

Dragonфлй ЭнергйАккумуляторТехнологияTeslaЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқдаАирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқдаБугун, 17:54Дельта Air Линес юзлаб Boeing 737 самолётларида ёқилғи сарфини камайтириш йўлини топдиДельта Air Линес юзлаб Boeing 737 самолётларида ёқилғи сарфини камайтириш йўлини топдиБугун, 16:52Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?Бугун, 16:21Коинот пойгасида янги иттифоқ: Amazon ва бошқа гигантлар СпасеКоннект ассоциациясини туздиКоинот пойгасида янги иттифоқ: Amazon ва бошқа гигантлар СпасеКоннект ассоциациясини туздиБугун, 15:54Олимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқдаОлимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқдаБугун, 15:23Чина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаЧина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаБугун, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди