Dragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентлади
АҚШнинг Dragonфлй Энергй компанияси энергия сақлаш тизимлари соҳасида катта бурилиш ясаши кутилаётган янги технология учун патент олиш арафасида турибди. АҚШ Патент ва савдо белгилари идораси компаниянинг қаттиқ танали (солид-стате) аккумуляторларни ишлаб чиқаришнинг мутлақо янги усули бўйича аризасини маъқуллади. Ушбу янгилик замонавий электромобиллар ва гаджетлар учун янада хавфсиз ҳамда арзон энергия манбаларини яратиш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания тақдим этган технологиянинг асосий аҳамияти аккумуляторнинг кимёвий таркибида эмас, балки уни тайёрлаш жараёнининг самарадорлигидадир. Ixbt.com маълумотларига кўра, Dragonфлй Энергй анъанавий суюқ суспензиялардан воз кечиб, қуруқ кукунлар билан ишлаш услубини таклиф қилмоқда. Бу усул ишлаб чиқариш занжирини сезиларли даражада соддалаштиради ва харажатларни камайтиришга хизмат қилади.
Қуруқ электродлар ва энергия тежамкорлигиАнъанавий аккумуляторлар ишлаб чиқаришда электродларни қуритиш учун улкан печлар ва кўп миқдорда электр энергияси талаб этилади. Dragonфлй технологияси эса қуруқ кукунларни пресслаш ва ламинация қилиш орқали бу босқични четлаб ўтади. Натижада, ишлаб чиқариш линияларининг майдони қисқаради ва атроф-муҳитга зарарли бўлган токсик эритувчилардан фойдаланишга ҳожат қолмайди.
Эътиборли жиҳати шундаки, шунга ўхшаш "қуруқ электрод" технологияси устида кўп йиллардан буён Tesla компанияси ҳам иш олиб бормоқда. Бироқ Dragonфлй Энергй ўз ёндашувини янада универсаллашган деб ҳисоблайди. Янги усул нафақат қаттиқ танали батареялар, балки литий-темир-фосфат, литий-металл ва ҳатто натрий-ионли аккумуляторлар учун ҳам мос келиши таъкидланмоқда.
Саноат миқёсидаги истиқболларЎзбекистон каби электромобиллар бозори жадал ривожланаётган мамлакатлар учун бундай технологиялар келажакда транспорт воситаларининг нархи пасайишига олиб келиши билан аҳамиятлидир. Қаттиқ танали батареялар одатдаги литий-ионли аналогларига қараганда анча хавфсиз, ёниб кетиш эҳтимоли паст ва энергия сиғими юқорироқдир. Ишлаб чиқаришнинг арзонлашиши эса ушбу технологияни оммавий бозорга тезроқ кириб келишини таъминлайди.
Dragonфлй Энергй бош директори Денис Фареснинг сўзларига кўра, мазкур патентланган жараён қаттиқ танали аккумуляторларни тижорий мақсадларда кенг миқёсда ишлаб чиқаришни ҳақиқатга айлантиради. Компания эндиликда технологияни саноат даражасида синовдан ўтказиш ва йирик автогигантлар билан ҳамкорлик қилишни режалаштирмоқда. Янги усулнинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:
- Ишлаб чиқариш операциялари сонининг камайиши;
- Энергия сарфининг сезиларли даражада қисқариши;
- Токсик эритувчилардан буткул воз кечиш;
- Ишлаб чиқариш линиялари ихчамлиги ва самарадорлиги.
…