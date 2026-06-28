Дельта Air Линес юзлаб Boeing 737 самолётларида ёқилғи сарфини камайтириш йўлини топди

·0·Техно
Дельта Air Линес юзлаб Boeing 737 самолётларида ёқилғи сарфини камайтириш йўлини топди

АҚШнинг йирик авиаташувчиларидан бири Дельта Air Линес ўз паркидаги Boeing 737-800 ва 737-900EР русумли самолётларини модернизация қилиш бўйича улкан лойиҳани бошлади. Компания двигателларни алмаштирмасдан туриб, аэродинамикани яхшилаш орқали ёқилғи сарфини 1,2 фоизга камайтиришга эришмоқчи. Бу кичик кўрсаткич бўлиб туюлса-да, юзлаб самолётлар миқёсида миллионлаб литр авиакеросинни тежаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасида жами 240 та лайнер махсус аэродинамик элементлар — финлетлар билан жиҳозланади. Ушбу технология ixbt.com маълумотларига кўра, авиакомпания тарихидаги энг йирик аэродинамик янгиланиш ҳисобланади. Дельта Air Линес мутахассислари ушбу қарорни қабул қилишдан аввал 22 та самолётда реал парвоз шароитларида узоқ муддатли синовлар ўтказиб, кутилган натижага тўлиқ амин бўлишган.

Кичик деталларнинг катта самараси

Финлетлар — бу фюзеляжнинг дум қисмига ўрнатиладиган, узунлиги 64 см ва баландлиги 6,4 см бўлган кичик вертикал аэродинамик қирралардир. Улар ҳаво оқимининг самолёт корпуси бўйлаб силлиқ ўтишини таъминлайди, қаршиликни камайтиради ва дум қисмидаги турбулентликни пасайтиради. Ҳар бир лайнерга тўртта шундай элемент ўрнатилади: чап томонга учта ва ўнг томонга битта.

Қизиқарли жиҳати шундаки, ўнг томонда фақат битта финлет ўрнатилишига сабаб, у ердаги аэродинамик ҳолат ёрдамчи куч қурилмасининг ҳаво сўргичи туфайли қисман ўзгарганидир. Ушбу технология нафақат ёқилғини тежайди, балки самолётнинг дум қисмидаги тебранишларни (вибрация) ҳам камайтириб, конструкциянинг чидамлилигини оширишга хизмат қилади.

Ҳарбий муҳандисларнинг ишланмаси

Ушбу инновацион ечим Вортех Контрол Течнологиес (ВКТ) компанияси томонидан ишлаб чиқилган. Эътиборли жиҳати, мазкур компанияга Lockheed Martin корпорациясининг собиқ муҳандислари асос солган. Улар ўз вақтида К-130 Ҳеркулес ва К-17 Глобемастер ИИИ каби машҳур ҳарбий-транспорт самолётлари устида ишлаган тажрибали мутахассислардир.

Янги тизимнинг афзалликлари фақат ёқилғи тежаш билан чекланиб қолмайди:

  • Киел ва горизонтал стабилизатор орасидаги штатли уюрма генераторларидан воз кечиш имконияти туғилади;
  • Ҳавонинг умумий қаршилиги пасаяди;
  • Атроф-муҳитга чиқариладиган зарарли газлар миқдори камаяди;
  • Самолётнинг парвоз барқарорлиги яхшиланади.
Ҳозирги вақтда финлетлар Boeing 737-700, 737-800 ва 737-900EР моделларида қўллаш учун тегишли сертификатларга эга. Ўзбекистон авиация бозорида ҳам Boeing 737 оиласига мансуб самолётлар фаол ишлатилишини ҳисобга олсак, бундай технологик ечимлар келажакда маҳаллий авиакомпаниялар учун ҳам иқтисодий жиҳатдан жозибадор бўлиши мумкин.

Лойиҳа якунлангач, Дельта Air Линес ҳар йили ўн миллионлаб доллар маблағни тежаб қолишни режалаштирмоқда. Бу эса авиация саноатида ҳатто энг кичик аэродинамик ўзгаришлар ҳам глобал миқёсда қанчалик катта аҳамиятга эга эканлигини яна бир бор исботламоқда.

BoeingАвиацияТехнологияДельта Air ЛинесИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?Бугун, 16:21Коинот пойгасида янги иттифоқ: Amazon ва бошқа гигантлар СпасеКоннект ассоциациясини туздиКоинот пойгасида янги иттифоқ: Amazon ва бошқа гигантлар СпасеКоннект ассоциациясини туздиБугун, 15:54Олимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқдаОлимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқдаБугун, 15:23Чина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаЧина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаБугун, 14:54Samsung Galaxy S27 флагманларида нарх инқилоби: Exynos 2700 учун кураш бошландиSamsung Galaxy S27 флагманларида нарх инқилоби: Exynos 2700 учун кураш бошландиБугун, 14:27Гигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этдиГигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этдиБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди