Аирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқда

·0·Техно
Аирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқда

Дунёнинг энг йирик авиация корпорацияларидан бири бўлган Аирбус компанияси ўзининг энг оммабоп ва муваффақиятли А320 оиласига мансуб самолётлари ўрнини босувчи янги модел устида иш бошлаганини расман тасдиқлади. Мазкур лойиҳа авиация бозоридаги кучлар мувозанатини ўзгартириши ва йўловчи ташиш самарадорлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Авиатион Веек нашрига берган интервюсида Аирбус бош директори Гуиллауме Фаурй янги тор фюзеляжли самолётни ишлаб чиқиш жараёни 2030-йилда бошланишини маълум қилди. Компания ичида эАктион ишчи номи билан юритилаётган ушбу лойиҳа 2030-йилларнинг иккинчи ярмида тижорий фойдаланишга топширилиши режалаштирилган. Бу эса ҳозирда дунё авиациясининг "ишчи оти" ҳисобланган А320нео моделларининг даври аста-секин якунланишидан далолат беради.

Водородли двигателлардан воз кечилди

Лойиҳа доирасидаги энг муҳим янгиликлардан бири — Аирбус серияли йўловчи самолётларида водород ёқилғисидан фойдаланиш ғоясидан воз кечганидир. Аввалроқ компания экологик тоза водород технологияларига катта умид боғлаётган эди, бироқ ҳозирги вазиятда бу ёндашув ўзини оқламаслиги маълум бўлди. Гуиллауме Фаурйнинг тушунтиришича, бу қарор нафақат самолётни лойиҳалашдаги мураккабликлар, балки зарур инфратузилманинг йўқлиги билан ҳам боғлиқ.

Водород ишлаб чиқариш, уни етказиб бериш тизимининг шаклланмагани ва халқаро авиация қоидаларидаги ноаниқликлар Аирбус муҳандисларини мавжуд технологияларни босқичма-босқич такомиллаштириш йўлига қайтишга мажбур қилди. Эндиликда асосий эътибор аэродинамикани яхшилаш ва анъанавий, аммо ўта тежамкор двигателларни яратишга қаратилади.

Технологик янгиликлар ва КФМ РИСE двигатели

Янги платформа учун кўриб чиқилаётган энг истиқболли йўналишлардан бири — КФМ РИСE очиқ вентиляторли (Опен Фан) двигателлари ҳисобланади. Ушбу технология ҳозирги турбовентиляторли двигателларга қараганда ёқилғи сарфини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Ҳозирда ушбу двигател синов босқичида бўлиб, унинг самарадорлиги янги самолётнинг муваффақиятини белгилаб бериши мумкин.

Шунингдек, Аирбус анъанавий ёндашувдан воз кечиб, битта самолёт учун икки хил двигател танловини таклиф этмаслиги ҳам мумкин. Агар фақат битта ишлаб чиқарувчи белгиланган талабларга жавоб берадиган куч қурилмасини ярата олса, янги лайнер фақат ўша турдаги двигател билан жиҳозланади. Бу ишлаб чиқариш жараёнини соддалаштириш ва харажатларни камайтиришга хизмат қилади.

Янги модел бозорга чиққанидан сўнг ҳам А320нео ишлаб чиқарилиши тўхтаб қолмайди — ҳар икки авлод маълум вақт давомида параллел равишда йиғилади. Аирбус янги самолётларни нафақат Европадаги (Тулуза ва Гамбург) заводларида, балки АҚШ ва Хитойдаги корхоналарида ҳам йиғиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бу Ўзбекистон каби минтақавий авиаташувчилар учун ҳам келажакда янада тежамкор ва замонавий ҳаво кемаларига эга бўлиш имкониятини англатади.

АирбусАвиацияТехнологияСамолётА320
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Dragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентладиDragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентладиБугун, 17:20Дельта Air Линес юзлаб Boeing 737 самолётларида ёқилғи сарфини камайтириш йўлини топдиДельта Air Линес юзлаб Boeing 737 самолётларида ёқилғи сарфини камайтириш йўлини топдиБугун, 16:52Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?Бугун, 16:21Коинот пойгасида янги иттифоқ: Amazon ва бошқа гигантлар СпасеКоннект ассоциациясини туздиКоинот пойгасида янги иттифоқ: Amazon ва бошқа гигантлар СпасеКоннект ассоциациясини туздиБугун, 15:54Олимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқдаОлимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқдаБугун, 15:23Чина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаЧина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаБугун, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди