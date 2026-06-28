Аирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқда
Дунёнинг энг йирик авиация корпорацияларидан бири бўлган Аирбус компанияси ўзининг энг оммабоп ва муваффақиятли А320 оиласига мансуб самолётлари ўрнини босувчи янги модел устида иш бошлаганини расман тасдиқлади. Мазкур лойиҳа авиация бозоридаги кучлар мувозанатини ўзгартириши ва йўловчи ташиш самарадорлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Авиатион Веек нашрига берган интервюсида Аирбус бош директори Гуиллауме Фаурй янги тор фюзеляжли самолётни ишлаб чиқиш жараёни 2030-йилда бошланишини маълум қилди. Компания ичида эАктион ишчи номи билан юритилаётган ушбу лойиҳа 2030-йилларнинг иккинчи ярмида тижорий фойдаланишга топширилиши режалаштирилган. Бу эса ҳозирда дунё авиациясининг "ишчи оти" ҳисобланган А320нео моделларининг даври аста-секин якунланишидан далолат беради.
Водородли двигателлардан воз кечилдиЛойиҳа доирасидаги энг муҳим янгиликлардан бири — Аирбус серияли йўловчи самолётларида водород ёқилғисидан фойдаланиш ғоясидан воз кечганидир. Аввалроқ компания экологик тоза водород технологияларига катта умид боғлаётган эди, бироқ ҳозирги вазиятда бу ёндашув ўзини оқламаслиги маълум бўлди. Гуиллауме Фаурйнинг тушунтиришича, бу қарор нафақат самолётни лойиҳалашдаги мураккабликлар, балки зарур инфратузилманинг йўқлиги билан ҳам боғлиқ.
Водород ишлаб чиқариш, уни етказиб бериш тизимининг шаклланмагани ва халқаро авиация қоидаларидаги ноаниқликлар Аирбус муҳандисларини мавжуд технологияларни босқичма-босқич такомиллаштириш йўлига қайтишга мажбур қилди. Эндиликда асосий эътибор аэродинамикани яхшилаш ва анъанавий, аммо ўта тежамкор двигателларни яратишга қаратилади.
Технологик янгиликлар ва КФМ РИСE двигателиЯнги платформа учун кўриб чиқилаётган энг истиқболли йўналишлардан бири — КФМ РИСE очиқ вентиляторли (Опен Фан) двигателлари ҳисобланади. Ушбу технология ҳозирги турбовентиляторли двигателларга қараганда ёқилғи сарфини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Ҳозирда ушбу двигател синов босқичида бўлиб, унинг самарадорлиги янги самолётнинг муваффақиятини белгилаб бериши мумкин.
Шунингдек, Аирбус анъанавий ёндашувдан воз кечиб, битта самолёт учун икки хил двигател танловини таклиф этмаслиги ҳам мумкин. Агар фақат битта ишлаб чиқарувчи белгиланган талабларга жавоб берадиган куч қурилмасини ярата олса, янги лайнер фақат ўша турдаги двигател билан жиҳозланади. Бу ишлаб чиқариш жараёнини соддалаштириш ва харажатларни камайтиришга хизмат қилади.
Янги модел бозорга чиққанидан сўнг ҳам А320нео ишлаб чиқарилиши тўхтаб қолмайди — ҳар икки авлод маълум вақт давомида параллел равишда йиғилади. Аирбус янги самолётларни нафақат Европадаги (Тулуза ва Гамбург) заводларида, балки АҚШ ва Хитойдаги корхоналарида ҳам йиғиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бу Ўзбекистон каби минтақавий авиаташувчилар учун ҳам келажакда янада тежамкор ва замонавий ҳаво кемаларига эга бўлиш имкониятини англатади.
…