Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда

·36·Техно
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда

Мобил технологиялар оламида ретро услубдаги қурилмаларни замонавий талқинларда қайта тиклаш анъанаси давом этмоқда. Нокиа бренди остида телефонлар ишлаб чиқарувчи ҲМД компанияси ўз вақтида жуда оммалашган Аша туркумини қайта тирилтиришга қарор қилди. Компаниянинг расмий сертификатлаштириш базасида ҲМД ТА-1779 (Тйпе ҲМД Аша 305) индексига эга янги қурилма пайдо бўлди, бу эса афсонавий моделнинг замонавий талқини яқин орада тақдим этилишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, оригинал Нокиа Аша 305 модели илк бор 2011-йилда бозорга чиқарилган эди. Ўша пайтда Сериес 40 платформасида ишлаган ушбу ихчам сенсорли телефон оддий тугмачали аппаратлар ва мураккаб смартфонлар ўртасидаги ўзига хос "кўприк" вазифасини ўтаган. Ҳозирги кунда ҲМД ушбу концепцияни янги технологик даражага олиб чиқишни мақсад қилган.

Замонавий технологиялар ва классик дизайн уйғунлиги

Янги авлод Нокиа Аша 305 қурилмасининг асосий хусусиятларидан бири бу 4G ЛТE тармоқларини қўллаб-қувватлашидир. Бу эса фойдаланувчиларга нафақат қўнғироқлар қилиш, балки замонавий мессенжерлар ва интернет хизматларидан тезкор фойдаланиш имконини беради. Ixbt.com маълумотига кўра, янги модел 2025-йил охирида тақдим этилган ҲМД Тоуч 4G қурилмаси билан ўхшаш техник кўрсаткичларга эга бўлиши кутилмоқда.

Тахминий техник хусусиятлар қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • 3,2 дюймли сенсорли экран;
  • Унисок Т127 процессори;
  • 64 МБ тезкор ва 128 МБ ички хотира (кенгайтириш имконияти билан);
  • USB-C порти ва 1950 мА·соат сиғимли олинадиган аккумулятор;
  • Тоуч ОС енгиллаштирилган операцион тизими.

Қизиғи шундаки, "Аша" сўзи ҳинди тилидан таржима қилинганда "умид" деган маънони англатади. Ўз вақтида ушбу туркум ривожланаётган бозорлар, жумладан, Ўзбекистон учун ҳам энг ҳамёнбоп ва сифатли сенсорли ечимлардан бири бўлган эди. Янги моделнинг пайдо бўлиши соддалик ва чидамлиликни қадрловчи фойдаланувчилар учун айни муддао бўлиши мумкин.

ҲМД компанияси сўнгги йилларда Нокиа 3310, 8110 ва 6310 каби классик моделларни муваффақиятли янгилади. Гизмочина нашри таҳлилчиларининг фикрича, Аша 305 нинг қайтиши компаниянинг ретро-стратегиясидаги навбатдаги муҳим қадамдир. Бу каби қурилмалар одатда иккинчи телефон сифатида ёки рақамли детоксни хоҳловчилар орасида юқори талабга эга бўлади.

Ҳозирча янги Нокиа Аша 305 моделининг аниқ сотувга чиқиш санаси ва нархи расман эълон қилинмаган. Бироқ, сертификатлаштириш жараёнидан ўтганлиги қурилманинг оммавий ишлаб чиқаришга тайёрлигини англатади. Катта эҳтимол билан, ушбу телефон яқин ойларда жаҳон бозорларида, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам пайдо бўлади.

НокиаАшаҲМДСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилдиХитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилдиБугун, 10:582000 йиллик сир фош бўлди: Везувий кули остида қолган қадимий битиклар илк бор ўқилди2000 йиллик сир фош бўлди: Везувий кули остида қолган қадимий битиклар илк бор ўқилдиБугун, 09:54Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқландиГеомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқландиБугун, 03:56Канада полицияси сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат сабабли можарога аралашдиКанада полицияси сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат сабабли можарога аралашдиБугун, 03:24Калифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирдиКалифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирдиБугун, 02:54Об-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топдиОб-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топдиБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди