Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Мобил технологиялар оламида ретро услубдаги қурилмаларни замонавий талқинларда қайта тиклаш анъанаси давом этмоқда. Нокиа бренди остида телефонлар ишлаб чиқарувчи ҲМД компанияси ўз вақтида жуда оммалашган Аша туркумини қайта тирилтиришга қарор қилди. Компаниянинг расмий сертификатлаштириш базасида ҲМД ТА-1779 (Тйпе ҲМД Аша 305) индексига эга янги қурилма пайдо бўлди, бу эса афсонавий моделнинг замонавий талқини яқин орада тақдим этилишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, оригинал Нокиа Аша 305 модели илк бор 2011-йилда бозорга чиқарилган эди. Ўша пайтда Сериес 40 платформасида ишлаган ушбу ихчам сенсорли телефон оддий тугмачали аппаратлар ва мураккаб смартфонлар ўртасидаги ўзига хос "кўприк" вазифасини ўтаган. Ҳозирги кунда ҲМД ушбу концепцияни янги технологик даражага олиб чиқишни мақсад қилган.
Замонавий технологиялар ва классик дизайн уйғунлигиЯнги авлод Нокиа Аша 305 қурилмасининг асосий хусусиятларидан бири бу 4G ЛТE тармоқларини қўллаб-қувватлашидир. Бу эса фойдаланувчиларга нафақат қўнғироқлар қилиш, балки замонавий мессенжерлар ва интернет хизматларидан тезкор фойдаланиш имконини беради. Ixbt.com маълумотига кўра, янги модел 2025-йил охирида тақдим этилган ҲМД Тоуч 4G қурилмаси билан ўхшаш техник кўрсаткичларга эга бўлиши кутилмоқда.
Тахминий техник хусусиятлар қуйидагиларни ўз ичига олади:
- 3,2 дюймли сенсорли экран;
- Унисок Т127 процессори;
- 64 МБ тезкор ва 128 МБ ички хотира (кенгайтириш имконияти билан);
- USB-C порти ва 1950 мА·соат сиғимли олинадиган аккумулятор;
- Тоуч ОС енгиллаштирилган операцион тизими.
Қизиғи шундаки, "Аша" сўзи ҳинди тилидан таржима қилинганда "умид" деган маънони англатади. Ўз вақтида ушбу туркум ривожланаётган бозорлар, жумладан, Ўзбекистон учун ҳам энг ҳамёнбоп ва сифатли сенсорли ечимлардан бири бўлган эди. Янги моделнинг пайдо бўлиши соддалик ва чидамлиликни қадрловчи фойдаланувчилар учун айни муддао бўлиши мумкин.
ҲМД компанияси сўнгги йилларда Нокиа 3310, 8110 ва 6310 каби классик моделларни муваффақиятли янгилади. Гизмочина нашри таҳлилчиларининг фикрича, Аша 305 нинг қайтиши компаниянинг ретро-стратегиясидаги навбатдаги муҳим қадамдир. Бу каби қурилмалар одатда иккинчи телефон сифатида ёки рақамли детоксни хоҳловчилар орасида юқори талабга эга бўлади.
Ҳозирча янги Нокиа Аша 305 моделининг аниқ сотувга чиқиш санаси ва нархи расман эълон қилинмаган. Бироқ, сертификатлаштириш жараёнидан ўтганлиги қурилманинг оммавий ишлаб чиқаришга тайёрлигини англатади. Катта эҳтимол билан, ушбу телефон яқин ойларда жаҳон бозорларида, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам пайдо бўлади.
…