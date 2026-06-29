Британия йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олди

·0·Авто
Британия йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олди

Буюк Британия йўл инфратузилмаси сўнгги йилларда жиддий инқирозга юз тутмоқда. Мамлакат бўйлаб бир миллиондан ортиқ чуқурлар пайдо бўлгани ва ҳар бир мил масофага ўртача олтита носозлик тўғри келаётгани соҳа мутахассисларини хавотирга солмоқда. Энг ёмони, экспертлар бу муаммони ҳал қилишда ўн йиллар давомида нотўғри стратегия танланганини тан олишмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирда Британия ҳукумати вазиятни ўнглаш учун келгуси тўрт йилга 7,3 миллиард фунт-стерлинг миқдорида маблағ ажратди. Бу маблағлар шунчаки пайдо бўлган чуқурларни ёпишга эмас, балки йўлларни узоқ муддатли сақлаш стратегиясига йўналтирилиши кўзда тутилган. Маҳаллий кенгашлар энди реактив ёндашувдан, яни муаммо чиққанда уни тузатишдан воз кечиб, профилактик чораларга ўтиши талаб этилмоқда.

Нега таъмирлаш ишлари самара бермаяпти?

Ноттингем университети доценти Ник Томнинг сўзларига кўра, Британиядаги кўплаб йўл таъмирлаш ишлари узоқ муддатга мўлжалланмаган. Айниқса, қиш мавсумида амалга ошириладиган ишлар шунчаки фавқулодда чора бўлиб, атроф-муҳит юзасини тайёрламасдан, арзон материаллар билан бажарилади. Бундай "ямоқлар" кўпи билан бир неча ойга чидайди, холос.

Мутахассиснинг тушунтиришича, қишки таъмирлашда асосан совуқ асфальт аралашмаларидан фойдаланилади. Бу усул нам ва совуқ ҳавода ишлаш имконини берса-да, чидамлилик борасида жуда заиф. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қишда қилинган таъмирлаш ишларида тошларнинг йўл юзасидан кўчиб кетиши ва қатламнинг емирилиши эҳтимоли жуда юқори.

Стратегик хато: Шовқин камайди, лекин сифат йўқолди

Бундан чорак аср муқаддам Британия йўл қурилишида Ҳот Роллед Аспҳалт (HRА) технологиясидан воз кечиб, юпқа қатламли сирт тизимларига ўтишга қарор қилинган эди. Ўшанда бу қарор йўллардаги шовқинни камайтириш ва ёмғир пайтида сув сачрашини олдини олиш мақсадида қабул қилинган. Бироқ, айнан шу ўзгариш бугунги кунда йўлларнинг тезда яроқсиз ҳолга келишига асосий сабаб бўлгани айтилмоқда.

Британиялик ҳайдовчилар Германия, Франция ёки Нидерландия каби қўшни давлатлардан қайтгач, ўз мамлакатларидаги йўлларнинг аянчли ҳолатидан шикоят қилишлари одатий ҳолга айланган. Мазкур давлатларда йўл қопламасининг сифати ва уни сақлаш методикаси Британияникидан тубдан фарқ қилади. Ўзбекистон шароитида ҳам йўл қурилишида иқлим ва материал сифатига эътибор бериш қанчалик муҳимлиги Британия мисолида яққол кўриниб турибди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Британия йўлларини сақлаб қолиш учун фақат маблағ эмас, балки ўн йиллик хатолардан хулоса чиқарган ҳолда технологик ёндашувни ўзгартириш зарур. Акс ҳолда, миллиардлаб фунт сарфланган таъмирлаш ишлари биринчи қишки совуқларданоқ ўз кучини йўқотаверади.

Буюк БританияЙўл ҚурилишиАвтомобилИнфратузилмаАсфальт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

V8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегиясиV8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегиясиБугун, 09:59Toyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотларToyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотларБугун, 00:58Буғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришдиБуғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришдиКеча, 21:20AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати биланAvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати биланКеча, 20:25Ретро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилРетро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилКеча, 20:00BMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқадиBMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқадиКеча, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси