Mercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкин
Германиянинг автомобилсозлик гиганти Mercedes-Benz ўзининг молиявий барқарорлигини сақлаб қолиш мақсадида кескин тежамкорлик чораларини кўрмоқда. Компания раҳбарияти Германиядаги 90 мингга яқин ишчи-хизматчиларнинг меҳнат шароитларини қайта кўриб чиқишни режалаштираётгани маълум бўлди. Ушбу ўзгаришлар нафақат маошлар, балки иш вақтининг давомийлигига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аутомобилвоче нашри берган маълумотларга кўра, Mercedes-Benz жамоавий шартномада кўзда тутилган навбатдаги мукофот пулларини тўлашни кечиктиришни кўриб чиқмоқда. Ходимларнинг ойлик маошидан тахминан 18 фоизни ташкил этадиган ушбу тўловлар дастлаб жорий йилнинг июль ойида амалга оширилиши керак эди, бироқ эндиликда бу муддат келгуси йилга кўчирилиши мумкин. Энг эътиборли жиҳати шундаки, бундай қарор касаба уюшмалари билан келишилмаган ҳолда қабул қилинган.
Иш вақти ошади, маош эса ўзгармайдиКомпания ичидаги муҳокамаларга кўра, стандарт иш ҳафтасини амалдаги 35 соатдан 40 соатга қадар узайтириш таклиф этилмоқда. Бунда ходимларнинг иш ҳақи миқдори ўзгаришсиз қолади. Агар ушбу сценарий амалга ошса, ҳар бир ишчи йилига қўшимча 260 соат бепул меҳнат қилишига тўғри келади. Бу эса ходимлар орасида жиддий норозиликларга сабаб бўлиши кутилмоқда.
Mercedes-Benz ишлаб чиқариш кенгаши раиси ушбу ташаббусларга кескин қарши чиқди. Унинг таъкидлашича, бундай чоралар компаниянинг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилмайди. Аксинча, бренднинг барқарор ривожланиши учун ходимларга ортиқча юклама бериш эмас, балки инновациялар, жозибадор моделлар ва малакали мутахассисларни қўллаб-қувватлаш зарур.
Европа автомобил саноатидаги бу каби инқирозли ҳолатлар фақат Mercedes-Benz билан чекланиб қолмаяпти. Аввалроқ Volkswagen концерни Германиядаги тўртта заводини ёпиши ва 100 мингга яқин ходимини ишдан бўшатиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бу минтақадаги анъанавий автомобил ишлаб чиқарувчилар жиддий босим остида эканидан далолат беради.
Инқирознинг асосий сабаблариЭкспертларнинг фикрича, Европа брендларининг молиявий кўрсаткичлари пасайишига бир нечта омиллар таъсир кўрсатмоқда:
- Импорт божларининг юқорилиги ва савдо тўсиқлари;
- Электромобилларга бўлган талабнинг кутилганидан пастлиги;
- Компания учун стратегик муҳим ҳисобланган Хитой бозоридаги сотувларнинг кескин камайиши.
Рақамлар ҳам вазиятнинг жиддийлигини тасдиқламоқда. 2025-йил якунларига кўра, Mercedes-Benz Карс бўлинмасининг операцион фойдаси 8,7 миллиард евродан 4,8 миллиард еврога тушиб кетган. Бутун гуруҳнинг умумий фойдаси эса 13,7 миллиарддан 8,2 миллиард еврогача камайган. Бу эса раҳбариятни харажатларни оптималлаштириш бўйича қатъий чоралар кўришга мажбур қилмоқда.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу янгиликлар аҳамиятли, чунки Mercedes-Benz каби премиум брендларнинг глобал стратегиясидаги ўзгаришлар ва нарх сиёсати бевосита экспорт бозорларига, жумладан, Марказий Осиё минтақасига ҳам таъсир ўтказиши мумкин. Ҳозирча компания харажатларни қисқартириш орқали ўзининг молиявий барқарорлигини тиклашга ҳаракат қилмоқда.
…