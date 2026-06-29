Mercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкин

·0·Авто
Mercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкин

Германиянинг автомобилсозлик гиганти Mercedes-Benz ўзининг молиявий барқарорлигини сақлаб қолиш мақсадида кескин тежамкорлик чораларини кўрмоқда. Компания раҳбарияти Германиядаги 90 мингга яқин ишчи-хизматчиларнинг меҳнат шароитларини қайта кўриб чиқишни режалаштираётгани маълум бўлди. Ушбу ўзгаришлар нафақат маошлар, балки иш вақтининг давомийлигига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аутомобилвоче нашри берган маълумотларга кўра, Mercedes-Benz жамоавий шартномада кўзда тутилган навбатдаги мукофот пулларини тўлашни кечиктиришни кўриб чиқмоқда. Ходимларнинг ойлик маошидан тахминан 18 фоизни ташкил этадиган ушбу тўловлар дастлаб жорий йилнинг июль ойида амалга оширилиши керак эди, бироқ эндиликда бу муддат келгуси йилга кўчирилиши мумкин. Энг эътиборли жиҳати шундаки, бундай қарор касаба уюшмалари билан келишилмаган ҳолда қабул қилинган.

Иш вақти ошади, маош эса ўзгармайди

Компания ичидаги муҳокамаларга кўра, стандарт иш ҳафтасини амалдаги 35 соатдан 40 соатга қадар узайтириш таклиф этилмоқда. Бунда ходимларнинг иш ҳақи миқдори ўзгаришсиз қолади. Агар ушбу сценарий амалга ошса, ҳар бир ишчи йилига қўшимча 260 соат бепул меҳнат қилишига тўғри келади. Бу эса ходимлар орасида жиддий норозиликларга сабаб бўлиши кутилмоқда.

Mercedes-Benz ишлаб чиқариш кенгаши раиси ушбу ташаббусларга кескин қарши чиқди. Унинг таъкидлашича, бундай чоралар компаниянинг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилмайди. Аксинча, бренднинг барқарор ривожланиши учун ходимларга ортиқча юклама бериш эмас, балки инновациялар, жозибадор моделлар ва малакали мутахассисларни қўллаб-қувватлаш зарур.

Европа автомобил саноатидаги бу каби инқирозли ҳолатлар фақат Mercedes-Benz билан чекланиб қолмаяпти. Аввалроқ Volkswagen концерни Германиядаги тўртта заводини ёпиши ва 100 мингга яқин ходимини ишдан бўшатиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бу минтақадаги анъанавий автомобил ишлаб чиқарувчилар жиддий босим остида эканидан далолат беради.

Инқирознинг асосий сабаблари

Экспертларнинг фикрича, Европа брендларининг молиявий кўрсаткичлари пасайишига бир нечта омиллар таъсир кўрсатмоқда:
  • Импорт божларининг юқорилиги ва савдо тўсиқлари;
  • Электромобилларга бўлган талабнинг кутилганидан пастлиги;
  • Компания учун стратегик муҳим ҳисобланган Хитой бозоридаги сотувларнинг кескин камайиши.

Рақамлар ҳам вазиятнинг жиддийлигини тасдиқламоқда. 2025-йил якунларига кўра, Mercedes-Benz Карс бўлинмасининг операцион фойдаси 8,7 миллиард евродан 4,8 миллиард еврога тушиб кетган. Бутун гуруҳнинг умумий фойдаси эса 13,7 миллиарддан 8,2 миллиард еврогача камайган. Бу эса раҳбариятни харажатларни оптималлаштириш бўйича қатъий чоралар кўришга мажбур қилмоқда.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу янгиликлар аҳамиятли, чунки Mercedes-Benz каби премиум брендларнинг глобал стратегиясидаги ўзгаришлар ва нарх сиёсати бевосита экспорт бозорларига, жумладан, Марказий Осиё минтақасига ҳам таъсир ўтказиши мумкин. Ҳозирча компания харажатларни қисқартириш орқали ўзининг молиявий барқарорлигини тиклашга ҳаракат қилмоқда.

Mercedes-BenzАвтомобилИнқирозГерманияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британия йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олдиБритания йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олдиБугун, 10:58V8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегиясиV8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегиясиБугун, 09:59Toyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотларToyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотларБугун, 00:58Буғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришдиБуғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришдиКеча, 21:20AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати биланAvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати биланКеча, 20:25Ретро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилРетро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилКеча, 20:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси