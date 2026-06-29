2000 йиллик сир фош бўлди: Везувий кули остида қолган қадимий битиклар илк бор ўқилди

·0·Техно
2000 йиллик сир фош бўлди: Везувий кули остида қолган қадимий битиклар илк бор ўқилди

Милодий 79-йилда Везувий вулқонининг отилиши Помпей ва Геркуланум шаҳарларини бутунлай йўқ қилган бўлса-да, ўша даврнинг ноёб кутубхоналарини вулқон кули остида асраб қолган эди. Геркуланумдаги “Папируслар вилласи”да топилган юзлаб ўрамлар юқори ҳарорат туфайли кўмирга айланган ва уларни жисмоний очишга уриниш матнларнинг бутунлай йўқ бўлиб кетишига олиб келарди. Бироқ, замонавий технологиялар ёрдамида олимлар илк бор битта ўрамни унга зарар етказмасдан тўлиқ ўқишга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Весувиус Чалленге халқаро лойиҳаси доирасида амалга оширилган ушбу тадқиқотда ПҲерк. 1667 рақамли, узунлиги 1,4 метрга тенг бўлган папирус ўрами рақамли усулда “ёйилди”. Бу жараёнда ЭСРФ (Эуропеан Сйнчротрон Радиатион Фасилитй) марказининг юқори энергияли рентген микротомографияси ва сунъий интеллект алгоритмларидан фойдаланилди. Мазкур ютуқ антик давр тарихини ўрганишда янги даврни очиб беради, чунки шу вақтгача бу каби экспонатларни очиш имконсиз деб ҳисобланиб келинган.

Сунъий интеллект ва виртуал реконструкция

Тадқиқотчилар папирус қатламларини бир-биридан ажратиш учун фазали-контрастли микротомография усулини қўллашди. Бу усул нафақат материалнинг зичлигини, балки рентген нурларининг ўтишидаги кичик ўзгаришларни ҳам қайд этади. Олинган уч ўлчамли маълумотлар махсус геометрик тўр кўринишида қайта ишланиб, сўнгра икки ўлчамли текисликка ўтказилди. Бу жараён папирусни жисмонан қўл билан очишни тўлиқ симуляция қилади.

Матнни тиклашда ннУ-Нет каби нейротармоқ архитектуралари ҳал қилувчи рол ўйнади. Сунъий интеллект папирус юзасидаги сиёҳ изларини, ҳатто улар кўмирга айланган қоғоз билан бир хил рангда бўлса ҳам, микроскопик даражада аниқлади. Муҳими шундаки, машинали ўрганиш моделлари матнни ўзи “тўқиб” чиқармайди, балки фақат визуал белгиларни кучайтириб беради. Якуний матнни эса мутахассис-папирологлар таҳлил қилиб, мазмунини тиклашди.

Стоицизм ва қадимий фалсафа

Қайта тикланган матн юнон тилидаги фалсафий трактат бўлиб, у стоицизм анъаналари билан боғлиқ экани тахмин қилинмоқда. Асарда этика, инсон хатти-ҳаракатларининг табиати, ички интилишлар ва маънавий камолот масалалари муҳокама қилинган. Матн парчаларида қадимий олим Аристокреоннинг номи тилга олинади. У стоицизм фалсафасининг асосий вакилларидан бири бўлган Хрисиппнинг қариндоши ҳисобланган.

Весувиус Чалленге лойиҳаси 2023-йилда бошланган бўлиб, у бутун дунёдаги физиклар, муҳандислар ва сунъий интеллект бўйича мутахассисларни бирлаштирди. Тадқиқотчиларнинг сўзларига кўра, ишлаб чиқилган услуб нафақат битта артефакт, балки “Папируслар вилласи”даги бутун коллекция учун қўлланилиши мумкин. Бу эса яқин йилларда антик дунёга оид ўнлаб, балки юзлаб янги асарларнинг қайта кашф этилишини англатади.

Ушбу технологик ютуқ тарихий меросни сақлашда инқилобий қадам бўлди. Агар илгари археологлар қимматли маълумотни олиш учун экспонатни йўқ қилиш хавфи билан юзлашган бўлса, энди рақамли сканерлаш ва нейротармоқлар ёрдамида энг нозик қоғозларни ҳам “тирилиши” мумкин. ixbt.com маълумотларига кўра, мазкур лойиҳа антик давр мутафаккирларининг бизгача етиб келмаган асарларини ўқиш имконини берувчи ягона ишончли усулга айланди.

ВезувийСунъий IntelлектАрхеологияТехнологияТарих
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқландиГеомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқландиБугун, 03:56Канада полицияси сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат сабабли можарога аралашдиКанада полицияси сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат сабабли можарога аралашдиБугун, 03:24Калифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирдиКалифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирдиБугун, 02:54Об-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топдиОб-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топдиБугун, 02:27Коинот харитаси янгиланди: Эуклид телескопи Сомон йўли марказининг мисли кўрилмаган суратини олдиКоинот харитаси янгиланди: Эуклид телескопи Сомон йўли марказининг мисли кўрилмаган суратини олдиБугун, 00:28Сунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтардиСунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтардиБугун, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди