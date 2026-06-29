Ўзбекистонда АИ-92 ва АИ-95 бензини танқислиги кузатилмоқда
Россия ички ёқилғи бозоридаги вазият ва экспортга қўйилган вақтинчалик чекловлар ортидан Ўзбекистонга бензин етказиб бериш кескин камайгани ҳақида хабарлар тарқалди.
Россия ҳукумати автомобиль бензини экспортига доир чекловларни 2026 йил 31 июлга қадар кучайтирган. Расмий қарорда бу чора ички бозорда барқарорликни сақлаш, мавсумий талаб ва нефть нархининг ўсиши билан изоҳланган. Бироқ ҳукуматлараро келишувлар асосидаги етказиб беришлар чекловдан мустасно экани ҳам қайд этилган.
Айни пайтда Ўзбекистондаги айрим йирик тармоқли АЁҚШларда, жумладан Тошкентдаги брендли шохобчаларда АИ-92 ва АИ-95 бензини савдоси деярли тўхтагани айтилмоқда.
Импорт бензинидаги узилиш қанча давом этиши ҳозирча номаълум. Ўзбекистоннинг ваколатли идоралари Россиядан бензин етказиб бериш бутунлай тўхтатилгани ёки ички бозорда расмий танқислик юзага келгани ҳақида ҳозирча алоҳида баёнот бермаган.
…