V8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегияси
Автомобил саноатида сўнгги йилларда кузатилган ёппасига электрлаштириш ва кичик ҳажмли моторларга ўтиш тенденцияси кутилмаган бурилишга дуч келди. Дунёнинг етакчи автогигантлари ва ҳашаматли автомобил ишлаб чиқарувчилари ўз моделлар қаторига афсонавий V8 двигателларини қайта киритишни бошладилар. Бу қарор нафақат техник зарурият, балки юқори тоифадаги харидорларнинг ҳиссиётга бой ҳайдаш тажрибасига бўлган талаби билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
АҚШ регуляторлари томонидан экологик меъёрларга нисбатан берилган маълум енгилликлар ва "яшил" технологияларга ўтиш суръатининг секинлашиши ишлаб чиқарувчиларга маневр қилиш учун имконият яратди. Stellantis, Лотус ва Mercedes-Benz каби брендлар ўзларининг флагман моделларида саккиз цилиндрли куч агрегатларини қайта тиклаш бўйича ишларни бошлаб юборган. Бу ҳақда соҳа нашрлари, жумладан, хорижий автомобил экспертлари маълумот бермоқда.
Харидорлар ҳиссиётни афзал кўрмоқдаМазкур ўзгаришнинг асосий сабабларидан бири — ҳашаматли сегмент харидорларининг консерватив қарашларидир. Кўплаб бой мижозлар электромобилларнинг жимгина ҳаракатланишидан кўра, анъанавий V8 двигателининг ўзига хос овози ва қувватини афзал кўришмоқда. Ишлаб чиқарувчилар мижозларнинг ушбу хоҳишини инобатга олган ҳолда, ҳатто аввалроқ воз кечилган лойиҳаларга ҳам қайтишмоқда.
Масалан, Mercedes-Benz ўзининг баъзи спорт моделлари ва юқори тоифадаги седанларида V8 двигателларини сақлаб қолиш ёки янгиланган кўринишда қайтаришни режалаштирмоқда. Бу бренднинг содиқ мухлислари учун кутилган янгилик бўлди, чунки тўрт цилиндрли гибрид тизимлар ҳар доим ҳам кутилган ҳаяжонни бера олмаган эди.
Хитой бозоридаги янги тенденцияҚизиқарли жиҳати шундаки, ҳатто электромобиллар пойгасида етакчилик қилаётган Хитой автомобилсозлари ҳам V8 двигателларига қизиқиш билдирмоқда. Янги ташкил этилган бир қатор Хитой брендлари ўзларининг илк саккиз цилиндрли двигателлари устида иш олиб боришмоқда. Бу уларга халқаро бозорда Mercedes-Benz, BMW ва Audi каби гигантлар билан рақобатлашишда қўшимча имконият беради.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам V8 двигателли машиналар ҳамиша алоҳида мавқега эга бўлиб келган. Toyota Land Cruiser, Chevrolet Tahoe ёки Mercedes-Benz G-Class каби моделлар айнан шу турдаги моторлари сабабли юқори баҳоланади. Глобал миқёсда ушбу двигателларнинг қайтиши, маҳаллий бозорда ҳам юқори қувватли ва нуфузли автомобиллар таклифи сақланиб қолишини англатади.
Хулоса қилиб айтганда, тўлиқ электрлаштириш даври ҳали етиб келгани йўқ. Ички ёнув двигателлари, хусусан, уларнинг энг кучли вакиллари бўлган V8 агрегатлари замонавий технологиялар билан уйғунлашган ҳолда ўз ўрнини мустаҳкамламоқда. Бу автомобил ишқибозлари учун ҳақиқий ҳайдаш завқини сақлаб қолиш имкониятидир.
…