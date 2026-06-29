V8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегияси

·0·Авто
V8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегияси

Автомобил саноатида сўнгги йилларда кузатилган ёппасига электрлаштириш ва кичик ҳажмли моторларга ўтиш тенденцияси кутилмаган бурилишга дуч келди. Дунёнинг етакчи автогигантлари ва ҳашаматли автомобил ишлаб чиқарувчилари ўз моделлар қаторига афсонавий V8 двигателларини қайта киритишни бошладилар. Бу қарор нафақат техник зарурият, балки юқори тоифадаги харидорларнинг ҳиссиётга бой ҳайдаш тажрибасига бўлган талаби билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

АҚШ регуляторлари томонидан экологик меъёрларга нисбатан берилган маълум енгилликлар ва "яшил" технологияларга ўтиш суръатининг секинлашиши ишлаб чиқарувчиларга маневр қилиш учун имконият яратди. Stellantis, Лотус ва Mercedes-Benz каби брендлар ўзларининг флагман моделларида саккиз цилиндрли куч агрегатларини қайта тиклаш бўйича ишларни бошлаб юборган. Бу ҳақда соҳа нашрлари, жумладан, хорижий автомобил экспертлари маълумот бермоқда.

Харидорлар ҳиссиётни афзал кўрмоқда

Мазкур ўзгаришнинг асосий сабабларидан бири — ҳашаматли сегмент харидорларининг консерватив қарашларидир. Кўплаб бой мижозлар электромобилларнинг жимгина ҳаракатланишидан кўра, анъанавий V8 двигателининг ўзига хос овози ва қувватини афзал кўришмоқда. Ишлаб чиқарувчилар мижозларнинг ушбу хоҳишини инобатга олган ҳолда, ҳатто аввалроқ воз кечилган лойиҳаларга ҳам қайтишмоқда.

Масалан, Mercedes-Benz ўзининг баъзи спорт моделлари ва юқори тоифадаги седанларида V8 двигателларини сақлаб қолиш ёки янгиланган кўринишда қайтаришни режалаштирмоқда. Бу бренднинг содиқ мухлислари учун кутилган янгилик бўлди, чунки тўрт цилиндрли гибрид тизимлар ҳар доим ҳам кутилган ҳаяжонни бера олмаган эди.

Хитой бозоридаги янги тенденция

Қизиқарли жиҳати шундаки, ҳатто электромобиллар пойгасида етакчилик қилаётган Хитой автомобилсозлари ҳам V8 двигателларига қизиқиш билдирмоқда. Янги ташкил этилган бир қатор Хитой брендлари ўзларининг илк саккиз цилиндрли двигателлари устида иш олиб боришмоқда. Бу уларга халқаро бозорда Mercedes-Benz, BMW ва Audi каби гигантлар билан рақобатлашишда қўшимча имконият беради.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам V8 двигателли машиналар ҳамиша алоҳида мавқега эга бўлиб келган. Toyota Land Cruiser, Chevrolet Tahoe ёки Mercedes-Benz G-Class каби моделлар айнан шу турдаги моторлари сабабли юқори баҳоланади. Глобал миқёсда ушбу двигателларнинг қайтиши, маҳаллий бозорда ҳам юқори қувватли ва нуфузли автомобиллар таклифи сақланиб қолишини англатади.

Хулоса қилиб айтганда, тўлиқ электрлаштириш даври ҳали етиб келгани йўқ. Ички ёнув двигателлари, хусусан, уларнинг энг кучли вакиллари бўлган V8 агрегатлари замонавий технологиялар билан уйғунлашган ҳолда ўз ўрнини мустаҳкамламоқда. Бу автомобил ишқибозлари учун ҳақиқий ҳайдаш завқини сақлаб қолиш имкониятидир.

V8АвтомобилMercedes-BenzТехнологияДвигател
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотларToyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотларБугун, 00:58Буғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришдиБуғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришдиКеча, 21:20AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати биланAvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати биланКеча, 20:25Ретро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилРетро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилКеча, 20:00BMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқадиBMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқадиКеча, 19:57Mazda 3: Оила учун мўлжалланган MX-5 ва ҳайдовчиларнинг сўнгги умидиMazda 3: Оила учун мўлжалланган MX-5 ва ҳайдовчиларнинг сўнгги умидиКеча, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси