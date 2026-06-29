Хитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилди

·0·Техно
Хитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилди

Хитойнинг етакчи телекоммуникация компаниялари дунёда илк бор бўшлиқли (ички қисми ҳаво билан тўлдирилган) оптик толали алоқа тизимини дала шароитида муваффақиятли синовдан ўтказди. Ушбу технологик ютуқ маълумотларни узатиш тезлиги ва сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Чина Телеком, ЁФК ва Деколи компаниялари ҳамкорлигида амалга оширилган лойиҳа доирасида секундига 51,3 терабит маълумот узатишга эришилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотнинг энг муҳим жиҳати шундаки, бундай улкан ҳажмдаги маълумотлар қарийб 206 километр масофага ҳеч қандай оралиқ сигнал кучайтиргичларсиз юборилди. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда мавжуд бўлган анъанавий оптик толали тармоқларнинг имкониятларидан сезиларли даражада юқори ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, тажриба дунёдаги энг йирик тижорий трансчегаравий бўшлиқли толали алоқа линиясида ўтказилган.

Янги технологиянинг афзалликлари

Анъанавий оптик толали кабелларда ёруғлик сигнали шиша тола орқали ҳаракатланади. Бўшлиқли конструкцияда эса сигнал ҳаво канали бўйлаб тарқалади. Бу усул ёруғликнинг тарқалиш тезлигини оширади ва кечикишларни (латенкй) минимал даражага туширади. Ҳаво муҳитида ёруғлик шишага қараганда 30 фоиз тезроқ ҳаракатланиши ҳисобига, маълумот алмашинуви деярли лаҳзаларда амалга ошади.

Муҳандислар ушбу натижага эришиш учун ҳар бир тўлқин узунлиги учун мослашувчан узатиш тезлигини бошқариш тизимини жорий этишди. Шунингдек, каналлар ўртасида қувватни динамик тақсимлаш технологияси қўлланилди. Бу эса қатъий белгиланган параметрлардан воз кечиб, реал вақт режимида бутун алоқа линиясининг ишини оптималлаштириш имконини берди.

Хавфсизлик ва келажак истиқболлари

Янги тизим нафақат тезлик, балки хавфсизлик борасида ҳам такомиллаштирилган. Лойиҳа доирасида юқори қувватли оптик линияларни хавфсиз эксплуатация қилиш учун фавқулодда ўчириш функциялари ва носозликлар ҳақида огоҳлантириш механизмлари ишлаб чиқилди. Бу эса магистрал тармоқларда кутилмаган узилишларнинг олдини олишга хизмат қилади.

Мутахассисларнинг фикрича, бўшлиқли оптик толалар келажакда йирик маълумотларни қайта ишлаш марказлари (Дата сентерс) ва қитъалараро магистрал тармоқлар учун асосий ечим бўлади. Хитойда ўтказилган ушбу синовлар янги авлод тармоқларини амалиётга татбиқ этиш мумкинлигини исботлади. Ўзбекистон каби рақамли иқтисодиётни ривожлантираётган мамлакатлар учун ҳам бундай технологиялар келгусида интернет сифатини тубдан яхшилашда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

ХитойТехнологияИнтернетОптик ТолаЧина Телеком
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқдаАфсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқдаБугун, 10:272000 йиллик сир фош бўлди: Везувий кули остида қолган қадимий битиклар илк бор ўқилди2000 йиллик сир фош бўлди: Везувий кули остида қолган қадимий битиклар илк бор ўқилдиБугун, 09:54Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқландиГеомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқландиБугун, 03:56Канада полицияси сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат сабабли можарога аралашдиКанада полицияси сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат сабабли можарога аралашдиБугун, 03:24Калифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирдиКалифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирдиБугун, 02:54Об-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топдиОб-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топдиБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди