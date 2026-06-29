Хитойда инқилобий технология: Бўшлиқли оптик толада 51 Тбит/с тезлик қайд этилди
Хитойнинг етакчи телекоммуникация компаниялари дунёда илк бор бўшлиқли (ички қисми ҳаво билан тўлдирилган) оптик толали алоқа тизимини дала шароитида муваффақиятли синовдан ўтказди. Ушбу технологик ютуқ маълумотларни узатиш тезлиги ва сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Чина Телеком, ЁФК ва Деколи компаниялари ҳамкорлигида амалга оширилган лойиҳа доирасида секундига 51,3 терабит маълумот узатишга эришилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тадқиқотнинг энг муҳим жиҳати шундаки, бундай улкан ҳажмдаги маълумотлар қарийб 206 километр масофага ҳеч қандай оралиқ сигнал кучайтиргичларсиз юборилди. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда мавжуд бўлган анъанавий оптик толали тармоқларнинг имкониятларидан сезиларли даражада юқори ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, тажриба дунёдаги энг йирик тижорий трансчегаравий бўшлиқли толали алоқа линиясида ўтказилган.
Янги технологиянинг афзалликлариАнъанавий оптик толали кабелларда ёруғлик сигнали шиша тола орқали ҳаракатланади. Бўшлиқли конструкцияда эса сигнал ҳаво канали бўйлаб тарқалади. Бу усул ёруғликнинг тарқалиш тезлигини оширади ва кечикишларни (латенкй) минимал даражага туширади. Ҳаво муҳитида ёруғлик шишага қараганда 30 фоиз тезроқ ҳаракатланиши ҳисобига, маълумот алмашинуви деярли лаҳзаларда амалга ошади.
Муҳандислар ушбу натижага эришиш учун ҳар бир тўлқин узунлиги учун мослашувчан узатиш тезлигини бошқариш тизимини жорий этишди. Шунингдек, каналлар ўртасида қувватни динамик тақсимлаш технологияси қўлланилди. Бу эса қатъий белгиланган параметрлардан воз кечиб, реал вақт режимида бутун алоқа линиясининг ишини оптималлаштириш имконини берди.
Хавфсизлик ва келажак истиқболлариЯнги тизим нафақат тезлик, балки хавфсизлик борасида ҳам такомиллаштирилган. Лойиҳа доирасида юқори қувватли оптик линияларни хавфсиз эксплуатация қилиш учун фавқулодда ўчириш функциялари ва носозликлар ҳақида огоҳлантириш механизмлари ишлаб чиқилди. Бу эса магистрал тармоқларда кутилмаган узилишларнинг олдини олишга хизмат қилади.
Мутахассисларнинг фикрича, бўшлиқли оптик толалар келажакда йирик маълумотларни қайта ишлаш марказлари (Дата сентерс) ва қитъалараро магистрал тармоқлар учун асосий ечим бўлади. Хитойда ўтказилган ушбу синовлар янги авлод тармоқларини амалиётга татбиқ этиш мумкинлигини исботлади. Ўзбекистон каби рақамли иқтисодиётни ривожлантираётган мамлакатлар учун ҳам бундай технологиялар келгусида интернет сифатини тубдан яхшилашда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
…