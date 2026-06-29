30 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда
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• Инфинбанк — 12 005 сўм.
• Октобанк — 12 040 сўм.
30 июн куни амал қиладиган доллар курси 50–51 сўм атрофида ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Инфинбанк — 12 005 сўм.
• ОФБ — 12 000 сўм.
• СҚБ — 12 000 сўм.
• Асакабанк — 12 000 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Октобанк — 12 040 сўм.
• Алоқабанк — 12 050 сўм.
• Тенгебанк — 12 050 сўм.
• Давр банк — 12 050 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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