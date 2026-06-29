30 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда

·35·Иқтисодиёт
30 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда

30 июн куни амал қиладиган доллар курси 50–51 сўм атрофида ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

Инфинбанк — 12 005 сўм.
• ОФБ — 12 000 сўм.
• СҚБ — 12 000 сўм.
Асакабанк — 12 000 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

Октобанк — 12 040 сўм.
• Алоқабанк — 12 050 сўм.
• Тенгебанк — 12 050 сўм.
• Давр банк — 12 050 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

ИнфинбанкАсакабанкОктобанкАлоқабанкТенгебанк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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