Сунъий интеллект ўзи ҳақидаги сиёсатни ёзиб, ҳукуматни шарманда қилди

·31·Техно
Сунъий интеллект ўзи ҳақидаги сиёсатни ёзиб, ҳукуматни шарманда қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жанубий Африка Республикаси ҳукумати сунъий интеллект ёрдамида ёзилган ва таркибида сохта илмий манбалар аниқланган миллий сиёсат ҳужжатини қайтариб олди.
  • Алоқа вазири Солли Малаци ҳужжатдаги 67 та манбадан камида олтитаси мавжуд эмаслигини тасдиқлаб, бу ҳолатни сиёсат лойиҳасининг ишончлилигига путур етказган жиддий камчилик деб атади.

Жанубий Африка Республикаси сунъий интеллектга оид миллий сиёсат ҳужжатини унинг бир қисми сунъий интеллект ёрдамида ёзилгани ва унда мавжуд бўлмаган илмий манбалар келтирилгани аниқланганидан кейин қайтариб олди. Ҳукуматнинг сунъий интеллект соҳасидаги инновациялар бўйича етакчига айланишни кўзлаган ҳужжати кутилмаганда мамлакат расмийларини ноқулай вазиятга солиб қўйди.

Ўтган ойда Жанубий Африка Республикаси алоқа вазири Солли Малатси миллий сунъий интеллект сиёсатини қайта кўриб чиқиш учун қайтариб олишга қарор қилганини маълум қилди. Бунга ҳужжатда келтирилган 67 та илмий манбадан камида олтитаси сунъий интеллект томонидан тўқиб чиқарилгани, уларда аслида мавжуд бўлмаган илмий мақолаларга ҳаволалар берилгани сабаб бўлган.

«Энг ишонарли изоҳ шуки, сунъий интеллект томонидан яратилган ҳаволалар тегишли текширувдан ўтказилмасдан ҳужжатга киритилган. Бундай ҳолат юз бермаслиги керак эди», — деди Солли Малатси. Унинг таъкидлашича, бу оддий техник хато эмас, балки сиёсат лойиҳасининг ҳалоллиги ва ишончлилигига путур етказган жиддий камчиликдир.

Сунъий интеллект сиёсати ҳукуматнинг ўзини ноқулай аҳволга солди

Жанубий Африканинг Миллий сунъий интеллект сиёсати мамлакатни сунъий интеллект соҳасидаги инновациялар бўйича етакчи давлатлардан бирига айлантиришни мақсад қилган эди. Шу билан бирга, ҳужжатда ушбу технология билан боғлиқ ахлоқий, ижтимоий ва иқтисодий муаммоларни ҳал этиш масалалари ҳам кўзда тутилган.

Бироқ ҳужжатда мавжуд бўлмаган илмий манбалардан фойдаланилгани аниқлангач, ташаббус ҳукумат учун ноқулай вазиятга айланди. Оммавий ахборот воситалари ҳужжатнинг сезиларли қисми сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган бўлиши мумкинлигини ёритди.

«Ушбу йўл қўйиб бўлмайдиган камчилик сунъий интеллектдан фойдаланишда инсоннинг доимий ва синчков назорати қанчалик муҳимлигини исботлайди. Бу — камтарлик билан қабул қиладиган сабоғимиз», — дея қўшимча қилди алоқа вазири.

Мавжуд бўлмаган илмий мақолаларга ҳаволалар берилган

Жанубий Африканинг News24 нашри мамлакатнинг сунъий интеллектга оид сиёсати лойиҳасида сохта илмий манбалар келтирилгани ҳақида биринчи бўлиб хабар берган. Ҳужжат яқинда жамоатчилик муҳокамасига тақдим этилган эди.

Нашр маълумотига кўра, ундаги ҳаволалар орасида ҳақиқатда мавжуд бўлмаган мақолалар ҳам бор. Улар қаторида South African Journal of Philosophy, AI & Society ва Journal of Ethics and Social Philosophy каби илмий журналларга тегишли деб кўрсатилган манбалар қайд этилган.

Бу ҳолат сунъий интеллектнинг «галлюцинация» деб аталадиган хусусиятини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди. Бунда сунъий интеллект ишончлидек кўринадиган, аммо аслида нотўғри ёки тўқиб чиқарилган маълумотларни тақдим этиши мумкин.

Ҳужжат қайта ишланади, масъуллар эса жавоб беради

Солли Малатси миллий сунъий интеллект сиёсатини тайёрлашга масъул бўлган шахсларга нисбатан муайян чоралар кўрилишини ҳам маълум қилди. Вазир масъуллар учун «оқибатлар» бўлишини таъкидлаб, ҳужжат қайта ишлангандан кейингина жамоатчилик муҳокамасига такроран тақдим этилишини билдирди.

Мазкур воқеа давлат сиёсати каби муҳим ҳужжатларни тайёрлашда сунъий интеллектдан фойдаланишнинг ўзи етарли эмаслигини кўрсатди. У тақдим этаётган маълумотлар, айниқса, илмий манбалар ва иқтибослар инсон томонидан синчковлик билан текширилиши зарур.

Жанубий Африкадаги ушбу ҳолат сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш билан бир қаторда, инсон назорати ва маълумотларни текшириш масъулиятини ҳам унутмаслик кераклигини эслатиб турибди.

Жанубий Африка РеспубликасиСунъий интеллектСолли МалатсиГаллюцинация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

90+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқди90+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқди29 июн 06:27Мексика 9 очко билан плей-оффга чиқди, ЖАР Жанубий Кореяни мағлуб этдиМексика 9 очко билан плей-оффга чиқди, ЖАР Жанубий Кореяни мағлуб этди25 июн 08:19Шакира ва Бурна Бой ЖЧ—2026 очилиш маросимида мадҳия куйлашадиШакира ва Бурна Бой ЖЧ—2026 очилиш маросимида мадҳия куйлашади5 июн 19:40АҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат бердиАҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат берди13 август 19:28Сунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқдаСунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқда27 июл 08:56«СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди «СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди 14 сентябр 08:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари