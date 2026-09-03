Starlink юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети билан Уганда бозорига кирди

·0·Техно
Starlink юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети билан Уганда бозорига кирди

Космик технологиялар соҳасидаги пешқадамлардан бири бўлган Starlink компанияси Африканинг муҳим давлатларидан бири — Угандада ўзининг юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети ишга туширилганини расман эълон қилди. Ушбу қадам мамлакат аҳолиси учун интернет алоқасини яхшилаш, жумладан, чекка ва олис ҳудудларда ҳам ишончли ҳамда паст кечикишга эга тармоғидан фойдаланиш имкониятини очиб беради. ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда фойдаланувчилар Starlink расмий веб-сайти орқали буюртма бериб, мазкур хизматга уланишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сўнгги вақтларда SpaceX компаниясига тегишли бўлган Starlink тармоғи Африка қитъасидаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаб бормоқда. Хусусан, компания илгарироқ Бирлашган Араб Амирликлари, Қувайт ва Марказий Африка Республикаси бозорларига ҳам кириб келган эди. 2026-йил бошига келиб эса сунъий йўлдош интернети Африка қитъасининг 20 дан ортиқ мамлакатида фаол ишлаётгани ва ўз қамровини кенгайтираётгани қайд этилди.

Африка бозоридаги кенгайиш ва нарх сиёсати

Starlink хизматларининг кенг тарқалиши минтақадаги анъанавий интернет провайдерларига жиддий рақобат туғдирмоқда. Баъзи Африка мамлакатларида сунъий йўлдош интернети нархи маҳаллий етакчи провайдерлар таклиф қилаётган тармоқ хизматларидан ҳам арзонроққа тушмоқда. Масалан, Кения Республикасида Starlink базавий ойлик тарифи атиги 10 долларни ташкил этиши компаниянинг минтақадаги мижозлар базасини янада кенгайтиришига хизмат қилмоқда.

Шу билан бирга, SpaceX нафақат стационар интернет тармоқларини, балки мобил алоқа йўналишини ҳам ривожлантириш бўйича муҳим қадамларни ташламоқда. Хусусан, жорий ҳафта давомида SpaceX ва Венгриянинг йирик 4iG телекоммуникация ҳамда мудофаа гуруҳи ўртасида Starlink Мобиле хизматини йўлга солиш бўйича расмий келишув имзоланди. Ушбу ҳамкорлик келгусида мобил алоқа ва интернет хизматлари сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

StarlinkИнтернетУгандаSpaceXТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этдиXiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этдиБугун, 12:57Apple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинApple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинБугун, 11:58Huawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro халқаро бозорга чиқдиHuawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro халқаро бозорга чиқдиБугун, 11:22Xiaomi 18 Фолд смартфони ўз синфида энг йирик аккумуляторга эга бўладиXiaomi 18 Фолд смартфони ўз синфида энг йирик аккумуляторга эга бўладиБугун, 10:52Samsung Galaxy З Фолд 8 фойдаланувчилари экраннинг бурилишига дуч келдиSamsung Galaxy З Фолд 8 фойдаланувчилари экраннинг бурилишига дуч келдиБугун, 10:23Honor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилдиHonor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилдиБугун, 08:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди