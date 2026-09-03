Starlink юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети билан Уганда бозорига кирди
Космик технологиялар соҳасидаги пешқадамлардан бири бўлган Starlink компанияси Африканинг муҳим давлатларидан бири — Угандада ўзининг юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернети ишга туширилганини расман эълон қилди. Ушбу қадам мамлакат аҳолиси учун интернет алоқасини яхшилаш, жумладан, чекка ва олис ҳудудларда ҳам ишончли ҳамда паст кечикишга эга тармоғидан фойдаланиш имкониятини очиб беради. ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда фойдаланувчилар Starlink расмий веб-сайти орқали буюртма бериб, мазкур хизматга уланишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сўнгги вақтларда SpaceX компаниясига тегишли бўлган Starlink тармоғи Африка қитъасидаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаб бормоқда. Хусусан, компания илгарироқ Бирлашган Араб Амирликлари, Қувайт ва Марказий Африка Республикаси бозорларига ҳам кириб келган эди. 2026-йил бошига келиб эса сунъий йўлдош интернети Африка қитъасининг 20 дан ортиқ мамлакатида фаол ишлаётгани ва ўз қамровини кенгайтираётгани қайд этилди.
Африка бозоридаги кенгайиш ва нарх сиёсатиStarlink хизматларининг кенг тарқалиши минтақадаги анъанавий интернет провайдерларига жиддий рақобат туғдирмоқда. Баъзи Африка мамлакатларида сунъий йўлдош интернети нархи маҳаллий етакчи провайдерлар таклиф қилаётган тармоқ хизматларидан ҳам арзонроққа тушмоқда. Масалан, Кения Республикасида Starlink базавий ойлик тарифи атиги 10 долларни ташкил этиши компаниянинг минтақадаги мижозлар базасини янада кенгайтиришига хизмат қилмоқда.
Шу билан бирга, SpaceX нафақат стационар интернет тармоқларини, балки мобил алоқа йўналишини ҳам ривожлантириш бўйича муҳим қадамларни ташламоқда. Хусусан, жорий ҳафта давомида SpaceX ва Венгриянинг йирик 4iG телекоммуникация ҳамда мудофаа гуруҳи ўртасида Starlink Мобиле хизматини йўлга солиш бўйича расмий келишув имзоланди. Ушбу ҳамкорлик келгусида мобил алоқа ва интернет хизматлари сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
…