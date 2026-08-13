АҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат берди

·0·Техно
АҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат берди

АҚШ ҳукумати халқаро жиноий гуруҳлар ва хакерларга қарши курашиш учун махсус текширувдан ўтган хусусий компанияларга ҳужумкор кибероперацияларни ўтказишга рухсат берувчи тарихий қарорни қабул қилди. Оқ уй эълон қилган янги Президент меморандумига кўра, бу қадам федерал идораларга кибержиноятчиликка қарши курашда хусусий секторнинг инновацион имкониятларидан фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳужжатга кўра, дастурда иштирок этувчи хусусий компаниялар жиноятчиларга тегишли маълумотлар ёки тизимларни йўқ қилишга қаратилган бузғунчи ҳужумларни амалга ошириши ҳамда жосуслик дастурлари ёрдамида разведка маълумотларини тўплаши мумкин бўлади. Ушбу чоралар федерал ҳукуматни шантаж, молиявий фирибгарлик ва федерал даражадаги рансомваре хуружларидан ҳимоя қилишга қаратилган.

Сиёсатдаги туб бурилиш ва қонунчилик

ixbt.com ва бошқа манбалар тарқатган маълумотларга таяниб айтганда, мазкур сиёсий ўзгариш АҚШ федерал компьютер хакерлиги қонунчилигидаги туб бурилишни англатади. Бунгача амалда бўлган қоидалар хусусий компанияларга суд рухсатисиз ҳар қандай киберҳужум ёки бузиш амалиётларини ўтказишни қатъиян тақиқлаб келган эди.

Аввалги маъмуриятлар даврида ҳам хусусий сектор фақат келиб тушаётган киберҳужумлардан мудофааланиши мумкин бўлиб, жавоб тариқасида ҳужум уюштириш ҳуқуқига эга эмас эди. Бироқ янги меморандум бу ёндашувни ўзгартириб, давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигида мутлақо янги саҳна очмоқда.

Хавфсизлик чоралари ва шартлар

Дастур ҳали бошланғич босқичида бўлиб, унинг тўлиқ қандай ишлаши кейинги икки ой ичида ишлаб чиқиладиган махсус кўрсатмаларда белгиланади. Ҳукумат кичик ҳажмдаги ихтисослашган компанияларни ҳам жалб этишни кўзламоқда, чунки улар тор доирадаги операцияларни бажаришда самаралироқ бўлиши мумкин.

Иштирок этишни истаган ҳар қандай компания қоидабузарлик аниқланган тақдирда мусодара қилинадиган 1 миллион доллар миқдоридаги депозитни эскров ҳисоб рақамига киритиши шарт. Шунингдек, ҳар қандай операция Адлия вазирлиги ва Миллий хавфсизлик департаменти вакилларининг розилиги билан ҳамда федерал ҳукуматнинг қатъий назорати остида амалга оширилиши лозим.

Кутилаётган қийинчиликлар

Меморандумга кўра, хусусий компанияларнинг ҳаракатлари АҚШ ҳудудидаги тизимлар ёки фуқароларга қаратилмаслиги кафолатланиши шарт. Шу билан бирга, иштирок этувчи компаниялар электр тармоқлари ва сув таъминоти каби муҳим инфратузилмаларга кутилаётган ҳужумлар ҳақида ҳукуматни зудлик билан огоҳлантириши шарт.

Мутахассислар ва танқидчилар хусусий компанияларнинг ҳукумат даражасидаги хакерлик амалиётларига аралашиши келгусида жиддий юридик муаммолар ва баҳсларни келтириб чиқаришидан хавотир билдирмоқда. Шунга қарамай, Оқ уй киберхавфсизликни таъминлаш йўлида ушбу инновацион ёндашув зарурлигини таъкидламоқда.

КиберхавфсизликАҚШХакерларТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирдиВиргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирдиБугун, 19:29Xiaomi компанияси янги буклама экранли смартфонини тайёрламоқдаXiaomi компанияси янги буклама экранли смартфонини тайёрламоқдаБугун, 18:58Илон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқдаИлон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқдаБугун, 18:22Россия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқдаРоссия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқдаБугун, 17:52Xiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиXiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиБугун, 16:57Honor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиHonor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиБугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди