АҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат берди
АҚШ ҳукумати халқаро жиноий гуруҳлар ва хакерларга қарши курашиш учун махсус текширувдан ўтган хусусий компанияларга ҳужумкор кибероперацияларни ўтказишга рухсат берувчи тарихий қарорни қабул қилди. Оқ уй эълон қилган янги Президент меморандумига кўра, бу қадам федерал идораларга кибержиноятчиликка қарши курашда хусусий секторнинг инновацион имкониятларидан фойдаланиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳужжатга кўра, дастурда иштирок этувчи хусусий компаниялар жиноятчиларга тегишли маълумотлар ёки тизимларни йўқ қилишга қаратилган бузғунчи ҳужумларни амалга ошириши ҳамда жосуслик дастурлари ёрдамида разведка маълумотларини тўплаши мумкин бўлади. Ушбу чоралар федерал ҳукуматни шантаж, молиявий фирибгарлик ва федерал даражадаги рансомваре хуружларидан ҳимоя қилишга қаратилган.
Сиёсатдаги туб бурилиш ва қонунчиликixbt.com ва бошқа манбалар тарқатган маълумотларга таяниб айтганда, мазкур сиёсий ўзгариш АҚШ федерал компьютер хакерлиги қонунчилигидаги туб бурилишни англатади. Бунгача амалда бўлган қоидалар хусусий компанияларга суд рухсатисиз ҳар қандай киберҳужум ёки бузиш амалиётларини ўтказишни қатъиян тақиқлаб келган эди.
Аввалги маъмуриятлар даврида ҳам хусусий сектор фақат келиб тушаётган киберҳужумлардан мудофааланиши мумкин бўлиб, жавоб тариқасида ҳужум уюштириш ҳуқуқига эга эмас эди. Бироқ янги меморандум бу ёндашувни ўзгартириб, давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигида мутлақо янги саҳна очмоқда.
Хавфсизлик чоралари ва шартларДастур ҳали бошланғич босқичида бўлиб, унинг тўлиқ қандай ишлаши кейинги икки ой ичида ишлаб чиқиладиган махсус кўрсатмаларда белгиланади. Ҳукумат кичик ҳажмдаги ихтисослашган компанияларни ҳам жалб этишни кўзламоқда, чунки улар тор доирадаги операцияларни бажаришда самаралироқ бўлиши мумкин.
Иштирок этишни истаган ҳар қандай компания қоидабузарлик аниқланган тақдирда мусодара қилинадиган 1 миллион доллар миқдоридаги депозитни эскров ҳисоб рақамига киритиши шарт. Шунингдек, ҳар қандай операция Адлия вазирлиги ва Миллий хавфсизлик департаменти вакилларининг розилиги билан ҳамда федерал ҳукуматнинг қатъий назорати остида амалга оширилиши лозим.
Кутилаётган қийинчиликларМеморандумга кўра, хусусий компанияларнинг ҳаракатлари АҚШ ҳудудидаги тизимлар ёки фуқароларга қаратилмаслиги кафолатланиши шарт. Шу билан бирга, иштирок этувчи компаниялар электр тармоқлари ва сув таъминоти каби муҳим инфратузилмаларга кутилаётган ҳужумлар ҳақида ҳукуматни зудлик билан огоҳлантириши шарт.
Мутахассислар ва танқидчилар хусусий компанияларнинг ҳукумат даражасидаги хакерлик амалиётларига аралашиши келгусида жиддий юридик муаммолар ва баҳсларни келтириб чиқаришидан хавотир билдирмоқда. Шунга қарамай, Оқ уй киберхавфсизликни таъминлаш йўлида ушбу инновацион ёндашув зарурлигини таъкидламоқда.
…