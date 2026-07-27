Сунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқда
Замонавий сунъий интеллект воситаларининг кундалик ҳаётга жадал кириб бориши фойдаланувчиларга мулоқотни автоматик ёзиб олиш ва таҳлил қилиш имконини бермоқда, бироқ бу жараён кўпинча суҳбатдошларнинг хабарисиз амалга оширилмоқда. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг ёзишича, фондаги ёзув функцияси ниҳоятда осонлашгани боис, мазкур технологиялар нафақат ишчи йиғилишларда, балки шахсий мулоқотларда ҳам кенг қўлланила бошлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жумладан, жорий йилда 125 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, қиймати 1,5 миллиард долларга баҳоланган Granola хизмати овозни тўғридан-тўғри қурилма микрофони орқали ёзиб олади. У қўнғироққа алоҳида қатнашчи сифатида уланмайди, натижада суҳбатда кўринадиган бот пайдо бўлмайди ва автоматик равишда билдиришнома юборилмайди. Бундай ёндашув одатий видеоконференция сервисларидан кескин фарқ қилади.
Шахсий ҳаёт ва махфийлик хавфиЯнги технологиялар имкониятларидан фойдаланувчилар уларни иш муҳитидан ташқарида ҳам қўллай бошлагани хавотирларни кучайтирмоқда. Юзу Лабс стартапи асосчиси Эмм Чанг нашрга берган интервюсида дастлабки учрашувларни ёзиб олиб, кейин уларнинг матнли кенгайтмасини таҳлил қилиш учун Claude хизматига узатишини айтган. Шунингдек, бошқа фойдаланувчилар ҳам шифокор қабули, терапевт сеанслари ва дўстлар билан учрашувларни суҳбатдошларни огоҳлантирмасдан ёзиб олаётганини маълум қилган.
АҚШнинг 11 та штатида, жумладан Калифорния, Флорида, Иллинойс ва Пенсилванияда барча қатнашчиларнинг розилигисиз суҳбатни ёзиб олиш қонунбузарлик ҳисобланади ва айрим ҳолатларда жиноий жавобгарликка сабаб бўлиши мумкин. Ушбу муаммо корпоратив муҳитга ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда.
Юридик хатарлар ва когнитив оқибатларКомпания раҳбарлари ва маълумотлар хавфсизлиги мутахассисларининг огоҳлантиришича, кўзга ташланмайдиган бундай «сунъий интеллект стенографистлари» жиддий юридик хатарларни келтириб чиқариши мумкин. Масалан, расмий видеоучрашувлар якунлангандан кейин ҳам ёзув воситалари ўчмай қолган ва ходимларнинг норасмий суҳбатларини сақлаб қолган ҳолатлар аниқланган.
Махфийлик масалаларидан ташқари, тадқиқотчилар сунъий интеллект ёрдамида маълумотларни қайд этишнинг бошқа салбий таъсирларини ҳам ўрганмоқда. Когнитив юкламани камайтиришга қаратилган тадқиқотлар бундай технологияларга ҳаддан ташқари боғланиб қолиш мустақил равишда ахборотни қайта ишлаш ва танқидий фикрлаш қобилиятининг пасайишига олиб келишини кўрсатмоқда.
…