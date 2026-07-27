Сунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқда

·89·Техно
Сунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқда

Замонавий сунъий интеллект воситаларининг кундалик ҳаётга жадал кириб бориши фойдаланувчиларга мулоқотни автоматик ёзиб олиш ва таҳлил қилиш имконини бермоқда, бироқ бу жараён кўпинча суҳбатдошларнинг хабарисиз амалга оширилмоқда. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг ёзишича, фондаги ёзув функцияси ниҳоятда осонлашгани боис, мазкур технологиялар нафақат ишчи йиғилишларда, балки шахсий мулоқотларда ҳам кенг қўлланила бошлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жумладан, жорий йилда 125 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, қиймати 1,5 миллиард долларга баҳоланган Granola хизмати овозни тўғридан-тўғри қурилма микрофони орқали ёзиб олади. У қўнғироққа алоҳида қатнашчи сифатида уланмайди, натижада суҳбатда кўринадиган бот пайдо бўлмайди ва автоматик равишда билдиришнома юборилмайди. Бундай ёндашув одатий видеоконференция сервисларидан кескин фарқ қилади.

Шахсий ҳаёт ва махфийлик хавфи

Янги технологиялар имкониятларидан фойдаланувчилар уларни иш муҳитидан ташқарида ҳам қўллай бошлагани хавотирларни кучайтирмоқда. Юзу Лабс стартапи асосчиси Эмм Чанг нашрга берган интервюсида дастлабки учрашувларни ёзиб олиб, кейин уларнинг матнли кенгайтмасини таҳлил қилиш учун Claude хизматига узатишини айтган. Шунингдек, бошқа фойдаланувчилар ҳам шифокор қабули, терапевт сеанслари ва дўстлар билан учрашувларни суҳбатдошларни огоҳлантирмасдан ёзиб олаётганини маълум қилган.

АҚШнинг 11 та штатида, жумладан Калифорния, Флорида, Иллинойс ва Пенсилванияда барча қатнашчиларнинг розилигисиз суҳбатни ёзиб олиш қонунбузарлик ҳисобланади ва айрим ҳолатларда жиноий жавобгарликка сабаб бўлиши мумкин. Ушбу муаммо корпоратив муҳитга ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда.

Юридик хатарлар ва когнитив оқибатлар

Компания раҳбарлари ва маълумотлар хавфсизлиги мутахассисларининг огоҳлантиришича, кўзга ташланмайдиган бундай «сунъий интеллект стенографистлари» жиддий юридик хатарларни келтириб чиқариши мумкин. Масалан, расмий видеоучрашувлар якунлангандан кейин ҳам ёзув воситалари ўчмай қолган ва ходимларнинг норасмий суҳбатларини сақлаб қолган ҳолатлар аниқланган.

Махфийлик масалаларидан ташқари, тадқиқотчилар сунъий интеллект ёрдамида маълумотларни қайд этишнинг бошқа салбий таъсирларини ҳам ўрганмоқда. Когнитив юкламани камайтиришга қаратилган тадқиқотлар бундай технологияларга ҳаддан ташқари боғланиб қолиш мустақил равишда ахборотни қайта ишлаш ва танқидий фикрлаш қобилиятининг пасайишига олиб келишини кўрсатмоқда.

Сунъий интеллектМахфийликТехнологияларХавфсизликClaude
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА•ч батарея ва Snapdragon 8 Ген 5Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА•ч батарея ва Snapdragon 8 Ген 5Бугун, 09:57Хитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиХитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиБугун, 05:25Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Бугун, 05:24Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб