Мексика 9 очко билан плей-оффга чиқди, ЖАР Жанубий Кореяни мағлуб этди

·0·Спорт
Мексика 9 очко билан плей-оффга чиқди, ЖАР Жанубий Кореяни мағлуб этди

2026 йилги жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг 3-тур учрашувлари давом этмоқда. «А» гуруҳида сўнгги тур баҳслари ўтказилиб, плей-офф йўлланмалари эгалари аниқланди.

Мексика терма жамоаси Чехияни ҳам ишончли ҳисобда мағлуб этиб, гуруҳда 100 фоизлик натижа қайд этди. Уч учрашувда учта ғалабага эришган мексикаликлар бирорта ҳам гол ўтказмасдан, биринчи ўрин билан кейинги босқичга йўл олди.

Мексика иккинчи бўлимда рақиб қаршилигини синдирди. 55-дақиқада Чавес ҳисобни очган бўлса, орадан олти дақиқа ўтиб Кинонес устунликни мустаҳкамлади. Фидалго қўшиб берилган вақтда учинчи голни уриб, учрашувга нуқта қўйди.

ЖЧ-2026. «А» гуруҳи, 3-тур

Чехия — Мексика — 0:3

Голлар: Чавес, 55; Кинонес, 61; Фидалго, 90+4.

Чехия: Ковар, Ҳолес, Ҳраняч, Крейчи, Соуфал, Садилек, Черв, Доудера, Шулс, Вишинский, Ҳложек.

Мексика: Ранхел, Санчес, Рейес, Монтес, Чавес, Мора, Алварес, Ромо, Алварадо, Мартинес, Кинонес.

Огоҳлантириш: Алварес, 64.

Жанубий Африка Республикаси эса ҳал қилувчи учрашувда Жанубий Кореяни минимал ҳисобда таслим этди. Шу тариқа, ЖАР осиёлик рақибидан иккинчи ўринни тортиб олиб, плей-офф йўлланмасини қўлга киритди.

Учрашув тақдирини иккинчи бўлимда урилган ягона гол ҳал қилди. 63-дақиқада Масеко Жанубий Корея дарвозасини ишғол этиб, ЖАРга муҳим ғалаба ва гуруҳда иккинчи ўринни тақдим этди.

ЖАР — Жанубий Корея — 1:0

Гол: Масеко, 63.

ЖАР: Уилямс, Мудау, Окон, Мбокази, Модиба, Мбатҳа, Ситҳоле, Масеко, Мофокенг, Апполис, Макгопа.

Жанубий Корея: Сеонг Гйу, Г. Ли, Мин Жае, Ҳ. Ли, Сеол, Паик, Ин Беом, Т. Ли, Канг Ин, Ҳи Чан, Ҳйонг Гйу.

Огоҳлантиришлар: Модиба, 73; Чо, 79.

«А» гуруҳидаги якуний ҳолат:

  1. Мексика — 9 очко, 3 ғалаба, тўплар нисбати 6:0

  2. ЖАР — 4 очко, 1 ғалаба, 1 дуранг, 1 мағлубият, 2:3

  3. Жанубий Корея — 3 очко, 1 ғалаба, 2 мағлубият, 2:3

  4. Чехия — 1 очко, 1 дуранг, 2 мағлубият, 2:6

Шу тариқа, Мексика ва ЖАР плей-офф босқичига йўл олди. Жанубий Корея ҳамда Чехия учун эса жаҳон чемпионатидаги иштирок гуруҳ босқичида якунланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Винисиус Жуниор дубли Шотландияни мағлуб этди: Бразилия гуруҳда пешқадамВинисиус Жуниор дубли Шотландияни мағлуб этди: Бразилия гуруҳда пешқадамБугун, 05:17MLS клублари Кристиан Пулишич учун курашга кирди: Милан футболчини қўйиб юбормоқчи эмасMLS клублари Кристиан Пулишич учун курашга кирди: Милан футболчини қўйиб юбормоқчи эмасБугун, 04:11Тоттенхем Матеус Фернандес трансфери учун пойгада Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқдаТоттенхем Матеус Фернандес трансфери учун пойгада Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқдаБугун, 03:15Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасидаЧелси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасидаБугун, 02:53Неймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқдаНеймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқдаБугун, 02:52Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?Бугун, 02:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...