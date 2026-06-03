Hucant'ta şiddetli rüzgar sıcak hava balonunu uçurdu: Vatandaşımız yaralandı

Komşu Tacikistan'ın Hucant şehrinde Dünya Çocukları Koruma Günü vesilesiyle düzenlenen bayram etkinliği beklenmedik bir talihsizlikle sona erdi. 1 Haziran akşamı şehirdeki Kemali Hucandi Tiyatrosu yakınlarında aniden başlayan şiddetli rüzgar, yerel «Farovon» şirketi tarafından bayram için Özbekistan'dan özel olarak getirilen dev sıcak hava balonunun kontrolünü kaybetti. Güçlü hava akımının etkisiyle dengesini kaybeden balon, çevredeki birkaç konutun çatısına düştü.

Şehir Olağanüstü Haller Komitesi birimi, bu olayı küresel bir doğal afet veya olağanüstü hal olarak değil, beklenmedik bir kaza olarak değerlendirdi.

Yaralılar arasında vatandaşımız da var

Hucant Şehir 1 Numaralı Hastanesi'nden alınan resmi bilgilere göre, bu talihsiz olay sonucunda üç kişi çeşitli derecelerde vücut yaralanması geçirdi. Yaralılardan ikisi acilen hastaneye kaldırıldı:

R.S. (46 yaşında Özbekistan vatandaşı): Sıcak hava balonu yükselirken sepetinin içindeydi. Balonu yere sabitleyen zincir-halat aşırı gerilimden koptuktan sonra yüksekten yere düşerek yaralandı.

F.T. (40 yaşında Hucant sakini): Balonun yakınında izleyici olarak duruyordu. Şiddetle kopan demir zincir kendisine çarparak kadını yaraladı. Şu anda hastanenin nöroloji servisinde doktor gözetiminde tedavi görmektedir.

Hafif yaralanma: Kaynakların belirttiğine göre, yaralanan kadının olay yerinde bulunan yaklaşık 10-11 yaşındaki kızı da hafif şekilde yaralandı.

Verilen zarar giderildi, konser ertelendi

Sıcak hava balonunun Hucant'taki Eminjon Rasulov Caddesi'nde bulunan iki evin üzerine düşmesi sonucu evlerin çatıları hasar gördü. Ancak bayramın organizatörü olan «Farovon» şirketi yetkilileri derhal harekete geçerek konut sahiplerine verilen tüm maddi zararı tamamen karşıladı ve çatıları onardı.

Şirketin proje müdürü basına verdiği demeçte, söz konusu sıcak hava balonunun gerçekten Özbekistan'dan kiralandığını ve bayram programı için komşu ülkelerden birçok ünlü sanatçının davet edildiğini doğruladı.

Beklenmedik hava muhalefeti nedeniyle 1 Haziran'da yapılması planlanan büyük bayram konseri, güvenlik açısından 2 Haziran tarihine ertelendi.

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