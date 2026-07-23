Japon Roland Garros şampiyonu Rika Hiraki tutuklandı

Eski Japon profesyonel tenisçi ve 1997 Roland Garros şampiyonu Rika Hiraki, dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandı. Hiraki'nin dört yıl önce gerçekleşen bir dolandırıcılık vakasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma bilgilerine göre, sosyal medyada kendini Fransa'da çalışan bir ortopedi cerrahı olarak tanıtan bir kişi, bir kadını kandırarak 300 bin yen transfer etmeye ikna etti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde Rika Hiraki'nin bu paranın yattığı hesaptan nakit çektiğinin tespit edildiğini belirtti.

Kolluk kuvvetleri şu anda söz konusu hesapla bağlantılı diğer şikayetleri de inceliyor. 54 yaşındaki Rika Hiraki, 1997 yılında Hintli Mahesh Bhupathi ile birlikte Roland Garros karışık çiftler kategorisinde şampiyon olmuştu.