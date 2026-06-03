«Cehennem Kapısı»: 70 yıldır sönmeyen ateş

·422·Dünya
«Cehennem Kapısı»: 70 yıldır sönmeyen ateş

Orta Asya'nın en gizemli ve ünlü destinasyonlarından biri Türkmenistan sınırları içinde yer almaktadır. Yerel halk ve turistler arasında «Cehennem Kapısı» olarak bilinen bu yer, yıllardır olağanüstü görünümüyle dünyanın dikkatini çekmektedir.

Burada yer altından çıkan doğal gaz neredeyse yarım asırdır kesintisiz yanmaktadır. Gece vakti kraterden yayılan alevler ve kızılımsı parıltı, çevreye olağanüstü bir manzara kazandırmaktadır.

Doğal ateş 1970'lerden beri yanmaya başlamıştır.

Bazı bilim insanları, «Cehennem Kapısı»ndaki kalıcı yangının çevre sorunlarına yol açtığını belirtmektedir. Bu nedenle son yıllarda yangını söndürmek için çeşitli öneriler sunulmuştur.

TürkmenistanOrta AsyaCehennem Kapısı
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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