Yangından kaçan iki kişi binanın dışında yardım beklemek zorunda kaldı

Türkiye'nin Antalya şehrinde bulunan beş katlı bir konutun çatı katında yangın çıktı. Şiddetli alevler ve yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan iki kişi, hayatlarını kurtarmak için tehlikeli bir karar almak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, pencereden dışarı çıkarak bir alt kattaki dar beton çıkıntıya geçmek zorunda kaldılar. İki vatandaş birkaç dakika boyunca binanın dışında kalarak kurtarma ekiplerinin gelmesini bekledi.

Olay yerine hızla ulaşan kurtarma ekipleri ve çevredekilerin çabalarıyla, özel ekipmanlar kullanılarak güvenli bir şekilde aşağı indirildiler. Olay sonucunda kurtarılanların sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise ilgili kurumlar tarafından soruşturma yürütülüyor.