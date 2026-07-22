Rusya-Ukrayna savaşı arka planında cephede ve siyasi liderlikte bir dizi önemli olay yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesindeki bir yerleşim yerinin daha kontrol altına alındığını bildirirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin Silahlı Kuvvetleri'ne yeni bir başkomutan atadı.

Aynı zamanda Odessa limanlarına yönelik saldırılar, Ukrayna ordusunun kayıpları ve Rusya'nın hava savunma sistemlerinin faaliyetleri hakkında da çeşitli rakamlar açıklandı. Bu bilgilerin büyük bir kısmı savaşan tarafların açıklamaları olup bağımsız kaynaklarca tam olarak doğrulanmamıştır.

Rusya, Volohovskoye'nin kontrol altına alındığını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, "Kuzey" birlikleri grubu, Harkiv bölgesindeki Volohovskoye yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı.

Rus tarafı, bu sonucun birliklerin aktif saldırı harekatları sonucunda elde edildiğini belirtti. Ukrayna tarafının yerleşim yerindeki duruma ilişkin resmi bir açıklaması henüz yapılmadı. Bu nedenle bölge üzerindeki kontrol haberini bağımsız olarak doğrulamak mümkün değil.

Rus askeri kurumu ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ikmalinde kullanıldığı belirtilen liman tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, Odessa limanındaki altyapı tesislerinin hedef alındığı kaydedildi.

Rus tarafı büyük kayıplar hakkında bilgi verdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askerlerinin bir gün içinde çeşitli yönlerde 1490'dan fazla asker kaybettiğini iddia etti.

Ancak savaş koşullarında her iki taraf da rakibin kayıplarına ilişkin kendi hesaplamalarını yayınlamaktadır. Bu rakamlar çoğu durumda bağımsız incelemeden geçmemekte ve karşı tarafın verileriyle keskin farklılıklar gösterebilmektedir.

Rusya hava savunma sistemlerinin bir günde 11 güdümlü uçak bombası, sekiz HIMARS roketatar mermisi, yedi "Flamingo" seyir füzesi ve 655 uçak tipi İHA düşürdüğü de bildirildi. Bu veriler de Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına dayanmaktadır.

Zelenski, Sirskiy'in yerine Drapatiy'i atadı

Cephedeki haberlerle eş zamanlı olarak Ukrayna askeri liderliğinde de büyük bir değişiklik yapıldı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Oleksandr Sirskiy'in yerine Tümgeneral Mihaylo Drapatiy'i Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak atadığını duyurdu.

Zelenski'nin resmi açıklamasına göre, yeni komutanla yakın ve orta vadede gerçekleştirilmesi gereken görevler ele alındı. Ukrayna Devlet Başkanı, uzun menzilli saldırıların ve savunma operasyonlarının devam edeceğini vurguladı.

43 yaşındaki Drapatiy, 26 yıllık askeri deneyime sahip. Daha önce Kara Kuvvetleri ve Birleşik Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmış, Harkiv yönündeki operasyonlara da katılmıştır.

Sirskiy ise görevden ayrıldığını doğrulayarak, kendisinden sonra savunma ve saldırı operasyonlarını sürdürebilecek bir ordu bıraktığını ifade etti.

400 milyon dolarlık yardım konusu belirsizliğini koruyor

ABD Senatörü Dick Durbin, Ukrayna için 2026 mali yılında ayrılan 400 milyon dolarlık güvenlik yardımının hala askıda olduğunu belirtti.

Fonlar, ABD şirketlerinden Ukrayna için askeri teçhizat ve silah satın alınması amacıyla ayrılmıştı. Durbin, Washington yönetiminden ayrılan fonun gecikmeksizin devreye sokulmasını talep ediyor.

Bu nedenle ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı sonraki askeri yardım, sadece başkanlık yönetimine değil, aynı zamanda Kongre'deki siyasi tartışmalara da bağlı kalmaya devam ediyor.

Trump, Infantino'yu BM liderliğine önermek istiyor

Aynı gün ABD siyasi çevrelerinde bir başka sürpriz haber daha yayıldı. New York Post kaynaklarına göre, Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu BM'nin bir sonraki Genel Sekreteri adayı olarak göstermek istiyor.

Ancak Infantino'nun bu göreve ilgi gösterip göstermediği bilinmiyor. BM Genel Sekreteri adayının Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesinden geçmesi ve Genel Kurul tarafından onaylanması gerekiyor.

Cephedeki hareketlilik, Ukrayna askeri liderliğinin yenilenmesi ve ABD yardımı etrafındaki belirsizlikler, savaşın sonraki aşamasını önemli ölçüde etkileyebilir.